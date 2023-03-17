Представлен обновлённый кроссовер Exeed VX с салоном, как у Mercedes

Внешне трехрядный SUV тоже изменился, но слегка, к тому же такой дизайн мы уже видели на пятиместной версии модели. Кросс предложат с прежним турбомотором, при этом ему прочат новую коробку.

На фото китайского минпрома модернизированный кроссовер Exeed VX засветился еще осенью прошлого года, потом были многочисленные шпионски кадры. Сам же бренд, коим владеет компания Chery, раскрыл улучшенный SUV в начале марта. А теперь в Поднебесной провели презентацию для местных СМИ: в частности, «живые» снимки модели опубликовало издание Autohome. Кстати, Exeed считает такой VX кроссовером нового поколения, однако это все же рестайлинг.

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Снаружи трехрядный кросс отныне повторяет пятиместную версию (исполнение с салоном на пятерых и оригинальным дизайном у Exeed VX появилось год назад), разница лишь в деталях. Так, у радиаторной решетки с вертикальными клиньями хромированная окантовка вместо черной, вдобавок на новом переднем бампере красуется блестящая же декоративная вставка. Размеры не изменились (они не зависят от количества мест): длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм.



Салон, напротив, полностью переделали, и его оформили в стиле Мерседесов: Exeed VX отрядили новую переднюю панель с тремя разнокалиберными дисплеями под одним стеклом вместо двухэкранного табло. Центральные дефлекторы обдува теперь проходят поверх мультимедийных тачскринов, отдельного блока «климата» с шайбами больше нет (все настройки вшиты в самый большой экран). Модель также получила новый руль с сенсорными кнопками, за переключение трансмиссии отвечает правый подрулевой рычажок, а управление настройками сидений вынесли на двери (опять же, как у Mercedes). Наконец, улучшили кресла, плюс в список оборудования вошли обогрев и вентиляция первого и второго рядов (передние сиденья еще и с функцией массажа) и система активного шумоподавления. Рестайлинговый Exeed VX пока представлен с семиместным интерьером, но уже анонсирован шестиместный вариант, с отдельными креслами во втором ряду.



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Мотор прежний: в Китае кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Про коробку сам Exeed еще не рассказал. Некоторые местные СМИ вместо нынешнего семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями прочат VX классический восьмиступенчатый «автомат», хотя на других моделях марки он пока так и не появился. Привод передний или полный.



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На родине старт продаж обновленного Exeed VX намечен на 8 апреля. После того, как такой кроссовер освоит домашний рынок, его наверняка привезут и в Россию.

