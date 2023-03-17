Представлен обновлённый кроссовер Exeed VX с салоном, как у Mercedes

На фото китайского минпрома модернизированный кроссовер Exeed VX засветился еще осенью прошлого года, потом были многочисленные шпионски кадры. Сам же бренд, коим владеет компания Chery, раскрыл улучшенный SUV в начале марта. А теперь в Поднебесной провели презентацию для местных СМИ: в частности, «живые» снимки модели опубликовало издание Autohome. Кстати, Exeed считает такой VX кроссовером нового поколения, однако это все же рестайлинг.
Снаружи трехрядный кросс отныне повторяет пятиместную версию (исполнение с салоном на пятерых и оригинальным дизайном у Exeed VX появилось год назад), разница лишь в деталях. Так, у радиаторной решетки с вертикальными клиньями хромированная окантовка вместо черной, вдобавок на новом переднем бампере красуется блестящая же декоративная вставка. Размеры не изменились (они не зависят от количества мест): длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм.
Салон, напротив, полностью переделали, и его оформили в стиле Мерседесов: Exeed VX отрядили новую переднюю панель с тремя разнокалиберными дисплеями под одним стеклом вместо двухэкранного табло. Центральные дефлекторы обдува теперь проходят поверх мультимедийных тачскринов, отдельного блока «климата» с шайбами больше нет (все настройки вшиты в самый большой экран). Модель также получила новый руль с сенсорными кнопками, за переключение трансмиссии отвечает правый подрулевой рычажок, а управление настройками сидений вынесли на двери (опять же, как у Mercedes). Наконец, улучшили кресла, плюс в список оборудования вошли обогрев и вентиляция первого и второго рядов (передние сиденья еще и с функцией массажа) и система активного шумоподавления. Рестайлинговый Exeed VX пока представлен с семиместным интерьером, но уже анонсирован шестиместный вариант, с отдельными креслами во втором ряду.
Мотор прежний: в Китае кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Про коробку сам Exeed еще не рассказал. Некоторые местные СМИ вместо нынешнего семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями прочат VX классический восьмиступенчатый «автомат», хотя на других моделях марки он пока так и не появился. Привод передний или полный.
На родине старт продаж обновленного Exeed VX намечен на 8 апреля. После того, как такой кроссовер освоит домашний рынок, его наверняка привезут и в Россию.
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