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  • Большой кроссовер Exeed VX с новым салоном «под Mercedes»: официальные фото

Большой кроссовер Exeed VX с новым салоном «под Mercedes»: официальные фото

06.03.2023 857 0 1

Трехрядному кроссу также подправили внешность, хотя такой дизайн мы уже видели на пятиместном исполнении. Двигатель прежний, при этом модели прочат новый «автомат». Кроме того, у SUV должна появиться гибридная версия.

Облик модернизированного кроссовера Exeed VX еще минувшей осенью раскрыл китайский минпром, а затем в Сеть выложили шпионские снимки интерьера. Теперь же сам бренд, коим владеет компания Chery, опубликовал фирменные изображения посвежевшего флагмана. Вдобавок объявлена дата полноценной премьеры: такой SUV представят 8 апреля. Ну и напомним, что в родном Китае кросс продают с 2021 года.

Обновленный Exeed VX на фото минпрома КНР
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Обновленный Exeed VX на фото минпрома КНР
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Изменений во внешности не так уж и много – трехрядный VX повторил пятиместную версию (вариант с салоном на пятерых и оригинальным дизайном у модели появился весной 2022-го), разница лишь в деталях. Например, у радиаторной решетки с вертикальными клиньями хромированная окантовка вместо черной, плюс на новом бампере красуется блестящая же декоративная вставка. Габариты прежние (вне зависимости от количества мест): длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм.

Обновленный Exeed VX
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Обновленный Exeed VX
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А вот интерьер полностью перекроили, Exeed VX достались новые передняя панель, центральный тоннель, карты дверей, руль и кресла. Вместо двухэкранного табло установили три разнокалиберных дисплея, причем они теперь встроены в панель – как у последних Мерседесов. Впрочем, у «немцев» дисплеи все же вписаны более органично. Как бы то ни было, центральные дефлекторы обдува отныне проходят поверх мультимедийных тачскринов. Отдельного блока «климата» с шайбами больше нет – все настройки вшиты в самый большой экран. За переключение трансмиссии отвечает правый подрулевой рычажок, а управление настройками кресел вынесли на двери (опять же, как у Mercedes). В списке оборудования также значатся система активного шумоподавления, обогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов (передние сиденья еще и с массажером).

Обновленный Exeed VX
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Обновленный Exeed VX
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Обновленный Exeed VX
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Обновленный Exeed VX
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Обновленный Exeed VX
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Китайские профильные медиа пишут, что к семиместному Exeed VX присоединится шестиместный вариант, а вот останется ли двухрядный кросс – не уточняется.

Двигатель менять не стали: в Поднебесной кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Насчет коробки единого мнения среди местных СМИ пока нет. Так, некоторые из них считают, что SUV оставили семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, другая версия – паркетнику отрядили классический восьмиступенчатый «автомат». Привод передний или полный. А позже Exeed VX должен превратиться в подзаряжаемый гибрид, но подробностей об установке нет.

Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Флагманский кроссовер Exeed с новым салоном наверняка привезут и в Россию, однако сроки пока неизвестны. Между тем в этом году в РФ ожидается другая премьера от суббренда Chery: на наш рынок выйдет новейший паркетник, который на родине зовется Yaoguang (для России SUV переименуют).

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