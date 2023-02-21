У нового кроссовера Exeed, который скоро привезут в Россию, появились версии попроще

Паркетник предложен как с передним, так и с полным приводом. Двигатель же один, да и заявленный прежде классический восьмиступенчатый «автомат» пока так и не появился.

Принадлежащий компании Chery премиум-бренд Exeed растянул выход на рынок своего нового кроссовера Yaoguang: дизайн серийной версии раскрыли в августе-сентябре прошлого года (SUV вырос из концепта AtlantiX), полноценную презентацию провели в Китае в конце декабря (тогда же там открыли «слепое» бронирование), а в январе 2023-го опубликовали уточненный прайс-лист. И вот сегодня, 21 февраля, на родине марки наконец дан старт продажам. Кстати, в январском прайсе у паркетника было лишь два богатых исполнения (по сути, это одна комплектация, разница – в типе привода), теперь же кросс обзавелся версиями попроще.

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Напомним, в основе пятиместного Exeed Yaoguang лежит модернизированная «тележка» M3X Mars Architecture 2.0 (на исходной платформе построены нынешние кроссоверы TXL и VX), самые значимые новшества – адаптивные амортизаторы и работающие «по проводам» тормоза (положены дорогим комплектациям). Длина свежего SUV равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. То есть новинка недалеко ушла от актуального Exeed TXL. Если же сравнивать с некитайским «премиумом», то по размерам Yaoguang сопоставим, например, с последним Lexus RX. Объем багажника новинки Exeed – 660 л, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1783 л.



Паркетник оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI (261 л.с. и 400 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, хотя прежде ему обещали классический восьмиступенчатый «автомат» (вероятно, он появится позже). Автомобиль доступен с передним или полным приводом (во втором случае у кроссовера есть те самые адаптивные амортизаторы). Позже Exeed Yaoguang получит гибридную версию, но об установке информации все еще нет.



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В арсенале самого дешевого кросса значатся 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, кожаный салон, панорамный люк в крыше, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются 20-дюймовые диски, «память» настроек наружных зеркал и водительского кресла (оно еще и с вентиляцией), подогрев передних сидений, подножка для переднего пассажирского кресла (плюс функция массажа), проекционный дисплей, система распознавания лиц.

Ну а топ-версия – это еще адаптивные фары, ионизатор воздуха, отделка кожей наппа, вторая подножка для пассажирского кресла (вместо бардачка), подогрев задних сидений и расширенный комплекс систем безопасности.



Цена Exeed Yaoguang лежит в диапазоне 22 200 – 29 500 долларов. Таким образом, в гамме бренда кроссовер расположился между TXL (от 21 500 долларов) и трехрядным VX (от 28 200 долларов).

Новый паркетник Exeed точно привезут в Россию — где-то в середине этого года. У нас модель предложат под другим названием. Каким именно – еще не объявлено. Между тем ранее в Сеть выкладывали шпионские фото этого кроссовера с шильдиком RX, и раз Lexus ушел с российского рынка (вместо с Тойотой), то суббренд Chery вполне может решиться использовать этот индекс в РФ.

