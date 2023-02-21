Новинки ×
  • У нового кроссовера Exeed, который скоро привезут в Россию, появились версии попроще

У нового кроссовера Exeed, который скоро привезут в Россию, появились версии попроще

21.02.2023 48 0 0

Паркетник предложен как с передним, так и с полным приводом. Двигатель же один, да и заявленный прежде классический восьмиступенчатый «автомат» пока так и не появился.

Принадлежащий компании Chery премиум-бренд Exeed растянул выход на рынок своего нового кроссовера Yaoguang: дизайн серийной версии раскрыли в августе-сентябре прошлого года (SUV вырос из концепта AtlantiX), полноценную презентацию провели в Китае в конце декабря (тогда же там открыли «слепое» бронирование), а в январе 2023-го опубликовали уточненный прайс-лист. И вот сегодня, 21 февраля, на родине марки наконец дан старт продажам. Кстати, в январском прайсе у паркетника было лишь два богатых исполнения (по сути, это одна комплектация, разница – в типе привода), теперь же кросс обзавелся версиями попроще.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, в основе пятиместного Exeed Yaoguang лежит модернизированная «тележка» M3X Mars Architecture 2.0 (на исходной платформе построены нынешние кроссоверы TXL и VX), самые значимые новшества – адаптивные амортизаторы и работающие «по проводам» тормоза (положены дорогим комплектациям). Длина свежего SUV равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. То есть новинка недалеко ушла от актуального Exeed TXL. Если же сравнивать с некитайским «премиумом», то по размерам Yaoguang сопоставим, например, с последним Lexus RX. Объем багажника новинки Exeed – 660 л, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1783 л.

Паркетник оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI (261 л.с. и 400 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, хотя прежде ему обещали классический восьмиступенчатый «автомат» (вероятно, он появится позже). Автомобиль доступен с передним или полным приводом (во втором случае у кроссовера есть те самые адаптивные амортизаторы). Позже Exeed Yaoguang получит гибридную версию, но об установке информации все еще нет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В арсенале самого дешевого кросса значатся 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, кожаный салон, панорамный люк в крыше, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются 20-дюймовые диски, «память» настроек наружных зеркал и водительского кресла (оно еще и с вентиляцией), подогрев передних сидений, подножка для переднего пассажирского кресла (плюс функция массажа), проекционный дисплей, система распознавания лиц. 

Ну а топ-версия – это еще адаптивные фары, ионизатор воздуха, отделка кожей наппа, вторая подножка для пассажирского кресла (вместо бардачка), подогрев задних сидений и расширенный комплекс систем безопасности.

Цена Exeed Yaoguang лежит в диапазоне 22 200 – 29 500 долларов. Таким образом, в гамме бренда кроссовер расположился между TXL (от 21 500 долларов) и трехрядным VX (от 28 200 долларов).

Новый паркетник Exeed точно привезут в Россию — где-то в середине этого года. У нас модель предложат под другим названием. Каким именно – еще не объявлено. Между тем ранее в Сеть выкладывали шпионские фото этого кроссовера с шильдиком RX, и раз Lexus ушел с российского рынка (вместо с Тойотой), то суббренд Chery вполне может решиться использовать этот индекс в РФ.

кроссовер Китай авторынок новинки Exeed Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьера Овальный руль и выдвижной спойлер как у Panamera: первое знакомство с Changan UNI-V В течение последнего года мы стали свидетелями тектонических изменений структуры автомобильного рынка в России: китайские марки Haval, Geely и Chery уверенно переместились из нижней части «т... 634 0 2 21.02.2023
Статьи / Шины и диски От спорта до такси: что такое индекс износостойкости и как он влияет на выбор шин Мы уже рассказывали о базовых правилах того, как выбрать шины для своего автомобиля. Показатели диаметра, ширины, высоты профиля, а иногда даже индекса скорости и индекса нагрузки знакомы б... 386 0 0 21.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Кому продлили срок действия водительских прав на 3 года и почему здесь есть подвох Многие слышали, что в России продлили на 3 года действие истекающих водительских прав. Но не все обратили внимание на то, что в этом удобном «автопродлении» есть и подвох, о котором нужно по... 2852 0 2 20.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11866 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10332 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9839 4 3 08.11.2022
Change privacy settings