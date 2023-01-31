Новый кроссовер Exeed стартует с богатых версий, Россия на очереди

На нашем рынке свежий SUV появится позже в этом году. Подробностей о российской версии еще нет, так что пока ориентируемся на Китай – там уже стартовал прием заказов на модель.

Полноценную презентацию нового кроссовера премиум-бренда Exeed, принадлежащего компании Chery, провели на родине под самый конец прошлого года, и тогда же там открыли «слепое» бронирование. Напомним, паркетник «вырос» из концепта Exeed AtlantiX, на домашнем рынке серийный SUV получил имя Yaoguang. Так вот теперь в Поднебесной опубликован подробный список оснащения новинки, кроме того, производитель уточнил цены. А еще такой кросс официально анонсирован для России.

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В основе пятиместного Exeed Yaoguang лежит модернизированная версия «тележки» M3X Mars Architecture 2.0 (на исходной платформе построены нынешние кроссоверы TXL и VX), самые значимые новшества – адаптивные амортизаторы и работающие «по проводам» тормоза. Длина паркетника равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. То есть новинка недалеко ушла от актуального Exeed TXL. Ну а если сравнивать с некитайским «премиумом», то по размерам Yaoguang сопоставим, например, с последним Lexus RX. Объем багажника нового Exeed – 660 л, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1783 л.



Китайцам кросс сейчас предложен в единственной комплектации с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI (261 л.с. и 400 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, хотя прежде паркетнику обещали классический восьмиступенчатый «автомат» (видимо, он появится позже). Автомобиль доступен с передним или полным приводом (во втором случае у кроссовера есть те самые адаптивные амортизаторы). Позже SUV получит гибридную версию, но об установке информации пока нет.



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В арсенале модели значатся: светодиодная оптика (фары – адаптивные), 20-дюймовые колеса, выдвижные ручки дверей, панорамный люк в крыше, кожаный салон, виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы в едином корпусе (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, подогрев и вентиляция кресел (плюс функция массажа), откидные подставки для ног переднего пассажира (одна — в кресле, вторая — вместо бардачка), проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, автопарковщик.



В конце декабря предварительный прайс-лист на Exeed Yaoguang был 170 000 – 220 000 юаней (около 25 200 – 32 500 долларов по текущему курсу), теперь же переднеприводный кросс оценен в 167 800 юаней (примерно 24 800 долларов), а полноприводный стоит 179 800 юаней (26 600 долларов). «Живые» продажи в Китае начнутся до конца первого квартала.



Что же касается России, то к нам новый кроссовер Exeed планируют привезти ориентировочно в середине нынешнего года, и точно под другим именем (но оно еще не названо). При этом в местном офисе марки отметили, что «в настоящее время завершаются все необходимые исследования, предшествующие выводу на рынок новой модели».

