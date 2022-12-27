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  • Новый кроссовер Exeed Yaoguang полностью рассекречен, его привезут в Россию

Новый кроссовер Exeed Yaoguang полностью рассекречен, его привезут в Россию

27.12.2022 581 0 2

Как и было обещано, на первом этапе довольно эффектный паркетник предложен с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой». А вот вместо классического восьмиступенчатого «автомата», который модели прочили местные СМИ, кроссу досталась семиступенчатая роботизированная коробка.

Внешность своего нового SUV принадлежащий компании Chery бренд Exeed раскрыл в конце августа, месяц спустя были опубликованы фирменные картинки интерьера. Теперь же в Китае провели полноценную презентацию, вдобавок местным СМИ удалось отснять «живые» машины, среди таковых оказалось и издание Autohome. Напомним, этот паркетник «вырос» из концепта Exeed AtlantiX, в Поднебесной серийный вариант получил имя Yaoguang, впрочем, экспортной «пятидверке» наверняка подберут другое название.

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В основе Exeed Yaoguang лежит модернизированная версия платформы M3X (на исходной «тележке» построены нынешние кроссы TXL и VX), самая значимая обновка – адаптивные амортизаторы. Длина Yaoguang равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. По первому показателю паркетник почти совпал с актуальным Exeed TXL (длина этого кросса меньше всего на 1 мм), да и расстояние между осями у новинки лишь немногим больше (колесная база TXL – 2800 мм). При этом Exeed Yaoguang шире и ниже (показатели TXL – 1885 и 1730 мм соответственно). Если же сравнивать с некитайским «премиумом», то по габаритам новинка недалеко ушла от, например, последнего Lexus RX.

Особенности дизайна экстерьера Yaoguang – купеобразный силуэт, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для кроссовера предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

В салоне – привычное табло, то есть объединенные виртуальная приборка и сенсорный экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху». Управление настройками кресел по-мерседесовски вынесли на двери, при этом на самих дверях нет ручек отпирания замков, вместо них – кнопки, встроенные в основные рукоятки. Также паркетник лишен традиционного рычага коробки, шайбы тоже нет: за переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Кстати, у концепта AtlantiX была еще одна интересная фишка – «распластанные» по тыльной стороне подголовников передних сидений экраны, но товарному SUV эта опция не досталась.

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В списке оборудования Exeed Yaoguang еще значатся панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, автопарковщик.

На первом этапе новый кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, хотя ранее местные профильные СМИ прочили паркетнику классический восьмиступенчатый «автомат». Для кросса предусмотрены полный привод и система выбора режимов движения (всего их семь). Позже у модели появится подзаряжаемая гибридная версия.

В Китае уже открыт прием заказов на Exeed Yaoguang, но цены пока предварительные: примерно от 24 000 до 31 300 долларов. Для сравнения, Exeed TXL с аналогичным турбомотором 2.0 и 7DCT на родине сегодня стоит 23 200 – 26 000 долларов. На домашний рынок Yaoguang выйдет в первом квартале следующего года. Новый паркетник также доберется до России, о чем ранее рассказали в местном офисе Exeed. Но точные сроки появления модели в РФ еще не озвучены.

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