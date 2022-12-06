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Рестайлинг принесёт флагманскому кроссоверу Exeed VX новый салон

06.12.2022 227 0 0

Трёхрядный SUV также изменится внешне, но такой дизайн мы уже видели: его еще весной примерил пятиместный вариант модели.

В родном Китае полноценные продажи большого кроссовера Exeed VX (бренд Exeed принадлежит компании Chery, он считается премиальным) стартовали в прошлом году. До весны года нынешнего SUV был представлен исключительно с семиместным салоном, а затем у него появилась пятиместная версия (она же на заглавном фото), отличившаяся оформлением передка. А скоро рестайлингу подвергнется и трехрядный кросс: такой Exeed VX уже попадался шпионам, вдобавок в октябре его фотографии внесли в базу минпрома КНР. Теперь же появилась свежая порция снимков, их растиражировали местные профильные медиа, среди которых оказалось и издание Cheshi.

Обновленный трехрядный Exeed VX на фото минпрома КНР

Внешне трехрядный VX изменится так же, как кроссовер с салоном на пятерых, разница лишь в деталях: в частности, у новой радиаторной решетки с вертикальными клиньями будет хромированная окантовка вместо черной, блестящей же сделают и декоративную вставку на переднем бампере. Длина и колесная база, судя по документам сертификационного органа, прежние – 4970 и 2900 мм соответственно (у пятиместного кроссовера аналогичные показатели).

Обновленный трехрядный Exeed VX
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Обновленный трехрядный Exeed VX
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Обновленный трехрядный Exeed VX
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Обновленный трехрядный Exeed VX
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Салон же полностью перекроят, внутри будут новые передняя панель, руль, тоннель и карты дверей. Вместо табло установят три отдельных дисплея, причем они будут интегрированы в панель, а центральные дефлекторы обдува разместят поверх мультимедийных тачскринов. Отдельный сенсорный блок «климата» с шайбами уберут – видимо, настройки будут «вшиты» в гигантский экран, красующийся посередине. Кроме того, управление настройками кресел вынесут на двери – как у Мерседесов. Кстати, некоторые китайские СМИ сравнивают интерьер Exeed VX с салоном Mercedes-Benz EQS, хотя у «немца» экраны выглядят более аккуратными.

Обновленный трехрядный Exeed VX
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Обновленный трехрядный Exeed VX
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Отметим, у актуального пятиместного «китайца» интерьер почти такой же, как у дореформенного семиместного SUV. Скорее всего, салон двухрядного Exeed потом тоже переделают. А еще у модели появится шестиместная версия (хотя ждали четырехместную).

Двигатель менять не стали: в Китае Exeed VX доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. При этом вместо нынешней семиступенчатой роботизированной коробки с двумя сцеплениями модели прочат классический восьмиступенчатый «автомат». Привод передний или полный.

Дореформенный трехрядный Exeed VX
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Дореформенный трехрядный Exeed VX
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Дореформенный трехрядный Exeed VX
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Дореформенный трехрядный Exeed VX
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На домашний рынок рестайлинговый Exeed VX должен выйти в следующем году. Такой кроссовер, скорее всего, привезут и в Россию.

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1 комментарий
06.12.2022 16:22
ramhaulk

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