Exeed запускает в продажу седан Sterra ES, скоро в России

Правда, на нашем рынке электрокар появится под другим названием. Характеристики для РФ раскроют позже, на родине же новинка предложена с задним или полным приводом, а также с несколькими вариантами батареи.

Еще весной премиум-бренд Exeed, принадлежащий компании Chery, анонсировал новую линейку, которая была создана специально для электрифицированных машин: в Китае это Sterra, а для экспортных рынков придумали название Exlantix. Первенцем новой серии стал крупный электроседан, на родине его имя полное имя звучит как Exeed Sterra ES. Четырехдверку уже показывали на различных выставках, ранее даже был озвучен предварительный прайс-лист. Ну а теперь в Китае дан старт продажам.

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В основе Sterra ES лежит новая платформа E0X со стандартными для модели пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. Длина предназначенной для КНР четырехдверки равна 4945 мм, ширина – 1978 мм, высота – 1467 мм, колесная база – 3000 мм. То есть по своим размерам электрокар близок к новому глобальному седану BMW 5 Series (и его электроверсии i5). Exeed Sterra ES предложен с 19- или 20-дюймовыми колесами, хотя в сертификате были еще и 21-дюймовые (видимо, они станут доступны позже).



У седана купеобразный силуэт, безрамочные двери с выдвижными ручками, узкие фары, оформленные в виде единой плашки задние фонари и выдвижной же спойлер на крышке багажника. Кроме того, для модели предусмотрены пиксельные информационные табло: они расположены под головной оптикой и могут отображать, например, незатейливые рисунки или уровень зарядки.



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Внутри – двухспицевое рулевое колесо, узкий экран приборки и гигантский тачскрин мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель и перчаточный ящик с паролем. Для модели еще заявлены стеклянная крыша, проекционный дисплей, модуль проекции на дорогу и множество систем безопасности (есть и лидар).



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Китайцам седан Exeed Sterra ES предложен в пяти модификациях: Air и Plus имеют 400-вольтовую электросистему, а Max, Max+ и Ultra – 800-вольтовую. Первые четыре комплектации – заднеприводные, топовая четырехдверка – полноприводная, то есть с двухмоторной установкой. У Sterra ES Air и Plus 252-сильный электродвигатель, Max и Max+ достался 313-сильный мотор, ну а совокупная отдача Ultra составляет 480 л.с. К слову, объявлено, что последняя модификация наберет первую «сотню» всего за 3,7 секунды.



Доступно четыре варианта батареи, причем самая мощная – вовсе не у самой дорогой четырехдверки. Так, базовый седан Sterra ES Air получил аккумулятор на 60,7 кВт*ч, паспортный запас хода – 550 км (здесь и далее – по китайскому циклу CLTC). Sterra ES Plus – это батарея емкостью 66,4 кВт*ч и дальнобойность в 605 км. Версии Max и Ultra делят батарею емкостью 79,9 кВт*ч, в первом случае запас хода составит 720 км, во втором – 650 км. Наконец, предтоповый седан Sterra ES Max+ имеет аккумулятор 97,7 кВт*ч, обещанная дальнобойность – аж 905 км.



Цена лежит в диапазоне от 225 800 до 339 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 858 000 – 4 301 000 рублей по актуальному курсу.

Это полный прайс-лист Exeed Sterra ES. Как видно, самый дорогой электроседан – не самый дальнобойный

Что же касается глобального электроседана Exeed, то ранее он был обозначен как Exlantix E03, однако на англоязычном сайте марки модель сейчас засвечена с тем же индексом ES. Как бы то ни было, четырехдверку уже анонсировали и для российского рынка: до нас новинка должна добраться в первой половине следующего года. В 2024-м же появится вторая модель серии Sterra/Exlantix – это будет кроссовер, его тоже планируют привезти в Россию.

