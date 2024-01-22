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  • Всё же не Exeed: Chery запускает в России премиум-бренд Exlantix, первенцем станет седан ES

Всё же не Exeed: Chery запускает в России премиум-бренд Exlantix, первенцем станет седан ES

22.01.2024 116 0 0

В продажу крупная электрическая четырехдверка новой марки поступит летом, причем Россия окажется первым экспортным рынком.

В прошлом году принадлежащий компании Chery бренд Exeed объявил о создании новой линейки для «электричек»: в Китае она получила название Sterra, а для остальных стран придумали имя Exlantix. Эту серию анонсировали и для России – и именно как продукт Exeed. Однако в итоге Exlantix превратили в отдельный «премиальный бренд электрических автомобилей». К слову, в сегодняшнем релизе российского офиса новоявленной марки говорится о том, что наша страна станет первым экспортным рынком. Отметим, Exlantix будет пятым суббрендом Chery в РФ, он присоединится к Omoda, Jetour, Jaecoo и тому же Exeed. А еще у нас представлена марка Kayie, которая частично тоже принадлежит Чери.

Логотип новой марки

Как и Exeed Sterra в Китае, в России бренд Exlantix дебютирует с седаном ES (прежде экспортная версия носила индекс E03). В основе четырехдверки с купеобразным силуэтом лежит новая платформа E0X, на родине автомобиль по умолчанию имеет пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси. Длина предназначенного для КНР электроседана равна 4945 мм, ширина – 1978 мм, высота – 1467 мм, колесная база – 3000 мм. То есть по своим размерам модель близка к новому глобальному седану BMW 5 Series и его электроверсии i5.

Exlantix ES
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Exlantix ES
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Exlantix ES
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Exlantix ES
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Exlantix ES
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Exlantix ES
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Российскому Exlantix ES обещаны стеклянная крыша с функцией автозатемнения, выдвижной спойлер на крышке багажника, кресла с массажером, система распознавания лиц, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Кроме того, как и в Поднебесной, в РФ для седана будут предусмотрены пиксельные информационные табло, хотя у машины на фирменных кадрах, которые сопровождают анонс Exlantix, их вроде бы нет (или же они меньше, чем на родине): эти табло могут располагаться под головной оптикой и отображать, например, уровень зарядки или дублировать поворотники.

Exlantix ES

Сообщается, что в России седан предложат с батареей емкостью 82 кВт*ч. Запас хода составит 650 км, правда, по какому циклу рассчитан этот показатель – в Exlantix не уточнили. Про двигатели расскажут позже. В Китае Exeed Sterra ES бывает с задним или полным приводом: в первом случае модель доступна с 252- или 313-сильным электромотором, совокупная отдача двухмоторной установки – 480 л.с. На домашнем рынке у электрокара четыре варианта батареи – емкостью 60,7 кВт*ч, 66,4 кВт*ч, 79,9 кВт*ч или 97,7 кВт*ч. Дальнобойность (в зависимости от версии) – от 550 до 905 км (по китайскому циклу CLTC).

Exeed Sterra ES для Китая
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Exeed Sterra ES для Китая
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Exeed Sterra ES для Китая
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Exeed Sterra ES для Китая
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Exeed Sterra ES для Китая
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В России старт продаж Exlantix ES запланирован на лето текущего года. В пресс-службе также подчеркнули, что в рамках развития бренда компания намерена «активно создавать зарядную инфраструктуру на базе дилерских предприятий».

Между тем в Китае только что запустили производство второй модели новой линейки Exeed: на конвейер встал электрический кроссовер Sterra ET. Очевидно, до России SUV доберется уже как Exlantix ET.

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