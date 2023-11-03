Tata анонсировала премиальный суббренд Avinya на новой платформе Land Rover

Avinya — это линейка премиальных электромобилей, которые Tata Motors начнёт выводить на рынок после 2025 года, в их основу ляжет платформа EMA, разработанная британской компанией JLR для младших моделей Land Rover следующего поколения.

Индийская Tata Motors является материнской по отношению к британской компании JLR (бывшая Jaguar Land Rover) и ведёт совместную с ней финансовую отчётность. Tata Motors является частью Tata Group — группы промышленных компаний и связанных с ними финансовых и технологических компаний. В свою очередь Tata Group входит в состав Tata Sons, объединяющей разные группы компаний, в том числе работающие в сфере услуг, недвижимости и в аграрном секторе.

В составе Tata Motors есть дочерняя компания TPEM (Tata Passenger Electric Mobility), отвечающая за разработку электромобилей нового поколения, и вот сегодня TPEM и JLR анонсировали партнёрство с целью скорейшего запуска индийского электромобильного суббренда Avinya, название которого в переводе с древнеиндийского означает «инновация». Пока что это партнёрство носит статус меморандума о взаимопонимании, но поскольку речь идёт о сделке внутри Tata Motors, то вряд ли что-то помешает меморандуму превратиться в реальную сделку.

Напомним, что в актуальном модельном ряду Tata уже есть кроссоверы, использующие платформу Land Rover, — Harrier и Safari, но это чисто «углеводородные» модели, тогда как в линейке Avinya будут только электромобили. Имя Avinya — не новое, под ним Tata представила весной прошлого года концепт однообъёмного электромобиля, фотографии которого мы здесь приводим.

Концепт Tata Avinya образца 2022 года 1 / 4 Концепт Tata Avinya образца 2022 года 2 / 4 Концепт Tata Avinya образца 2022 года 3 / 4 Концепт Tata Avinya образца 2022 года 4 / 4

Пока неясно, будет ли дебютная или одна из будущих моделей Avinya напоминать концепт 2022 года. Так же пока наверняка неизвестно, будет ли Avinya суббрендом в составе Tata или отдельным брендом с собственной эмблемой и собственной дилерской сетью. В пресс-релизе Avinya подаётся как с «серия премиальных электромобилей», то есть, скорее всего, это суббренд, так что пока будем классифицировать его так, а дальше будет видно.



Концепт Tata Avinya образца 2022 года 1 / 3 Концепт Tata Avinya образца 2022 года 2 / 3 Концепт Tata Avinya образца 2022 года 3 / 3

Электромобильная платформа EMA (Electrified Modular Architecture), которую получит Avinya в рамках лицензионного соглашения с JLR, изначально разрабатывалась для новых моделей Jaguar, но с подачи бывшего гендиректора JLR Тьерри Боллоре её сослали в Land Rover, на ней будут построены Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport следующего поколения. Аккумуляторы для них будет поставлять Гигафабрика Tata Sons Agratas в английском графстве Сомерсет, она должна заработать в 2026 году, проектная мощность — 40 ГВт·ч.



По данным британского журнала Autocar, на платформе EMA будет также базироваться маленький Defender. Напомним, что в этом году Land Rover был разделён на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery. Для новых моделей Jaguar разрабатывается собственная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture).

Платформа EMA имеет 800-вольтовую архитектуру и позволяет заряжать батарею на мощности 350 кВт, запас хода на одной зарядке построенных на EMA электромобилей составит не менее 500 км. Электромобили Avinya и основные комплектующие для них будут производиться в Индии и для Индии, то есть запуск этого суббренда никак не повлияет на собственные планы JLR. Планов по выводу Avinya на европейский рынок пока нет, но на других развивающихся рынках электромобили Avinya вполне могут появиться.

