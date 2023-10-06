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  • Кроссоверы Tata Harrier и Safari на платформе Land Rover: новый имидж и прежний дизель

Кроссоверы Tata Harrier и Safari на платформе Land Rover: новый имидж и прежний дизель

06.10.2023 77 0 0

Оба паркетника изменились как снаружи, так и внутри. Кроме того, машинам отрядили новое оборудование. А вот бензиновый мотор им все еще не положен – только дизель.

Анонсированные пару дней назад обновленные индийские кроссоверы Tata Harrier и Safari сегодня были полностью рассекречены. Напомним, первый SUV – строго пятиместный, он в строю с 2018 года. Safari же встал на конвейер в 2021-м, он представляет собой растянутую версию Harrier, и такой паркетник бывает семи- или шестиместным. В основе машин лежит платформа OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так Тата обозначила упрощенную версию «тележки» D8 от Land Rover (индийцы владеют британским автопроизводителем). На родине Harrier и Safari каких-то выдающихся результатов так и не достигли: по итогам прошлого года ни один из них не смог пробиться в ТОП-30 бестселлеров индийского рынка. Привлечь новых клиентов и призван рестайлинг, и он оказался довольно масштабным.

Вверху — дореформенные Tata Harrier и Safari, внизу — обновленные кроссоверы
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Вверху — дореформенные Tata Harrier и Safari, внизу — обновленные кроссоверы
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Кроссоверы сохранили двухъярусную головную оптику, но расположенные сверху диодные ходовые огни стали тоньше, а еще их теперь объединяет дополнительная светящаяся же линия. Блоки основных фар тоже заменили – они компактнее, плюс у них более четкая форма. Отметим, похожую светотехнику получил и младший паркетник Tata Nexon.

Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Также Harrier и Safari обзавелись новыми радиаторной решеткой, бамперами и задними фонарями (у каждого из кроссов эти элементы свои). Изменен дизайн дисков, кроме того, для обоих SUV отныне предусмотрены 19-дюймовые колеса, а вот 16-дюймовые из гаммы исключены (еще есть 17- и 18-дюймовые). Наконец, расширена палитра цветов кузова. Кстати, как и прежде, паркетники могут иметь «черную» версию Dark.

Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Длина Tata Harrier после рестайлинга увеличилась на 7 мм до 4605 мм, ширина теперь 1922 мм (+28 мм по сравнению с предшественником), высота – 1718 мм (+12 мм). Размеры обновленного Tata Safari: 4668/1922/1795 мм (было 4661/1894/1786 мм). Колесная база у кроссов совпадает, и она прежняя – 2741 мм.

Вверху — обновленный Tata Harrier, внизу — Safari

Передняя часть интерьера у паркетников одинаковая, разница лишь в декоре. Тут переделанная передняя панель, новые руль и мультимедийная система с более крупным планшетом, другие материалы отделки. Блок управления «климатом» теперь сенсорный.

Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Обновленный Tata Harrier
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Список оборудования пополнили полноценная виртуальная приборка, коленная подушка безопасности водителя (всего отныне семь «эйрбэгов»), адаптивный круиз-контроль (был обычный), система автоторможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов и система бесконтактного открывания багажника (активируется, если провести ногой под бампером). В арсенале моделей также значатся беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел, панорамная крыша, камеры кругового обзора.

Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Обновленный Tata Safari
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Техника прежняя, причем Tata Harrier и Safari доступны исключительно с турбодизелем – это двухлитровый двигатель от Stellantis, который выдает 170 л.с. и 350 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод только передний.

В Индии уже открыт прием заказов на рестайлинговые кроссоверы, однако цены пока не названы. Дореформенный Tata Harrier в последнее время стоил от 1 519 900 рупий (около 1 822 000 рублей по текущему курсу), Safari – от 1 584 900 рупий (примерно 1 900 000 рублей).

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