Кроссоверы Tata Harrier и Safari на платформе Land Rover пережили радикальный рестайлинг

Внешность паркетников оформили в новом фирменном стиле, который уже примерила младшая модель Nexon. Кроме того, был расширен список доступного оборудования.

В конце 2018 года индийская компания Tata Motors представила кроссовер с именем Harrier (привет, Тойота!), а в 2021-м к пятиместному SUV присоединился растянутый трехрядный вариант, для которого возродили название Safari. Паркетники построены на платформе OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так Тата обозначила упрощенную версию «тележки» D8 от Land Rover (индийцы владеют британским автопроизводителем). На родине Harrier и Safari особого успеха не достигли. В частности, по итогам прошлого года ни один из них не смог пробиться в ТОП-30 бестселлеров индийского рынка, тогда как, например, кроссовер Mahindra XUV700 в 2022-м разошелся тиражом свыше 65 300 экземпляров (20-е место в рейтинге). Взбодрить спрос призван рестайлинг: пока Tata распространила лишь тизеры, но и их достаточно, чтобы понять, что доработок много.

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Оба кросса сохранили двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху полоски ходовых огней – новые, плюс их теперь объединяет дополнительная светящаяся линия. Другими стали и блоки основных фар – они компактнее, и у них более четкая форма. Отметим, похожую светотехнику недавно получил и младший паркетник Tata Nexon. У Harrier и Safari еще заменили бамперы и радиаторную решетку. На момент публикации новости Tata засветила корму только трехрядного SUV (у дореформенных машин разное оформление задней части): ему достались новые фонари.



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Габариты рестайлинговых машин еще не раскрыты. Длина прежнего пятиместного Tata Harrier составляет 4598 мм, показатель Safari – 4661 мм. Колесная база у кроссоверов совпадает – 2741 мм.



На тизерах показан интерьер Harrier. Впрочем, у дореформенных SUV передняя часть салона одинаковая, так что у Safari наверняка те же обновки. Внутри – иная мультимедийная система с более крупным тачскрином и другой руль, также добавлены контурная подсветка и полноценная виртуальная приборка.

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Индийские профильные СМИ считают, что на первом этапе кроссоверы предложат с прежней техникой – это единственный турбодизель 2.0 (170 л.с., 350 Нм) от Stellantis, шестиступенчатые механика и автомат. Привод только передний. Позже оба кроссовера наконец-то могут обзавестись бензиновым мотором, в планах также есть электрифицированные версии.



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В Индии прием заказов на рестайлинговые Tata Harrier и Safari откроют уже 6 октября. Скорее всего, в этот же день производитель полностью раскроет дизайн моделей. Дореформенный пятиместный паркетник сейчас стоит от 1 519 900 рупий (около 1 813 000 рублей по текущему курсу), трехрядный – от 1 584 900 рупий (примерно 1 890 000 рублей).

