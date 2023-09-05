Бюджетный кроссовер Tata Nexon стал моднее после второго рестайлинга

Внешность паркетника оформили в новом стиле индийской марки, кроме того, был расширен список оборудования. Двигатели прежние, при этом для бензиновой турботройки теперь предусмотрено аж четыре коробки на выбор.

Компактный кросс Tata Nexon стартовал в родной Индии в 2017 году, в 2020-м он пережил первый рестайлинг. По итогам шести месяцев года текущего пятидверка возглавила рейтинг самых популярных SUV страны (87 501 шт., +6%), хотя в июле продажи Нексона ушли «в минус». И вот кроссовер еще раз модернизировали, только обновок теперь гораздо больше.

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Паркетнику полностью перекроили «личико», причем Nexon стал первой серийной моделью Таты, примерившей новый фирменный стиль, которые продемонстрировали на концептах Sierra EV и Curvv. Нет, двухэтажная головная оптика была у индийских кроссоверов и прежде (но не у Нексона), однако именно на этом SUV дебютировало ее новое воплощение: расположенные сверху ходовые огни сделали в виде тонких диодных полосок с выстроившимися столбиками дополнительными «штрихами», плюс кроссоверу достались компактные блоки основных фар.



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Tata Nexon также обрел агрессивный передний бампер, новые радиаторную решетку и капот. Еще заменили задний бампер и фонари, последние вдобавок соединены между собой функциональной плашкой. Наконец, кросс получил другой спойлер и диски нового дизайна, хотя они все так же исключительно 16-дюймовые.



Обновленный Tata Nexon

После рестайлинга длина Nexon увеличилась на символичные 2 мм до 3995 мм (в Индии автомобилям длиной менее 4 метров положены налоговые льготы), ширина, напротив, уменьшена на 7 мм до 1804 мм, высота – 1620 мм (+14 мм). Колесная база – прежние 2498 мм. Дорожный просвет – 208 мм.



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В салоне – иная передняя панель и новое двухспицевое рулевое колесо, другими стали и материалы отделки. «Простые» версии Tata Nexon, как и прежде, имеют мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном, а вот дорогие варианты получили более крупный планшет – диагональю 10,25 дюйма. Среди других обновок для «богатых» исполнений – полноценная виртуальная приборка, сенсорный блок управления климат-контролем и камеры кругового обзора. А еще отныне во всех версиях Nexon есть шесть подушек безопасности.



Обновленный Tata Nexon

Двигатели прежние: это бензиновая турботройка 1.2 Revotron (120 л.с., 170 Нм) и четырехцилиндровый турбодизель 1.5 Revotorq (115 л.с., 260 Нм). Оба мотора все так же сочетаются с шестиступенчатыми механикой или роботизированной коробкой АМТ. При этом рестайлинговый бензиновый кросс еще получил 5МКП (ею комплектуется самый дешевый Nexon) и семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.



Дореформенный Tata Nexon 1 / 3 Дореформенный Tata Nexon 2 / 3 Дореформенный Tata Nexon 3 / 3

В Индии уже принимают заказы на обновленный паркетник Tata Nexon, хотя цены объявят лишь через несколько дней. Дореформенный кроссовер стоил где-то от 800 000 рупий, что эквивалентно примерно 935 000 рублей по актуальному курсу.



Напомним, у Nexon есть и электрическая версия, ее скоро обновят в стиле кросса с ДВС.