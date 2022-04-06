Tata Curvv: купеобразный кроссовер из Индии, первенец новой электрической линейки

Индийская компания Tata Motors представила электрический концептуальный купеобразный паркетник Curvv, который через пару лет превратится в серийную модель и укрепит лидерство Tata в EV-сегменте индийского рынка. Впрочем, версии с ДВС у новинки тоже будут.

Мода на купеобразные паркетники, наконец-то, добралась до Индии, хотя первая попытка была принята ещё в 2016 году: тогда компания Mahindra & Mahindra представила странноватый на вид концепт XUV Aero, который позже планировалось запустить в серийное производство, в том числе в виде электромобиля, но этого так и не случилось.

Теперь свой приподнятый концепт с покатой кормой выкатила Tata Motors, и у неё получилось куда симпатичнее, чем у Махиндры, — шеф-дизайнер, канадец Мартин Уларик создал вполне гармоничный образ, но оригинальных черт, которые выделяли бы Curvv на фоне сотен китайских аналог, здесь немного — например, загогулины фар, перетекающие в выштамповки на капоте. Камеры вместо зеркал и двери без ручек — признаки концепта, на серийной версии зеркала и ручки наверняка будут.



Интерьер Tata Curvv выполнен в минималистичном ключе: «лысая» передняя панель увенчана двумя экранами — приборным и мультимедийным, в нижней части есть небольшой выступ с сенсорным блоком микроклимата. Шайба выбора режимов силовой установки примостилась на продолжении центрального подлокотника. Руль, как теперь модно, — двухспицевый, слегка сплюснутый в нижней части обода.



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В основе Tata Curvv лежит электромобильная архитектура второго поколения, совместимая однако с «углеводородными» версиями — у серийного кроссовера такие запланированы, но сейчас выпячивается именно электрическая версия, у которой будут одни либо два электромотора (по одному на каждую ось) и запас хода на одной зарядке в 400-500 км. Другие технические характеристики пока не объявлены.



Tata Motors на данный момент контролирует 80% индийского рынка электромобилей, объём которого в 2021 году, по данным ресурса Auto Punditz, составил всего 14 690 единиц, что на 207% больше, чем в 2020-м. Самой продаваемой моделью в EV-сегменте стал кроссовер Tata Nexon EV (продано 9111 шт.), на втором месте — китайский кроссовер MG ZS EV (2798 шт.), на третьем — седан Tata Tigor EV (2611 шт.), на четвёртом — Hyundai Kona EV (121 шт.), на пятом — Mahindra eVerito, он же электрифицированный Renault Logan первого поколения (49 шт.).



Из статистики видно, что индийский рынок электромобилей находится в зачаточном состоянии, но растёт бешеными темпами, и Tata в условиях этого роста хочет сохранить своё доминирование: в ближайшее время компания представит более «долгоиграющие» версии Nexon EV и Tigor EV, а всего к 2025 году выпустит восемь новый «электричек», в том числе внедорожник Sierra нового поколения. К 2026 году четверть объёма продаж Tata Motors должны составлять электромобили.

