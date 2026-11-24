Слухи о переносе производства автомобилей Ineos из Франции в США циркулируют в западных деловых СМИ уже несколько месяцев, а сегодня эта информация подтверждена официально. Пресс-релиз Ineos Automotive на эту тему очень лаконичен. В нём говорится, что производство Ineos Grenadier в США начнётся в 2028 году, но конкретная производственная площадка пока не выбрана — сейчас компания рассматривает несколько вариантов.
На США приходится порядка 70% продаж Ineos Grenadier. Вдобавок, по словам компании Ineos Automotive, действующая политика США создала очень благоприятные условия для ведения бизнеса в этой стране (вероятно, имеется в виду отмена большинства экологических требований для новых автомобилей). Короче, решили переехать. Заодно не нужно будет платить ввозные пошлины на импортные автомобили.
Напомним, что компания Ineos Automotive была основана в 2016 году как дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф. Этот джентльмен — большой фанат классического, рамного Land Rover Defender. Дебютной моделью Ineos как автопроизводителя стал среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный при помощи австрийской компании Magna Steyr и внешне напоминающий классический Defender.
На рынок Ineos Grenadier вышел в 2022 году, производится он на собственном заводе Ineos Automotive во французском Амбахе. В 2023 году в продажу поступил пикап Ineos Grenadier Quartermaster. В 2025 году внедорожник и пикап Grenadier стали доступны в экстремальных версиях X LeTech с колёсными редукторами, в том же году в гамме появилась экзотическая туристическая версия Game Viewer. В начале 2026 года семейство Ineos Automotive пережило небольшую техническую модернизацию. Электрических и гибридных версий у Ineos Grenadier нет — только бензиновые и дизельные, причём двигатели Ineos Automotive покупает у BMW.
Завод во французском Амбахе Ineos Automotive купила у компании Mercedes-Benz — он был построен в 1997 году для производства малолитражек smart с расчётом на выпуск до 200 000 машин в год. Для Ineos Automotive эта мощность — избыточная: британская компания планировала выпускать в Амбахе по 30 000—40 000 экземпляров Ineos Grenadier в год, но в реальности на такие объёмы не вышла. Ineos Automotive — непубличная компания и не раскрывает свои показатели продаж, но по данным неофициальных источников, продажи Ineos Grenadier составляют порядка 10 000 машин в год. По данным ресурса BestSellingCarsBlog, продажи Ineos Grenadier в США за первые три квартала 2026 года составили 4700 автомобилей.
Завод в Амбахе готова приобрести китайская компания BYD, с ней Ineos Automotive ведёт переговоры в эксклюзивном порядке. BYD наращивает своё присутствие на европейском рынке и хочет к 2030 году стать здесь крупнейшим продавцом электромобилей. По данным ACEA, продажи BYD в Европе за первые десять месяцев 2026 года составили 237 137 автомобилей, что на 150,8% больше, чем в январе—октябре 2025 года. В ближайшие месяцы BYD запустит собственный, построенный с нуля завод мощностью 150 000 машин в год в венгерском городе Сегед. Завод в Амбахе позволит BYD локализовать в Европе больше моделей, при этом выпуск Ineos Grenadier в среднесрочной перспективе здесь продолжится, даже если сделка состоится. После успешного запуска производства Ineos Grenadier в США завод в Амбахе, вероятно, полностью переключится на продукцию BYD.
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