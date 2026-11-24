США за последние два года стали главным рынком сбыта для британской компании Ineos Automotive, поэтому её руководство решило перенести производство сюда — поближе к потребителю. Действующий завод Ineos Automotive во французском Амбахе уже почти пристроили — ведутся переговоры о его продаже китайской компании BYD.

Слухи о переносе производства автомобилей Ineos из Франции в США циркулируют в западных деловых СМИ уже несколько месяцев, а сегодня эта информация подтверждена официально. Пресс-релиз Ineos Automotive на эту тему очень лаконичен. В нём говорится, что производство Ineos Grenadier в США начнётся в 2028 году, но конкретная производственная площадка пока не выбрана — сейчас компания рассматривает несколько вариантов.

На США приходится порядка 70% продаж Ineos Grenadier. Вдобавок, по словам компании Ineos Automotive, действующая политика США создала очень благоприятные условия для ведения бизнеса в этой стране (вероятно, имеется в виду отмена большинства экологических требований для новых автомобилей). Короче, решили переехать. Заодно не нужно будет платить ввозные пошлины на импортные автомобили.

Интерьер Ineos Grenadier

Напомним, что компания Ineos Automotive была основана в 2016 году как дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф. Этот джентльмен — большой фанат классического, рамного Land Rover Defender. Дебютной моделью Ineos как автопроизводителя стал среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный при помощи австрийской компании Magna Steyr и внешне напоминающий классический Defender.

На рынок Ineos Grenadier вышел в 2022 году, производится он на собственном заводе Ineos Automotive во французском Амбахе. В 2023 году в продажу поступил пикап Ineos Grenadier Quartermaster. В 2025 году внедорожник и пикап Grenadier стали доступны в экстремальных версиях X LeTech с колёсными редукторами, в том же году в гамме появилась экзотическая туристическая версия Game Viewer. В начале 2026 года семейство Ineos Automotive пережило небольшую техническую модернизацию. Электрических и гибридных версий у Ineos Grenadier нет — только бензиновые и дизельные, причём двигатели Ineos Automotive покупает у BMW.

Завод Ineos Automotive в Амбахе

Завод во французском Амбахе Ineos Automotive купила у компании Mercedes-Benz — он был построен в 1997 году для производства малолитражек smart с расчётом на выпуск до 200 000 машин в год. Для Ineos Automotive эта мощность — избыточная: британская компания планировала выпускать в Амбахе по 30 000—40 000 экземпляров Ineos Grenadier в год, но в реальности на такие объёмы не вышла. Ineos Automotive — непубличная компания и не раскрывает свои показатели продаж, но по данным неофициальных источников, продажи Ineos Grenadier составляют порядка 10 000 машин в год. По данным ресурса BestSellingCarsBlog, продажи Ineos Grenadier в США за первые три квартала 2026 года составили 4700 автомобилей.

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Завод в Амбахе готова приобрести китайская компания BYD, с ней Ineos Automotive ведёт переговоры в эксклюзивном порядке. BYD наращивает своё присутствие на европейском рынке и хочет к 2030 году стать здесь крупнейшим продавцом электромобилей. По данным ACEA, продажи BYD в Европе за первые десять месяцев 2026 года составили 237 137 автомобилей, что на 150,8% больше, чем в январе—октябре 2025 года. В ближайшие месяцы BYD запустит собственный, построенный с нуля завод мощностью 150 000 машин в год в венгерском городе Сегед. Завод в Амбахе позволит BYD локализовать в Европе больше моделей, при этом выпуск Ineos Grenadier в среднесрочной перспективе здесь продолжится, даже если сделка состоится. После успешного запуска производства Ineos Grenadier в США завод в Амбахе, вероятно, полностью переключится на продукцию BYD.