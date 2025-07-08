Ineos Grenadier с портальными мостами выходит на рынок: дорого, но желающих много

Британская компания Ineos Automotive запустила в продажу хардкорную версию внедорожника Grenadier, созданную в сотрудничестве с немецкой компанией LeTech и получившую имя Trialmaster X LeTech. Проходимость радикально улучшена с помощью новой подвески и колёсных редукторов, вдобавок LeTech снабдила Grenadier прочей оффроудной амуницией для отдыха и работы в экстремальных условиях.

Прототип Ineos Grenadier с так называемыми портальными мостами был представлен год назад на Фестивале скорости в Гудвуде — публика встретила машину с большим энтузиазмом и в ноябре компания Ineos анонсировала серийную версию. Сегодня серийная версия поступила в продажу — пока только в Германии, но скоро Grenadier с колёсными редукторами можно будет заказать по всей Европе, официальное название новой версии — Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech.

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Партнёром Ineos в разработке портального Grenadier стала опытная в таких делах немецкая компания LeTech GmbH & Co. KG из города Вельцхайм (пригород Штутгарта), занимающаяся в основном тюнингом Mercedes-Benz G-класса, а это главный конкурент Ineos Grenadier. Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech доступен как в стандартном 5-дверном кузове, так и виде пикапа с двухрядной кабиной, носящего имя Grenadier Quartermaster.

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LeTech оснащает собранные на заводе Ineos во французском Амбахе пикапы и внедорожники новой пятирычажной подвеской с регулируемыми амортизаторами, более мощными тормозами и, собственно, колёсными редукторами, которые позволили увеличить дорожный просвет с 264 до 450 мм, глубина преодолеваемого брода выросла с 800 до 1050 мм.

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Дифференциальная система полного привода с понижающей передачей в раздаточной коробке остаётся заводской, в стандартное оснащение входят блокировки всех трёх дифференциалов. 18-дюймовые кованые колёса Hutchinson Industries с бедлоками обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3. Угол въезда модифицированного внедорожника составляет 45,5 градуса, угол съезда — 45 градусов, угол рампы — 43 градуса. Соответствующие углы у пикапа Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech составляют 45,5 градуса, 33 градуса и 39,5 градуса. Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозами — 3,5 т. Грузоподъёмность внедорожника — 540 кг, пикапа — 642 кг.

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В оснащение Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech, кроме того, входят разработанные LeTech расширители колёсных арок и новые пороги, многофункциональный багажник на крыше и лестница к нему со стороны кормы, интегрированная в передний бампер лебёдка Warn Zeon 10 с тяговым усилием 4,5 т, крепление под навесную канистру, новое крепление под запасное колесо, светодиодная «люстра» над лобовым стеклом и верхние габаритные огни на корме. Компания Ineos со своей стороны включила в стандартное оснащение портального Grenadier кожаную отделку салона, подогрев передних креслел, премиальную аудиосистему, напольные коврики и дополнительную тонировку стёкол.

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Двигатели у Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech стандартные, производства BMW: 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель выдаёт — 249 л.с. и 550 Нм, бензиновый двигатель аналогичного объёма — 286 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF.

Внедорожник Ineos Grenadier Trialmaster X LeTech стоит в Германии от 170 000 евро без учёта налогов, пикап — на тысячу евро дороже. В пресс-релизе компании Ineos сказано, что ещё до старта продаж она получила от частных клиентов более 1000 заявок на портальный Grenadier и несколько оптовых запросов на эту модель от различных аварийных и спасательных служб.