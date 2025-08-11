Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику

В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень.

Сейчас дорабатывается законопроект об увеличении административных штрафов за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, в 10 раз – с 500 до 5 тысяч рублей. Допустим, увеличить сумму – идея не самая плохая, потому что 500 рублей нынче – это несерьёзно, и испугать таким штрафом мамкиных дрифтеров и мотоциклистов сложно. Другое дело, что их надо сначала поймать, а вот с этим всё намного сложнее.

Если бы этих нарушителей хотели ловить, их бы ловили и за 500 рублей: у нас есть прекрасная действующая Статья 8.23 КоАП РФ, которая уже давно наказывает владельцев за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. Вот только толку от этой статьи нет, потому что ловить этих нарушителей некому – для этого не хватает инспекторов ДПС. Те, что есть, в основном вынуждены заниматься оформлением ДТП, и просто так стоять и ждать, когда им навстречу проедет шумный автомобиль или мотоцикл, они не имеют возможности. В Думе об этом, конечно же, знают, поэтому возлагают надежды на новые камеры с функцией шумомеров. Теоретически такие существуют, но на практике толку от них немного. Причины уже давно озвучены: камере трудно понять, какое именно из нескольких попавшихся в объектив ТС, рычит громче остальных. А с мотоциклистами, которых в одной полосе может быть сразу несколько, это невозможно в принципе. Впрочем, в современном городе, где дома в новых ЖК растут, как ворсинки на щётке для обуви, идентифицировать нарушителя будет очень трудно из-за огромного количества отражённого звука.

Возможно, когда-нибудь техника дойдёт и то того, что сможет выявлять нарушения нормативов уровня шума с необходимой точностью. Но к тому времени и пять тысяч станут мелочью.

Тем не менее бороться с нарушителями ночной тишины необходимо в любом случае. Для этого не обязательно изобретать новые технические средства. Во многих городах, например, ночью по некоторым улицам запрещён проезд на мотоциклах. Правда, эта мера тоже не работает: этих нарушителей некому ловить. Одиночными рейдами испугать этих байкеров невозможно, поэтому как они катались, так и будут кататься.

Придумывать новые законы тоже бессмысленно. Взять те же питбайки, за которыми, к счастью, начали настоящую охоту: я искренне не понимаю, что это за инициатива, которую на серьёзных щах обсуждали неделю назад – запретить выезжать на них на дороги. На них и сейчас выезжать нельзя – это спортинвентарь, который запрещено эксплуатировать на ДОП.

Нам нужны не законы, а те, кто смог бы контролировать их исполнение. То есть стоящие на улицах инспекторы ДПС. В том числе и мотобат. Заменять живых людей камерами или картонными «дурилками» с силуэтами машин ГАИ не получается, и это пора бы признать. Разумеется, встречи с инспектором – не самые приятные события в жизни любого водителя, но без них мы, увы, нормально жить пока не можем.