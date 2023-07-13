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  • Ineos Grenadier Quartermaster: пикап-гряземес приехал на тусовку спорткаров

Ineos Grenadier Quartermaster: пикап-гряземес приехал на тусовку спорткаров

13.07.2023 86 0 0

Фестиваль скорости в Гудвуде за последние годы стал главной ареной для дебюта спортивных автомобилей, но британская компания﻿ Ineos Automotive привезла сюда «неформатный» для этого мероприятия автомобиль — рамный пикап Grenadier Quartermaster, предназначенный для тяжёлой работы и путешествий в экстремальных условиях.

Ineos Grenadier, известный как неофициальная реинкарнация классического, рамного Land Rover Defender, изначально задумывался в двух кузовных версиях — стандартный 5-дверный универсал (он же фургон в коммерческом исполнении) и пикап с двухрядной кабиной. Универсал Grenadier вышел на рынок весной прошлого года, а сегодня дебютировал и поступил в продажу пикап Grenadier Quartermaster. Серийный пикап заметно отличается от прототипа, изображения которого были опубликованы три года назад: задние двери теперь подрезаны снизу, а не прямые, изменился периметр разъёма между кабиной и кузовом, дизайн кормы совершенно новый, задний свес стал немного длиннее.

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Полезная длина грузовой площадки — 1564 мм, ширина — 1619 мм, то есть в кузов помещается стандартный европоддон, при этом запасное колесо хранится в кузове и занимает часть его объёма. Грузоподъёмность пикапа — 760 кг у дизельной версии и 835 кг у бензиновой, снаряженная масса — 2740 кг и 2665 кг соответственно. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Откидной задний борт выдерживает нагрузку до 225 кг, в кузове установлена розетка на 400 Вт. Для кузова и крыши кабины предлагается масса аксессуаров, в том числе фиксирующие крепления для груза, защитная дуга, брезентовый кунг и экспедиционный багажник.

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Колёсная баз пикапа по сравнению с универсалом увеличена с 2922 до 3227 мм, габаритная длина — с 4895 до 5440 мм, ширина — с 1930 до 1943 мм, высота уменьшилась с 2050 до 2019 мм. Дорожный просвет у пикапа такой же, как у «пятидверки», — 264 мм, глубина преодолеваемого брода — 800 мм, угол въезда — о 35,5 градуса, угол съезда — 22,6 градуса, угол рампы — 26,2 градуса.

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В техническом плане Grenadier Quartermaster ничем не отличается от универсала. 3,0-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели поставляет компания BMW, максимальная отдача дизельного — 249 л.с. и 550 Нм, бензинового — 286 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Дизельный пикап набирает первую «сотню» за 9,8 с, бензиновый — за 8,8 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 160 км/ч.

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Подвеска — пружинная, зависимая, с неразрезными мостами Carraro спереди и сзади, дисковые тормозные механизмы поставляет фирма Brembo. Привод — только полный, с блокируемым межосевым дифференциалом. Блокировки для межколёсных дифференциалов доступны в виде опции. Понижающая передача (2,5) в раздаточной коробке входит в базовое оснащение.

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Минимальная цена Ineos Grenadier Quartermaster в Великобритании — 66 215 фунтов стерлингов. Для сравнения скажем, что 5-дверный Grenadier в коммерческой версии стоит сейчас от 64 500 фунтов стерлингов, с грузопассажирским полностью остеклённым кузовом — от 76 000 фунтов стерлингов.

Водородный Ineos Grenadier
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Водородный Ineos Grenadier
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Водородный Ineos Grenadier
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Также в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде компания Ineos Automotive показала второй прототип водородного внедорожника Grenadier. Первый, образца 2021 года, был разработан совместно с Hyundai, а второй — совместно с BMW и инжиниринговой фирмой AVL. В официальном пресс-релизе нет технических подробностей о силовой установке. По данным британского журнала Autocar, водородный SUV снабжён тремя электромоторами (один на передней оси, два на задней), их максимальный совокупный крутящий момент — 8000 Нм! Серийных перспектив у водородной версии пока нет, так что останавливаться подробно на ней мы не будем. А вот подробности о дальнейших творческих планах Ineos Automotive можно узнать из нашего отдельного материала.

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