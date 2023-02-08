Ineos Automotive анонсировала роскошный внедорожник и городской кроссовер

Молодая британская компания Ineos Automotive хочет создать полноценную продуктовую линейку из четырёх базовых моделей и их производных: до конца текущего десятилетия к уже выпускающемуся «углеводородному» внедорожнику Grenadier присоединятся электрические внедорожник и кроссовер, а также роскошный флагман на базе Grenadier.

О планах Ineos Automotive мы рассказывали совсем недавно, в конце января, но теперь появились новые вводные, картина будущего компании стала более ясной. Напомним, что Ineos Automotive — это детище нефтехимической компании Ineos и её основателя, британского миллиардера Джима Рэтклиффа. Первой моделью Ineos стал среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный по мотивам классического Land Rover Defender, его производство на собственном заводе Ineos во французском Амбахе (ранее это завод принадлежал Mercedes-Benz) началось в октябре прошлого года, в этом году на конвейер встанет пикап Grenadier с двухрядной кабиной.

Ineos Grenadier

О том, что будет дальше, сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на Джима Рэтклиффа и операционного директора Ineos Automotive Ханса-Петера Песслера.



Ineos обещает ежегодные обновления семейству Grenadier вплоть до конца его жизненного цикла, а именно до 2030 года, после которого будет либо второе поколение Grenadier, либо серьёзная модернизация первого.

Электрической версии Grenadier не будет, равно как и водородной (во всяком случае, в первом поколении модели). Вместо электрифицированного Grenadier компания Ineos решила сделать с нуля младший электрический внедорожник, который будет компактнее, чем Grenadier, но будет иметь общий с ним стиль и сопоставимые возможности на бездорожье.

От покупной платформы для электрического внедорожника в итоге отказались, её будут делать, по сути, с нуля, главным инженерным подрядчиком, скорее всего, как и в случае с Grenadier, будет выбрана австрийская компания Magna Steyr. Запас хода на одной зарядке должен составить не менее 400 км. Техническая концепция и дизайн электрического внедорожника должны быть утверждены к концу этого года, в 2024-м начнётся детальная проработка и будут построены первые прототипы для испытаний, серийная версия ожидается в 2026 году.

Электрический внедорожник должен быть надёжен и прост в обслуживании даже в полевых условиях, а потому в нём не будет хитроумной системы полного привода с несколькими моторами. К слову, представленный в декабре шотландский электрический внедорожник Munro MK_1 оснащён всего одним электромотором в сочетании с традиционной, механической системой полного привода — не исключено, что Ineos выберет похожую схему для своей грядущей новинки.

Платформа электрического внедорожника будет масштабируемой, на ней Ineos планирует сделать младшую модель — городской кроссовер длиной около 4,1 м, который конкурировать с Jeep Avenger. Высокая проходимость для этой модели не требуется, стиль будет более элегантным и модным, но всё же кроссовер будет на 100% идентифицироваться как Ineos.

Интерьер Ineos Grenadier

Ещё в линейке Ineos появится флагманский роскошный внедорожник на базе Grenadier, у которого внедорожные возможности будут частично принесены в жертву стилю и комфорту. Полагаем, речь идёт по потенциальном сопернике современных Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender, передняя подвеска вполне может стать независимой, габаритная длина увеличится (не исключено, что появится третий ряд кресел), отделка салона будет по-настоящему аристократической.



Даты дебюта городского кроссовера и лакшери-внедорожника Ineos пока не названы, но в целом программа развития модельного ряда рассчитана до 2030 года, в неё Джим Рэтклифф инвестирует более 4 млрд фунтов стерлингов.

