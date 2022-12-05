Бессмертный, как горец: представлен серийный внедорожник Munro MK_1 из Шотландии

О стартапе Munro Vehicles мы рассказывали в августе этого года, его основали молодые предприниматели Расс Петерсон и Росс Андерсон, нынешний вариант дизайна их электрического внедорожника уже третий по счёту и окончательный — в таком виде машина, получившая нехитрый индекс MK_1, пойдёт в следующем году в производство на собственном заводе компании в городе Ист-Килбрайд, что находится примерно в 13 км к югу от Глазго. Имя компании Munro отсылает к шотландским горам — те, что имеют высоту более 3000 м, называются Мунро.

Любопытно, что над угловатым обликом Munro MK_1 работал британец Росс Комптон, прежде занимавшийся похожими проектами в американских электромобильных стартапах Bollinger Motors и Atlis Motor Vehicles, которые по ряду причин пока не смогли запустить свои угловатые внедорожники и пикапы в серию. Вместе с дизайном скорректированы некоторые технические характеристики Munro MK_1, а цена, что приятно, оказалась примерно на треть ниже ожидаемой.



В конструкции Munro MK_1 используется много OEM-комплектующих, что позволило сократить время на разработку (стартап основан в 2019 году), но раму и кузов команда Munro спроектировала самостоятельно и сама же будет их изготавливать. Рама изготовлена и 5-миллиметровой оцинкованной стали, а кузов — из алюминия. Салон вмещает пять человек, багажник рассчитан на стандартный европоддон. Снаряженная масса — около 2500 кг. Грузоподъёмность — 1000 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3500 кг.



Munro MK_1 адресован сельским жителям и любителем приключений на дикой природе. Машина проектировалась на века, с большим запасом прочности и возможностью бесконечной модернизации. Так, например, батарея в днище выполнена съёмной, чтобы после выработки ресурса её можно было демонтировать и утилизировать, а на её место поставить свежую. Ёмкость батареи — 61 или 82 кВт·ч на выбор, запас хода на одной зарядке во втором случае составит 306 км или 16 часов езды по бездорожью, то есть две рабочие смены.



Силовая установка Munro MK_1 — нетипичная для спроектированных с нуля электрических внедорожников: электромотор здесь один и он состыкован с традиционной, механической системой полного привода, то есть вся мощность уходит на раздаточную коробку (есть понижающая передача), а дальше через три дифференциала и валы раздаётся на колёса. Такая схема была выбрана из-за надёжности и возможности обеспечить полный привод всего с одним мотором.

Мотор тоже необычный — это компактный и довольно дорогой агрегат с осевым магнитным потоком, он весит всего 40 кг и расположен не под капотом, а пристыкован прямо к «разрадке», то есть находится под кожухом центрального тоннеля между передними креслами. Электродвигатель с осевым магнитным потоком работает на более низких оборотах, чем двигатель с радиальным магнитным потоком, и ему не нужен даже одноступенчатый редуктор для работы во всём диапазоне скоростей автомобиля, поэтому коробки перед нет — только «раздатка». Блокировка центрального дифференциала входит в стандартную комплектацию, блокировки межколёсных дифференциалов — опция. Максимальная мощность двигателя — 220 кВт (299 л.с.) либо 280 кВт (381 л.с.) на выбор. Максимальный крутящий момент — 700 Нм. С 280-киловаттным мотором внедорожник разгонятся до 100 км/ч всего за 4,9 с. Подвеска спереди и сзади зависимая, пружинная. Тормоза на всех колёсах дисковые невентилируемые — от охлаждающих отверстий разработчики отказались, опасаясь их засорения на бездорожье. Кроме того, высокая рекуперативная мощность электромотора позволяет реализовать режим езды в одну педаль и прибегать к дисковым тормозам только в экстренных случаях.



Munro не раскрывает габаритов MK_1, указана лишь только колёсная база (3302 мм) и некоторые параметры геометрической проходимости: дорожный просвет от нижней точки кузова до земли — 480 мм (под картерами мостов, понятное дело, меньше), угол въезда — 84 градуса, угол съезда — 51 градус, глубина преодолеваемого брода — 800 мм.

Интерьер Munro MK_1 оформлен в том же квадратно-гнездовом стиле, что и экстерьер, и не имеет современных систем безопасности, зато он практичный и комфортный: есть аудиосистема (6 громкоговорителей), мультимедийный экран, USB-порты для зарядки гаджетов и две полноценные бытовые розетки. Износостойкую обивку/отделку можно мыть из шланга.



Передок Munro MK_1 рассчитан на установку навесного строительного или сельскохозяйственного оборудования, а потому доступ в передний багажник организован с боков. Фактически передних багажников два — справа и слева, они небольшие, но в них удобно хранить зарядный шнур, рабочие перчатки, специнстумент и прочие некрупные предметы.

В следующем году Munro Vehicles изготовит только 50 экземпляров MK_1, но к 2027 году производительность завода должна постепенно увеличиться до 2500 машин в год. Главный рынок сбыта — родная Великобритания, но будут также поставки в континентальную Европу и США.

