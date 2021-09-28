Предсерийный Atlis XT: новый дизайн в стиле Tesla Cybertruck и запас хода до 805 км

Электромобильный стартап Atlis Motor Vehicles из американского штата Аризона представил предсерийный действующий прототип своего электрического пикапа XT, который позиционируется как крепкая «рабочая лошадка» и будет запущен в производство в конце 2022 года.

Компанию Atlis Motor Vehicles основал в 2016 году американский инженер и предприниматель Марк Хэнчетт, а нынешний вариант дизайна пикапа Atlis XT — уже четвёртый по счёту (первый слегка напоминал УАЗ Пикап). Новая итерация, сделанная, как утверждает Хэнчетт, после многочисленных консультаций с клиентами, принесла Atlis XT угловатую внешность в стилистике нашумевшего Tesla Cybertruck (углы и плоские панели), но в сочетании с более традиционными пропорциями. Кабина имеет чётко выраженный капот, хотя теперь он имеет довольно крутой угол наклона ради лучшей обзорности. Под крышкой — пустота, которая подаётся как самый крупный в сегменте электромобилей передний багажник: его объём составляет 524 л.

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С новым дизайном пикап получил также адаптивную диодную светотехнику, которая может менять цвета, чтобы, например, подавать тревожные сигналы спасателям в случае аварии. Роль зеркал выполняют выдвижные камеры на ножках (в нерабочем состоянии они утоплены в кабину), снабжённые подогревом для нормальной работы в условиях сырости и холода. Помимо них есть ещё 9 камер кругового обзора, в том числе направленная на кузов для контроля его содержимого. Кабина может быть однорядной 3-местной либо двойной 6-местной. В последнем случае кресла первого и второго рядов совершенно идентичные, что сделано с целью сокращения номенклатуры деталей и удешевления производства.



В основе Atlis XT лежит модульная платформа XP собственной разработки с толстой батареей между осями (используются ячейки кубической формы). Колёсная база — 3658 либо 4470 мм, то есть Atlis XT — это полноценный полноразмерный пикап. Полезная длина кузова — 1981 либо 2438 мм. В кузове для подключения внешних устройств и инструментов имеются 4 розетки на 120 В, одна розетка на 240 В, два порта USB-A и два порта USB-C. Допустимая полная масса автомобиля — 9072 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 15 876 кг.



Подвеска всех колёс независимая, на двойных поперечных рычагах и активных пневмостойках, жёсткость которых меняется в зависимости от дорожный условий. Задние колёса могут поворачиваться на угол до 32 градусов. Управление рулевым механизмом и тормозами происходит по проводам, то есть руль и педали — это, по сути, джойстик и кнопки. Базовый дорожный просвет — 305 мм, но его можно увеличивать ради лучшей проходимости либо уменьшать для облегчения погрузки.



Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 608 л.с. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) порожняя машина разгоняется за 5 с, максимальная скорость — 193 км/ч.



Для Atlis XT предусмотрены три варианта батареи — ёмкостью 150, 200 и 250 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 483, 644 и 805 км соответственно. Максимальная ёмкость зарядки — 1,5 кВт, в сочетании с рабочим напряжением 1600 В она позволяет полностью зарядить батарею всего за 15 минут, вот только зарядных терминалов такой мощности в современной электромобильной инфраструктуре пока нет.

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Дизайн интерьера, как и экстерьера, теперь выполнен в грубоватом квадратно-гнездовом стиле. Вся отделка — из износостойких материалов, которым не страшны грязь и царапины. Центральный мультимедийный дисплей имеет диагональ 12,8 дюйма, приборный — 10,1 дюйма. В оснащении заявлены современные электронные ассистенты водителя, возможность обновления ПО «по воздуху», сиденья с вентиляцией и подогревом, две беспроводные зарядки для смартфонов, три подстаканника и запирающийся ящик для личных вещей. Подножки интегрированы в платформу. Наружные дверные ручки, как утверждается, не имеют подвижных элементов — так надёжнее и удобнее при работе в рукавицах.



Базовая цена пикапа не изменилась — 45 тысяч долларов. Вчерашний пресс-релиз обещает начало производства в конце 2022 года, но это будет пилотная партия из 150 машин, собранных преимущественно вручную. Завод будет располагаться в Аризоне, но какова его плановая мощность, пока не сообщается. Зато уже заявлен выход на австралийский рынок, где сборка пикапов Atlis XT будет локализована на мощностях местного партнёра — компании Australian Manufactured Vehicles.



Не слишком ли поздно аризонский стартап вступает в игру? Конкурирующий стартап Rivian уже начал производство электрического пикапа R1T, а компания Ford вслед за ним отправила на конвейер электрический F-150 Lightning.

