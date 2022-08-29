Munro: сделанный на века рамный электрический внедорожник из Шотландии

Шотландский стартап Munro Vehicles в 2023 году выведет на рынок утилитарный электрический внедорожник с довольно примитивной конструкцией и минимумом удобств, зато надёжный, долговечный, неприхотливый и ремонтопригодный. Цена, к сожалению, кусается — от 65 000 фунтов стерлингов без налогов.

Базирующийся в Глазго стартап Munro Vehicles основали в 2019 году молодые предприниматели Расс Петерсон и Росс Андерсон, ранее не имевшие опыта в автопроме. Всего за три года они и нанятые ими специалисты разработали идеальный с их точки зрения утилитарный внедорожник для лесных хозяйств, горнодобывающих компаний и любителей экстремальных приключений на природе. Рабочий прототип Munro уже несколько месяцев показывают потенциальным клиентам в полевых условиях, ведётся приём заказов, в следующем году планируется начать производство. В конструкции используется максимально возможное количество OEM-комлектующих, это помогло сократить время на разработку.

В основе Munro лежит рама из высокопрочной стали, а кузов выполнен из алюминия. Единственный электромотор под капотом выдаёт максимальные 280 кВт (381 л.с.) и 700 Нм, он состыкован со вполне традиционной для «углеводородных» внедорожников трансмиссией: заявлены двухступенчатая «раздатка» и дифференциальный полный привод. Центральный дифференциал снабжён принудительной блокировкой, для межколёсных дифференциалов блокировки предлагаются в виде опции.



Подвеска — зависимая, пружинная, спереди и сзади установлены неразрезные мосты. Дорожный просвет под картерами мостов — 290 мм, а если мерить от нижней точки днища, то 450 мм. Глубина преодолеваемого брода — 1 м. Угол въезда — 88 градусов, угол съезда 70 градусов. Грузоподъёмость — 1 т. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Кузов — 5-местный, 5-дверный. В багажник, не имеющий боковых окон, влезает европаллета. Всё остекление плоское, как и панели кузова.



Аккумуляторная батарея ёмкостью 80,1 кВт·ч снабжена жидкостной системой терморегуляции, полного заряда должно хватить на 270 км пробега или 16 часов езды по бездорожью, то есть две рабочие смены. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет пополнить заряд с 15 до 80% за 36 минут.

Интерьер оформлен очень примитивно: передняя панель представляет собой железный ящик с несколькими крупными кнопками и вертикальным ЖК-монитором вместо щитка приборов. Сиденья снабжены водонепроницаемой и легко моющейся виниловой обивкой. Отсутствие каких-либо современных систем безопасности говорит о том, что Munro предназначен исключительно для бездорожья.



Примитивизм конструкции и большое количество покупных комплектующих позволяют позиционировать Munro как очень надёжный внедорожник, который будет представлять ценность десятилетиями и который всегда легко починить и модернизировать.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

По данным британского журнала Autocar, внедорожники Munro будут поставляться в США, то есть предусмотрены леворульные версии. В 2023 году Munro Vehicles планирует собрать только 50 машин, часть из них отправится работать на золотые прииски в штат Невада. План на 2024 год — 500 машин, на 2025 год — 2500 машин, к 2030 году производительность должна достичь 5000 машин в год.



В США внедорожники Munro займут нишу, в которую метил местный стартап Bollinger Motors со своими похожими на ящик внедорожниками и пикапами, но в итоге отложил их выпуск на неопределённый срок и переключился на выпуск коммерческих шасси.

Чтобы оформить предзаказ на Munro, нужно оставить депозит в 500 фунтов стерлингов. Полная цена с налогами в Великобритании составит около 75 000 фунтов стерлингов или 5,33 млн рублей в переводе по текущему курсу. За эти деньги в качестве альтернативы можно купить хорошо укомплектованный бензиновый либо дизельный рамный внедорожник Ineos Grenadier, на котором вдобавок можно с приемлемым комфортом ездить по дорогам общего пользования.

