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Сыграли в ящик: Bollinger перенёс выпуск внедорожников и пикапов на неопределённый срок

17.01.2022 155 0 0

Американский стартап Bollinger Motors объявил о том, что не готов начать выпуск внедорожника B1 и пикапа B2, и теперь бросает все силы и средства на разработку среднетоннажных коммерческих электромобилей.

 

Компанию Bollinger Motors основал в 2014 году предприниматель Роберт Боллинджер, он вложил в стартап деньги, ранее заработанные в косметической индустрии. В 2017 году стартап представил прототип рамного электрического внедорожника B1 с квадратно-гнездовым дизайном в стиле 70-х. В 2018-м свет увидел родственный пикап В2, в 2019-м компания начала собирать предзаказы на обе машины, в конце 2020-го представила их окончательный дизайн с обещанием начать производство в конце 2021-го.

Финальный вариант дизайна внедорожника Bollinger B1 образца 2020 года

2021 год прошёл, а заказчики, не пожалевшие отдать 1000 долларов в виде задатка, так и не получили приглашения окончательно оформить покупку. Вместо этого стартап начал возвращать задатки и на днях объявил, что модели B1 и B2 отложены на неопределённый срок, поскольку компании Bollinger Motors для выживания требуется переключиться на коммерческую технику.

Финальный вариант дизайна пикапа Bollinger B2 образца 2020 года

Напомним, что главной «фишкой» Bollinger B1 и B2 помимо брутального дизайна со сквозным продольным грузовым тоннелем было довольно продвинутое внедорожное шасси с колёсными редукторами и гидропневматической подвеской, обещавшее выдающуюся проходимость. Два электромотора (по одному на ось) совокупно выдавали 622 л.с. и 905 Нм, расчётный запас на одной зарядке составлял всего 322 км, минимальная цена — 125 тысяч долларов.

Интерьер Bollinger B1 и B2

При столь высоком ценнике Bollinger B1 и B2 не планировалось оснащать современными системами активной и пассивной безопасности (подушки не предусмотрены совсем), а доступ на дороги общего пользования этим машинам должна была обеспечить сертификация по «грузовому» классу 3 американской классификации (полная масса — от 4536 кг), на который распространяются сильно упрощённые, не такие как в «легковых» классах требования к безопасности.

Коммерческая рамная платформа Bollinger

В августе прошлого года Bollinger анонсировал разработку на базе B1 и B2 семейства коммерческих автомобилей американских классов 3, 4, 5 (полная масса — до 8845 кг). Для них планировалось использовать такую же кабину, как у пикапа В2, только однорядную, но шасси упростилось «на порядок» — задний привод, балочные мосты и рессорная подвеска. И вот теперь выяснилось, что эти примитивные «телеги» будут изготавливаться не в дополнение к довольно передовым по части конструкции моделям B1 и B2, а вместо них — мол, на коммерческом рынке сейчас востребованы именно такие «телеги», Bollinger Motors сможет на них неплохо заработать, а уж потом, если всё будет хорошо, вернётся к моделям B1 и B2.

Кстати, летом 2020 года Bollinger анонсировал низкопольный электрический фургон Deliver-E, но и этот проект заморожен. Теперь сайт компании предлагает только рамные электрические платформы для создания на них любых надстроек, то есть даже кабина может быть не от Bollinger, а любой, в том числе бескапотной или полукапотной. И для этой платформы, несмотря на примитивизм «железа», уже заявлены современные электронные ассистенты водителя: камеры заднего вида, мониторинг слепых зон, система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.

Ни цен, ни сроков на сайте теперь нет. Где Bollinger Motors будет собирать свои «телеги», неизвестно. Внедорожники и пикапы планировалось собирать по контракту у стороннего производителя, то есть своего завода у компании пока нет.

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