Игра на контрасте: Bollinger скорректировал дизайн своих внедорожников

Американский стартап Bollinger Motors разрабатывает свои электрические внедорожники с квадратно-гнездовым дизайном с 2014 года, в октябре 2019-го на них были объявлены цены и начат приём заказов. Производство планировалось начать в 2020 году, но этого, к сожалению, не случилось, и теперь выпуск перенесён на конец 2021 года. Серийные машины будут несколько отличаться от тех, что мы видели раньше.

Главной продукцией Bollinger Motors будут внедорожник B1 и пикап B2, о них здесь и пойдёт речь, но компания также намерена предлагать всем желающим платформу от этих моделей и «головастики» (шасси с кабиной). В августе этого года Bollinger Motors анонсировала также дорожный электрический фургон Deliver-E, который представляет собой уже самостоятельную, не связанную напрямую с B1 и B2 модель.

Bollinger B2

Что до B1 и B2, то это 100-процентные внедорожники, и компания по-прежнему не говорит, получат ли эти модели доступ на дороги общего пользования. Судя по дизайну и оснащению, — не получат: подушек безопасности нет, из систем активной безопасности заявлена только ABS, угловатый кузов Bollinger B1 и B2 — это форменный ужас для пешеходов. В виде опций предлагаются лишь кондиционер, подогрев сидений и прозрачные панели крыши. Аудиосистема с Bluetooth есть в базе.



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В основе Bollinger B1 и B2 лежит мощная лонжеронная рама со встроенной в неё литий-ионной АКБ. Подвеска полностью независимая, гидропневматическая, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Дорожный просвет — 381 мм, глубина преодолеваемого брода — 914 мм. Два электромотора (по одному на ось) выдают совокупно 622 л.с. и 905 Нм.



К каждому мотору пристыкован редуктор с понижающей передачей и принудительной блокировкой межколёсного дифференциала. Вдобавок есть ещё четыре колёсных редуктора, которые позволили сделать днище гладким, без выступов — концепция ящика на колёсах доведена до абсолюта. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Bollinger B1 и B2 способны разогнаться за 4,5 с., максимальная скорость – 160 км/ч. Ёмкость батареи составляет 142 кВт·ч. Ранее заявлялась другая цифра — 120 кВт·ч, но запас хода на одной зарядке прежний — 322 км.



Bollinger B1

Теперь, собственно, к дизайну. Серийные версии, которые для контраста с чёрными прототипами выкрасили в белый цвет, имеют более высокую поясную линию. Она сделала облик B1 и B2 более гармоничным, а также позволила увеличить полезный объём салона и двух багажников (передний находится под капотом). Сквозной центральный тоннель по всей длине кузова сохранён, то есть можно перевозить брёвна и прочие длинномеры внутри машины.



Bollinger B1

Передние двери стали короче, а задние, наоборот, длиннее — это позволило упростить посадку на второй ряд. Сдвижные стёкла на боковых дверях уступили место более традиционным, опускающимся вниз. Электропривода нет, придётся работать «вёслами». Зато двери и панели крыши можно демонтировать и наслаждаться единением с природой. Лобовое стекло стало выше, так что его теперь можно очистить двумя дворниками, а не тремя, как было у прототипов.



Bollinger B1

Модернизирована система охлаждения силовой установки, что позволило оказаться от сеток возудхозаборников вокруг фар на передке. Сами фары теперь расставлены шире и помещены в более узкие плафоны — соответственно дверца в передний багажник увеличилась в размерах. У пикапа появились линии разъёма между кузовом и кабиной — очевидно, для улучшения ремонтопригодности наружных алюминиевых панелей в случае их повреждения. Как изменились габариты Bollinger B1 и B2, неизвестно — на сайте компании по-прежнему указаны размеры прототипов.



Bollinger B2 1 / 3 Bollinger B2 2 / 3 Bollinger B2 3 / 3

Цены на Bollinger B1 и B2 начинаются с отметки 125 тысяч долларов — это дороже, чем все известные нам конкуренты, включая щедро нафаршированный 1014-сильный GMC Hummer EV.



До сих пор нет сведений о месте производства электромобилей Bollinger, так что, если честно, перспективы стартапа сегодня представляются довольно мрачными. Дизайн, конечно, забавный, вызывающий интерес у любителей хардкорного оффроуда, но вопросов слишком много, а ответов слишком мало. Обычно, это плохо заканчивается, что мы видели недавно на примере электрического пикапа от другого стартапа — Nikola.

