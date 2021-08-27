Электромобили Bollinger накачивают «мускулы»: грузоподъёмность повышена до 5 тонн

Американский стартап Bollinger Motors из города Оук-Парк (штат Мичиган) пока так и не начал выпуск своих угловатых внедорожников и пикапов, но уже готов предложить потенциальным клиентам коммерческие модели на их основе, относящиеся к 4 и 5 классам по американской классификации.

Основатель стартапа Роберт Боллинджер разрабатывает свои электрические машины с квадратно-гнездовым дизайном с 2014 года. Главный инвестор стартапа — сам Боллинджер: он вложил в компанию средства, ранее заработанные в косметической индустрии, а ещё своевременно вложился в акции Tesla и получил хорошую прибыль на разнице курсов.

Производство внедорожников Bollinger B1 и пикапов Bollinger B2 должно было начаться ещё в 2020 году, но, как это бывает у каждого первого стартапа, сроки «поехали», а тут ещё пандемия COVID-19 и глобальный дефицит микрочипов ставят палки в колёса.

Bollinger B2

В декабре прошлого года компания представил окончательный вариант дизайна моделей B1 и B2, пообещав начать их выпуск в конце 2021 года. Теперь же в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) на сайте Bollinger Motors указано, что старт производства намечен на конец 2022 года. Сборка будет контрактной, на мощностях стороннего производителя, имя которого пока не разглашается. За реализацию и обслуживание будут отвечать независимые дилерские сети.



Также из раздела FAQ теперь ясно, что B1 и B2 всё же будут иметь доступ на дороги общего пользования, несмотря на отсутствие подушек безопасности и травмоопасные кузова, так как относятся к грузовому классу 3 по американской классификации (полная масса — 4536 кг), на которые распространяются упрощённые требования к безопасности.

Bollinger B1

В апреле 2020 года Bollinger Motors анонсировала на базе пикапа В2 коммерческий «головастик» B2CC (шасси с кабиной, но без кузова) и платформу без кабины. Но исходная «тележка» с двумя электромоторами (по одному на ось, совокупная отдача — 622 л.с. и 905 Нм), шестью редукторами (два моторных и четыре колёсных) и регулируемой независимой подвеской всех колёс для коммерческих нужд слишком сложна и избыточна, поэтому компания пообещала подготовить более простые варианты.



На этой неделе на сайте Bollinger Motors появилась обновлённая информация о коммерческой линейке: теперь речь идёт не о внедорожниках с шестью редукторами, а о более простых рамных грузовиках с ведущими задними колёсами, которые вращают один либо два электромотора. Задняя подвеска теперь зависимая с массивной главной передачей по центру. Шасси можно купить как с кабиной так и без, и оно теперь доступно в трёх вариантах — классов 3, 4 и 5.

Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 1 / 4 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 2 / 4 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 3 / 4 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 4 / 4

Шасси класса 3 предназначено для машин полной массой до 6350 кг и грузоподъёмостью 3629 кг, колёсная база — от 3530 до 4039 мм. Шасси класса 4 рассчитано на полную массу до 7257 кг и грузоподъёмность 4082 кг, колёсная база — от 4039 до 4496 мм. Шасси класса 5 позволяет увеличить полную массу до 8845 кг, грузоподъёмность — до 4990 кг, колёсную базу — до 4826 мм. Декларируемый запас хода на одной зарядке у всех версий — свыше 200 миль (322 км). Прочие технические характеристики пока не объявлены. Цены за шасси с кабиной будут начинаться от 70 тысяч долларов, на шасси без кабины — от 55 тысяч долларов.



Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 1 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 2 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 3 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 4 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 5 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 6 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 7 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 8 / 9 Варианты надстроек для «головастиков» Bollinger. 9 / 9

Для сравнения скажем, что Bollinger B1 и B2 стоят от 125 тысяч долларов и могут взять на борт до 2268 кг, а грузоподъёмность представленного весной электрического пикапа Ford F-150 Lightning (лёгкий грузовик 2 класса) составляет всего 907 кг. Но и стоит F-150 Lightning намного меньше — от 39 974 долларов, при этом его уровень комфорта не сопоставим с таковым у аскетичных грузовиков Bollinger.



На демо-картинке эвакуатора изображён короткобазный внедорожник Bollinger, прежде никак не анонсированный. Будет такой в реальности или нет, пока неизвестно.

Расчёт стартапа понятен — перехватить инициативу у традиционных производителей в сегменте электрических среднетоннажных грузовиков, но и здесь Bollinger может опоздать: ранее в этом месяце GM анонсировала электрический грузовик классов 3 — 6 (полная масса от 4,5 до 11,8 т) с комбинированием питанием (водородная силовая установка + батарея большой ёмкости). А ещё есть конкурирующие электрические «телеги» 3 класса от The Shyft Group.



Кстати, год назад Bollinger Motors анонсировала также однообъёмный электрический фургон Deliver-E, но теперь никакого упоминания о нём на сайте компании нет…

