Бизнес ×
  • Стартап на стартапе едет: Mullen покупает Bollinger, внедорожник и пикап снова в игре!

Стартап на стартапе едет: Mullen покупает Bollinger, внедорожник и пикап снова в игре!

09.09.2022 64 0 0

Молодая американская компания Mullen Automotive, ранее известная как Mullen Technologies, приобрела 60% акций не слишком удачливого электромобильного стартапа Bollinger Motors. Вместе два стартапа собираются довести свои проекты до производства, в том числе отложенные в долгий ящик брутальные внедорожник Bollinger B1 и пикап Bollinger B2.

 

О компании Mullen мы последний раз вспоминали в ноябре прошлого года, когда она представила на автосалоне в Лос-Анджелесе электрический купеобразный кроссовер Mullen Five с обещанием запустить его в производство в конце 2023 года. Прежние автомобильные проекты Mullen, вроде освоения производства китайского спорткара Dragonfly K50, так и не были реализованы, а вообще компания Mullen существует с 2014 года, её основатель и гендиректор Дэвид Мичери тогда купил и объединил два прогоревших стартапа — Coda Automotive (выпускала компактные электрические седаны) и Mullen Motor Cars (делала электрические спорткары в духе Tesla Roadster).

Вчера пришло официальное известие о том, что Mullen купил контрольный пакет акций (60%) компании Bollinger Motors, сумма сделки составила скромные по меркам автоиндустрии 148,2 млн долларов, причём часть этой суммы Mullen оплатит своими акциями, которые сейчас на бирже стоят «копейки», а именно 0,62 доллара против пиковых 13,83 доллара в феврале 2019 года. Как видно, инвесторы не слишком верят в потенциал Mullen, зато у неё есть свободные денежки, полученные, видимо, от других бизнесов (различные цифровые сервисы и онлайн-площадка для покупки/продажи машин).

Bollinger B4

Mullen обещает вернуться к проектам внедорожника Bollinger B1 и пикапа Bollinger B2, свёрнутым в начале этого года, но только после того как Bollinger Motors успешно освоит производство коммерческих автомобилей классов 3-6 по американской классификации. На прошлой неделе состоялась премьера бескапотного грузовика Bollinger B4 (4 класс, полная масса от 6351 до 7257 кг), его планируется запустить в производство в 2023 году. Когда появится другие грузовики, неизвестно, то есть ещё, как минимум, пару лет Bollinger B1 и B2 постоят на паузе.

Bollinger B1

В пресс-релизе сказано, что на внедорожник и пикап было собрано около 50 000 предзаказов — мол, спрос был большой, перспективы у Bollinger B1 и B2 прекрасные, вот только сколько из этих предзаказов актуальны на сегодняшний день, неизвестно, ведь в январе этого года Bollinger Motors начала возвращать внесённые за них депозиты.

Bollinger B2

Bollinger Motors ведёт свою историю тоже с 2014 года, этот стартап основал предприниматель Роберт Боллинджер на деньги, ранее заработанные в косметической индустрии. Внедорожник Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 планировалось запустить в производство в конце 2021 года, они вызывали большой интерес у публики благодаря брутальному квардратно-гнездовому дизайну, сквозному багажнику и сложной оффроудной технической начинке с колёсными редукторами, но собственного капитала Боллинджера для их запуска в производство оказалось недостаточно. Компания экстренно переключилась на куда более простые в техническом отношении коммерческие «электрички» в надежде быстро заработать денег, но и этот план, судя по всему, было невозможно реализовать без внешних инвестиций и продажи контрольного пакета акций. Пост гендиректора Роберт Боллинджер в компании имени себя после сделки с Mullen сохранит.

Коммерческий электрический фургоны Mullen

В планах Mullen также значится освоение производства китайских электрических фургонов классов 1 и 2, их сборку на собственном заводе в Тунике (штат Миссисипи) планировалось начать в конце прошлого года, но и здесь всё как-то затянулось, то есть пока машин нет. Любопытно, что фургон класса 2 — это электрическая версия JAC Sunray (клон старого Mercedes-Benz Sprinter), выпуск которого, по слухам, хочет начать в Елабуге компания Соллерс Авто вместо «заглохшего» из-за санкций Ford Transit.

В теории Mullen и Bollinger предложат Америке широкий спектр коммерческих электромобилей, хорошо на них заработают и запустят в производство имиджевые Bollinger B1 и B2, но не факт, что это получится на практике — конкуренция в EV-сегменте авторынка стремительно растёт, а Mullen и Bollinger слишком уж долго раскачиваются.

пикап внедорожник США коммерческий транспорт электромобиль новинки бизнес Bollinger Mullen

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Своим ходом на ралли-рейд: 3650 км на Jeep Wrangler Rubicon JL Почему-то иногда так получается, что я соглашаюсь на какие-то немного бредовые предложения. Последний пример – поездка на Рэнглере из Москвы в Томск. Это ж как надо себя ненавидеть, чтобы со... 102 0 0 09.09.2022
Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: внешний блеск, рыхлая коррозия и диагностика молотком Gelandewagen на минималках? Многие владельцы думают именно так. А с моей точки зрения, это скорее микро-УАЗ: та же простота и минималистичность. Тот случай, когда посредственные комфорт, без... 2012 10 1 07.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые тарифы ОСАГО с 13 сентября: что изменится и почему полис за 100 тысяч – уже реальность С 13 сентября в силу вступает Указание Банка России № 6209-У, которое вносит изменения в страховые тарифы ОСАГО. Суть нововведений – расширение базового тарифного коридора как в большую, так... 5920 2 33 05.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17456 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12741 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8882 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings