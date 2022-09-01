Bollinger B4: электрогрузовик с китайской кабиной вместо брутального внедорожника

Американский электромобильный стартап Bollinger Motors за год полностью перепрофилировался и теперь вместо эффектных внедорожников и пикапов с квадратно-гнездовым дизайном и сквозным багажником предлагает среднетоннажные коммерческие грузовики. Первая модель называется Bollinger B4, это бескапотный грузовик с довольно примитивной конструкцией и покупной кабиной.

Компанию Bollinger Motors основал в 2014 году американский предприниматель Роберт Боллинджер, в 2017 году она показала прототип рамного электрического внедорожника B1 с угловатым дизайном без единой криволинейной поверхности, в 2018-м свет увидел родственный пикап В2, в 2019-м компания начала собирать предзаказы на обе машины.

Bollinger B1

Помимо брутальной внешности Bollinger B1 и B2 привлекали внимание потенциальных клиентов своей замысловатой конструкцией: были заявлены колёсные редукторы, независимая гидропневматическая подвеска «по кругу» и блокировки межколёсных дифференциалов, два электромотора (по одному на каждую ось) выдавали совокупно 622 л.с. и 905 Нм и обещали неплохую динамику.



Bollinger B2

В конце 2020 года Bollinger Motors представила окончательный дизайн пикапа и внедорожника с обещанием начать их производство в конце 2021-го. Производство в итоге так и не началось, в начале 2022 года компания внезапно объявила, что откладывает выпуск моделей B1 и B2 на неопределённый срок и возвращает клиентам внесённые за них депозиты. Случилось всё это из-за сложного финансового положения (пандемия COVID-19 и всё такое), которое компания решила быстро поправить за счёт выпуска остро востребованных американским рынком электрический грузовиков. Слишком мудрёная конструкция B1 и B2 в привязке к коммерческой технике оказалась не нужна, вместо неё стартап переключился на простенькие и прямые как рельс рамы, задний привод и зависимые рессорные подвески.



Bollinger B4 1 / 3 Bollinger B4 2 / 3 Bollinger B4 3 / 3

Сегодня Bollinger Motors помимо, собственно, электрифицированных «телег» показала первое более-менее конечное изделие — бескапотный «головастик» Bollinger B4, для которого потребитель сам найдёт и прикрутит нужную ему надстройку. Цифра 4 указывает на класс грузовика по американской классификации (полная масса от 6351 до 7257 кг).



Из технических характеристик Bollinger B4 объявлен только запас хода на одной зарядке — всего 100 миль или 160 км, но это с одной стандартной 800-вольтовой литий-железо-фосфатной батареей, установленной между лонжеронами рамы, а ежели клиенту нужные более длинные пробеги, то можно установить дополнительно ещё одну или даже две такие батареи — длина рамы позволяет.



Цены на Bollinger B4 пока не объявлены, а в комплектации заявлены современные электронные ассистенты водителя: камера заднего вида, мониторинг слепых зон, система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, система удержания в полосе и даже адаптивный круиз-контроль. Утверждается, что вся ездовая электроника упакована прямо в раму…



Фотография салона OEM-кабины производства Hubei Qixing Group

Что до кабины, то она явно азиатская на вид. Bollinger Motors в своём пресс-релизе поставщика не называет, а непродолжительный поиск в интернете привёл нас к китайской компании Hubei Qixing Group, которая ровно такие кабины производит и продаёт всем желающим по цене 1000-2000 долларов за штуку в зависимости от комплектации — только клей свои эмблемы.



Производить грузовики B4 американская компания планирует на собственной площадке в Детройте, вскоре модельную гамму пополнят грузовики американских классов 5 и 6, то есть полной массой до 8845 и 11 793 кг соответственно.



О внедорожнике B1 и пикапе B2 компания пока не вспоминает, хотя несколько прототипов по-прежнему пылятся в экспериментальном цеху у стеночки. Низкопольный электрический фургон Deliver-E, анонсированный Bollinger Motors летом 2020 года, тоже в планах пока никак не фигурирует.

