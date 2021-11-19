Электрический кроссовер Mullen Five: неумелый дебют и туманные перспективы

Калифорнийская компания Mullen Technologies представила на автосалоне в Лос-Анджелесе электрический купеобразный кроссовер Five, который хочет запустить в серийное производство в конце 2023 года на собственном заводе в городе Туника, штат Миссисипи. Запас хода на одной зарядке — 523 км, цена — от 55 тысяч долларов.

Компания Mullen Technologies основана в 2014 году, когда её гендиректор Дэвид Мичери купил и объединил два не слишком успешных стартапа — Coda Automotive (делала компактные электрические седаны) и Mullen Motor Cars (делала электрические спорткары в духе Tesla Roadster). Дебютной моделью Mullen после реструктуризации должен был стать электрический спорктар Dragonfly K50, разработанный китайской компанией Qiantu Motor — его производство планировалось начаться в первой половине 2021 года, но оно так и не началось. Сейчас эта модель пребывает на сайте компании в статусе «coming soon», то есть «скоро будет», при этом сбор предзаказов прекращён.

Летом 2020 года Mullen Technologies анонсировала более массовую модель, а именно электрический кроссовер MX-05 с намерением начать выпуск в 2022 году на собственном заводе в США. Для MX-05 была заявлена покупная платформа от некоего известного производителя и твердотельная полимерная АКБ ёмкостью 150 кВт·ч китайской корпорации Linghang BOAO, которая должна была обеспечить пробег на одной зарядке свыше 800 км. После этого анонса Mullen Technologies более чем на год выпала из внимания автомобильных и деловых СМИ и вот теперь «всплыла» на автосалоне в Лос-Анджелесе, где представила кроссовера Five — эволюцию проекта MX-05.

Mullen Five — среднеразмерный на вид кроссовер (размеры не объявлены) с покатой кормой и узкой диодной светотехникой. Что за платформа у кроссовера, по-прежнему неизвестно. Ёмкость батареи теперь — 95 кВт·ч, и теперь это литий-серная батарея от американского поставщика NexTech Batteries из Невады. Куда исчез прежний китайский поставщик, неизвестно. Запас хода на одной зарядке — 523 км. Электромоторы будет поставлять немецкая компания Hofer Powertrain, в кроссовере их два (по одному на каждую ось), но мощность не объявлена — известно лишь, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Mullen Five сможет разогнаться за 3,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч.



Минимальная цена Mullen Five составит 55 тысяч долларов, на сайте компании можно оформить заявку с внесением возвращаемого депозита в размере 100 долларов. В интерьере будет отделка натуральным деревом, беспроводные зарядки для смартфонов для седоков первого и второго рядов, при этом в дорогой версии Touring за 75 тысяч долларов во втором ряду будут установлены два раздельных кресла.



Производство Mullen Five должно начаться в конце 2023 года, поставки клиентам — во втором квартале 2024 года. Завод в Тунике Mullen Technologies купила весной этого года, при этом мы не смогли оперативно выяснить, кому он принадлежал раньше и что выпускал.



Журнал Carscoops, один из немногих обративших внимание на премьеру Mullen Five, сообщает, что позже у кроссовера появится спортивная версия RS, способная ускоряться до 60 миль/ч за 1,9 с и достигать максимальной скорости в 322 км/ч.



В общем пока Mullen Technologies производит впечатление мутной конторы, если даже американские СМИ не заметили её премьеры. Журнал Carscoops назвал презентацию откровенно дилетантской. В начале ноября, кстати, компания Mullen Technologies провела IPO, но эффекта Rivian (этот стартап резко подорожал после выхода на биржу) у неё не вышло: цена акций не растёт, инвесторы в них пока не очень верят.



Помимо кроссовера Five и отложенного на неопределённый срок спорткара Dragonfly компания Mullen Technologies хочет выпускать коммерческие электромобили: до конца этого года в Тунике планируется локализовать два электрических фургона — Cargo Van (грузоподъёмность — 1 т, запас хода на одной зарядке — 257 км) и EV Fleet Van (грузоподъёмность — 1,5 т, запас хода на одной зарядке — 322 км). Оба явно китайского происхождения, но пока есть только две мутные картинки в профиль, так что опознать первоисточник сложно. Как только по этим моделям появится более подробная информация, мы, возможно, расскажем о них в отдельной заметке.

