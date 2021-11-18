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Даже после обвала на бирже стартап Rivian стоит дороже концерна Volkswagen

18.11.2021 275 0 0

Американская компания Rivian Automotive после удачного проведённого на прошлой неделе IPO ощутимо просела на бирже, но это ожидаемая корректировка после слишком стремительного взлёта. Предпосылок для дальнейшего роста у неё предостаточно.

 

Стартап Rivian основал в 2009 году Ар-Джей Скериндж, молодой предприниматель, выпускник Массачусетского технологического института. Его путь к созданию одной из самых ценных компаний в мировом автопроме был долгим, но последовательным. В 2017 году Rivian купил у Mitsubishi Motors завод в городе Нормал (штат Иллинойс), в 2018-м представил прототип электрического пикапа R1T и соплатформенный внедорожник R1S. В 2019 году одним из инвесторов Rivian стала компания Ford и заключен долгосрочный контакт между Rivian и Amazon: стартап должен к 2030 году поставить IT-гиганту 100 тысяч электрических фургонов.

Rivian R1T

Серийное производство пикапов R1T в Нормале стартовало в сентябре этого года, примерно на год позже обещанного, при этом пока что компания способна делать всего несколько сотен машин в месяц, тогда как плановая мощность завода составляет 150 тысяч машин в год с перспективой её увеличение до 200 тысяч машин в год. Внедорожник R1S встанет на конвейер в следующем году. К 2030 году Rivian хочет выпускать миллион машин в год на четырёх заводах: сейчас компания подыскивает площадку для строительства второго завода в США, два других завода разместятся в Европе и Китае — для этих рынков Rivian разработает компактные модели.

Rivian R1T

Ровно неделю назад Rivian провёл первичное размещение акций на бирже Nasdaq: начали с 78 долларов за акцию, к 16 ноября цена выросла до 172 долларов, благодаря чему рыночная капитализация компании превысила 150 млрд долларов, о чём сразу написали все ведущие деловые СМИ, указав, что это больше капитализации всего концерна Volkswagen (121 млрд долларов) со всеми его массовыми, премиальными и люксовыми марками. В последующие два дня случилась ожидаемая корректировка: на момент нашей публикации стоимость акций Rivian снизилась до 146 долларов, а капитализация сократилась до 124 млрд долларов, но это всё равно больше, чем у VW.

В ближайшие дни Rivian может просесть ещё сильнее, но долгосрочные прогнозы по нему хорошие — сейчас это одна из самых перспективных автомобильных компаний с действующим заводом, большим портфелем заказов (на R1T и R1S собрано более 55 тысяч заявок) и большими планами на будущее.

Rivian R1T

Одно из преимуществ Rivian состоит в том, что эта компания не борется напрямую с Tesla, а вышла на рынок с подчёркнуто оффроудными моделями, при этом пикап предназначен скорее для частного потребителя, любящего отдых на дикой природе, чем для коммерческого сектора. Tesla тоже планирует выпустить пикап по имени Cybertruck, но срок начала его производства всё время переносится (по последним данным, серийную версию придётся ждать как минимум до 2023 года), а конструкция и дизайн слишком экстремальные — пока непонятно, как такую машину вообще можно выпускать серийно и сертифицировать.

Rivian R1T

В свою очередь Rivian R1T уже сходит с конвейера, а отзывы прессы после первых тест-драйвов в основном положительные: в этой машине есть свои дизайнерские и конструктивные «фишки», но при этом ни к чему привыкать не нужно — сел и поехал.

Разумеется, Rivian не застрахован от неприятностей в будущем — например, от проблем с качеством, но от них на застрахован и тот же Volkswagen, что было наглядно продемонстрировано на старте производства хэтчбеков ID.3.

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