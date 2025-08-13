Гибридные авто ×
  Кроссовер Exeed Sterra E05 на базе Exeed TXL показал свой интерьер: три экрана вместо табло

Бренд Exeed активно готовится к премьере нового паркетника семейства Sterra. Модель будет доступна с гибридной установкой. Ожидается, что на домашний рынок новинка выйдет осенью.

На сертификационных снимках кроссовер Exeed Sterra E05 засветился еще в середине июля, в конце того же месяца были опубликованы фирменные изображения модели. А теперь принадлежащий компании Chery бренд рассекретил интерьер паркетника. Напомним, в Китае Sterra – это электрифицированное семейство Exeed (в РФ модели этой линейки продают под маркой Exlantix). Вот и грядущий паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид. Также любопытно то, что совсем новой разработкой он не является – за основу взяли знакомый россиянам «традиционный» Exeed TXL.

Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05 получил полностью оригинальный интерьер. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Кроме того, если исходный Exeed TXL имеет «парящее» табло, то Sterra E05 достались раздельные экраны приборки и мультимедийной системы: первый дисплей встроен в панель, второй – «прилеплен» к ней. Собственный тачскрин есть и у переднего пассажира.

Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05
Exeed Sterra E05
Отдельного блока управления «климатом» тут нет – все настройки вшиты в центральный планшет. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, ряд физических клавиш и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Поверх передней панели еще находится некий элемент, но его назначение пока непонятно (китайские СМИ считают, что это часы).

Exeed Sterra E05

Что же касается внешности, то и она у Exeed Sterra E05 своя – с TXL не перепутаешь. Гибрид имеет двухэтажную головную оптику: сверху расположены светодиодные ходовые огни, ниже идут основные фары, которые состоят из выстроившихся столбиком диодных же секций. У Exeed Sterra E05 также другие бамперы и новая багажная дверь, вместо массивной радиаторной решетки – гладкая панель. А еще паркетнику достался автопилот с лидаром, работающий под управлением чипа Horizon Robotics Journey 6P.

Exeed Sterra E05

Габариты такие же, как у донорского Exeed TXL, разве что новинка Sterra чуть ниже. Длина E05 равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм (показатель TXL – 1730 мм), колесная база – 2800 мм. Для нового кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Исходный чисто бензиновый Exeed TXL
Исходный чисто бензиновый Exeed TXL
Исходный чисто бензиновый Exeed TXL
В состав силовой установки Exeed Sterra E05 входит бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), который работает в режиме генератора. Информации об электрической начинке все еще нет.

Полноценную премьеру гибридный кроссовер должен справить в сентябре. Скорее всего, впоследствии новинку станут поставлять и на экспорт, но пока неизвестно под каким брендом – Exeed или Exlantix. Дело в том, что ранее в Китае ловили этот автомобиль с привычной радиаторной решеткой. То есть не исключено, что в других странах паркетник появится как новый Exeed TXL – и уже только с ДВС.

