Седан Exlantix ES и кроссовер ET выходят на российский рынок, цены известны

Гибридные автомобили китайской марки уже добрались до дилерских центров в РФ. На обе модели предоставляется гарантия в течение 8 лет или 200 000 км пробега.

Принадлежащий поднебесной компании Chery бренд Exlantix был создан для продаж машин на экспортных рынках. Изначально он являлся отдельной линейкой Exeed, которая объединяла электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили, но в компании решили, что это название лучше использовать для отдельной марки. Теперь на авторынок РФ официально выходят седан Exlantix ES и кроссовер ET, которые были анонсированы ещё в прошлом году. Корреспондент Kolesa.ru Александр Пономарёв сегодня посетил российскую презентацию моделей.

На фото: седан Exlantix ES

В основе четырёхдверки лежит платформа E0X, на ней же базируется кроссовер. Exlantix ES и ET оснащаются plug-in гибридной установкой с 400-вольтовой электрической архитектурой. В состав системы входят два электродвигателя, работающий в качестве генератора бензиновый 1,5-литровый турбомотор, не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 40 кВт*ч. Совокупная отдача установки равна 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 634 Нм.

Общий запас хода при полностью заряженном аккумуляторе и полном баке у седана составляет 1231 км (при расчёте по циклу WLTP), показатель кроссовера – 1180 км. Средний расход топлива – 6,4 литра на 100 км пути. На разгон с места до «сотни» Exlantix ES требуется 4,6 секунды, тогда как соплатформенный паркетник ET выполняет это упражнение за 4,8 секунды.

Оба автомобиля получили пневмоподвеску IAS, амортизаторы CDC (Continious Damping Control); спереди – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – «многорычажка». Моделям Exlantix положена интеллектуальная система полного привода.

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У Exlantix ES обтекаемый силуэт, покатая линия крыши, длинный капот и короткие свесы. Седан снабдили двухэтажной головной оптикой сложной формы, при этом фары соединены друг с другом светящейся линией через всю ширину передней части.

На фото: салон седана Exlantix ES

Боковины ES украшены оригинальными тёмно-серыми колёсными дисками, за которыми видны красные тормозные суппорты, кроме того, в профиль видны выдвижные дверные ручки. Монофонарь выполнен в виде широкой полосы, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину крышки багажника, а на её кромке находится активный спойлер.

На фото: кроссовер Exlantix ET 1 / 3 На фото: кроссовер Exlantix ET 2 / 3 На фото: кроссовер Exlantix ET 3 / 3

Габаритная длина Exlantix ES равна 4945 мм (у ET – 4955 мм), ширина составляет 1978 мм (1975 мм у SUV), расстояние между осями у «родственников» одинаковое – 3000 мм. Предназначенные для авторынка РФ модели получили полный «зимний пакет», а также полностью русифицированную информационно-развлекательную систему с голосовым помощником, которая умеет обновляться «по воздуху». Кресла для водителя и переднего пассажира имеют подогрев, а также функции вентиляции и массажа.

На фото: салон кроссовера Exlantix ET

Стоимость гибридного седана Exlantix ES на российском рынке составляет 5 990 000 рублей, покупка кроссовера Exlantix ET обойдётся в 6 600 000 рублей. На обе модели предоставляется гарантия в течение 8 лет или 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее).