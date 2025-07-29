Кроссовер Exeed Sterra E05 на базе Exeed TXL: официальные фото

Бренд Exeed анонсировал премьеру паркетника семейства Sterra. Любопытно, что россиянам эта модель так или иначе уже знакома – она сделана на базе TXL. Известно, что грядущий SUV предложат в виде гибрида, тогда как исходник бывает только с ДВС.

Тизеры своего нового кроссовера принадлежащий компании Chery бренд Exeed распространил в середине июля, а буквально спустя пару дней модель засветилась на сертификационных снимках. Тем не менее сам производитель сделал вид, что никакой утечки не было, и затем опубликовал фото замаскированного тестового образца. Теперь же Exeed поделился полноценными фирменными изображениями. Паркетник относится к электрифицированному семейству Sterra (в РФ модели этой линейки продают под маркой Exlantix), его полное имя звучит как Exeed Sterra E05. При этом совсем новой разработкой кросс не является – за основу взяли знакомый россиянам Exeed TXL.

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Как бы то ни было, у Exeed Sterra E05 свой дизайн экстерьера. Пожалуй, главная фишка – двухэтажная головная оптика: сверху расположены светодиодные ходовые огни, ниже идут основные фары, которые состоят из выстроившихся столбиком диодных же секций.

Exeed Sterra E05

Exeed Sterra E05 также получил другие бамперы и новую багажную дверь, а задние фонари сделали в виде единой плашки, тогда как у Exeed TXL на корме еще имеется хромированная вставка. Задний номерной знак крепится непосредственно к двери багажника (у донорского кроссовера он находится на бампере). Наконец, Sterra E05 имеет автопилот с лидаром, работающий под управлением чипа Horizon Robotics Journey 6P.

Exeed Sterra E05

Согласно сертификату, габариты такие же, как у исходника, разве что паркетник Sterra чуть ниже. Длина Exeed Sterra E05 равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм (показатель TXL – 1730 мм), колесная база – 2800 мм. Для нового кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Exeed Sterra E05 на сертификационном фото

Официальные фото интерьера Sterra E05 пока не опубликованы. На снимках, внесенных в каталог Минпрома КНР, видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы. Нынешний Exeed TXL, напомним, имеет табло.

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Exeed Sterra E05 представляет собой подзаряжаемый гибрид, тогда как исходный TXL бывает только с ДВС. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора. А вот подробностей об электродвигателе и батарее все еще нет.

Салон Exeed TXL

По информации китайских СМИ, полноценную премьеру кроссовер Exeed Sterra E05 справит в сентябре. Вероятно, впоследствии модель станут поставлять и на экспорт, но пока неизвестно под каким брендом – Exeed или Exlantix. Дело в том, что ранее в Китае ловили этот автомобиль с привычной радиаторной решеткой вместо гладкой панели. То есть не исключено, что в других странах паркетник появится как новый Exeed TXL – и уже только с ДВС.