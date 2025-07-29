Кроссовер Exeed Sterra E05 на базе Exeed TXL: официальные фото

Тизеры своего нового кроссовера принадлежащий компании Chery бренд Exeed распространил в середине июля, а буквально спустя пару дней модель засветилась на сертификационных снимках. Тем не менее сам производитель сделал вид, что никакой утечки не было, и затем опубликовал фото замаскированного тестового образца. Теперь же Exeed поделился полноценными фирменными изображениями. Паркетник относится к электрифицированному семейству Sterra (в РФ модели этой линейки продают под маркой Exlantix), его полное имя звучит как Exeed Sterra E05. При этом совсем новой разработкой кросс не является – за основу взяли знакомый россиянам Exeed TXL.
Как бы то ни было, у Exeed Sterra E05 свой дизайн экстерьера. Пожалуй, главная фишка – двухэтажная головная оптика: сверху расположены светодиодные ходовые огни, ниже идут основные фары, которые состоят из выстроившихся столбиком диодных же секций.
Exeed Sterra E05 также получил другие бамперы и новую багажную дверь, а задние фонари сделали в виде единой плашки, тогда как у Exeed TXL на корме еще имеется хромированная вставка. Задний номерной знак крепится непосредственно к двери багажника (у донорского кроссовера он находится на бампере). Наконец, Sterra E05 имеет автопилот с лидаром, работающий под управлением чипа Horizon Robotics Journey 6P.
Согласно сертификату, габариты такие же, как у исходника, разве что паркетник Sterra чуть ниже. Длина Exeed Sterra E05 равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм (показатель TXL – 1730 мм), колесная база – 2800 мм. Для нового кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.
Официальные фото интерьера Sterra E05 пока не опубликованы. На снимках, внесенных в каталог Минпрома КНР, видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы. Нынешний Exeed TXL, напомним, имеет табло.
Exeed Sterra E05 представляет собой подзаряжаемый гибрид, тогда как исходный TXL бывает только с ДВС. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора. А вот подробностей об электродвигателе и батарее все еще нет.
По информации китайских СМИ, полноценную премьеру кроссовер Exeed Sterra E05 справит в сентябре. Вероятно, впоследствии модель станут поставлять и на экспорт, но пока неизвестно под каким брендом – Exeed или Exlantix. Дело в том, что ранее в Китае ловили этот автомобиль с привычной радиаторной решеткой вместо гладкой панели. То есть не исключено, что в других странах паркетник появится как новый Exeed TXL – и уже только с ДВС.
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