5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I

История техники
Рождение в 2018 году компактного кроссовера с заводским индексом A06 стало непосредственным результатом «сделки века», в результате которой в 2010 году году китайская марка Geely получила контрольный пакет шведской марки Volvo. Вместе с контрольным пакетом Geely получила и вице-президента по дизайну Питера Хорбери, и модульную платформу CMA. В результате под руководством Хорбери сформировался вполне узнаваемый корпоративный стиль марки Geely, а укороченная версия платформы CMA послужила основой для нескольких моделей, в том числе и для Geely Binyue. Ее производство стартовало в августе 2018 года, а со временем она превратилась в хорошо знакомый нам Geely Coolray.
Модель Binyue оказалась удачной. Ее производство, помимо завода в китайском городе Нинбо, было организовано в Малайзии (где она продавалась как Proton X50), а затем и в Беларуси, в городе Жодино, на совместном предприятии «БелДжи». Именно из Беларуси, куда марка Geely перенесла всю сборочно-производственную активность из России, кроссовер должен был начать атаку на российский рынок. Ну а поскольку название Binyue было сочтено слишком неблагозвучным для русского уха, то автомобиль был переименован в Coolray.
Из нескольких вариантов силовых агрегатов для Беларуси и России было выбрано безальтернативное сочетание 1,5-литрового турбомотора JLH-3G15T (он же – B3154T, которым ранее оснащались Volvo XC40) и 7-ступенчатой роботизированной коробки с «мокрым» двойным сцеплением 7DCT330. Конструкция подвески достаточно традиционная для кроссоверов этого класса: передняя – независимая, со стойками McPherson, задняя – полузависимая с торсионной балкой. Передние тормоза – дисковые, вентилируемые, задние – дисковые.
Стоит отметить, что дебют Coolray на российском рынке состоялся не в самых благоприятных условиях – в стране как раз началась эпидемия Covid-19, и карантинные мероприятия резко осложнили работу дилеров и дистрибьюторов. Тем не менее автомобиль нашел свою аудиторию и продавался в количестве десятков тысяч ежегодно вплоть до появления рестайлинговой версии. Однако и после этого первый вариант Coolray остался в производственной программе, сменив при этом имя на Belgee X50.
Естественно, немало первых, дорестайлинговых Geely Coolray предлагается и на вторичном рынке. Стоит ли рассматривать «кулёк», как нередко называют автомобиль владельцы, в качестве варианта для покупки? Давайте попробуем разобраться.
Сколько бы новоиспеченные владельцы Чери, Хавейлов, Чанганов и Джили не постили в Сети вполне положительных отзывов, все равно в рядах автомобильной общественности хватает непробиваемых ничем китаефобов. Так что если среди ваших знакомых есть люди, которые абсолютно уверены, что автомобиль может быть немецким или японским, на худой конец – американским или корейским, но китайским он быть права не имеет, потому что все китайские автомобили – это ведра с гайками, в которые воткнули «планшеты с Алиэкспресса», и мнение этих людей для вас важно – забудьте об идее приобретения Geely Coolray. А уж если такой точки зрения придерживается не просто знакомый или коллега, а супруг или супруга, то и подавно.
Авторы подавляющего большинства отзывов в Интернете за дизайн экстерьера ставят Coolray высшую отметку: «Как и любую девочку, меня сперва привлек внешний вид машины»; «Первое, что цепляет – это дизайн»; «Автомобиль действительно удивляет своим дизайном – он выглядит современно и стильно, с агрессивными линиями и яркими акцентами». Опять же радует некая «европейскость» внешности Coolray: «Этот "Джилик" – не как собратья, он имеет более европейские формы»; «Нравился очень внешне, прям не верилось, что "китаец". Ничего азиатского, прямо европейский паркетник». Дизайн Coolray буквально излучает веселье и уверенность: «Когда стою на светофоре, вижу, как люди оборачиваются. И я их понимаю – сам бы обернулся! Этим агрессивным передом, спортивными линиями и безумно стильными задними фонарями можно долго любоваться!»
В свое время автор внешности модели Джейми Барретт в одном из интервью рассказывал, что автомобиль предназначен для молодежи и молодых семей, а они «ценят дизайн и хотят, чтобы стиль был центром их повседневной жизни, чтобы автомобиль, на котором они ездят, был продолжением их личности». Ну и получилось, чего уж там… Ну да, есть, конечно, отдельные элементы в духе «казаться, а не быть». Например, четыре хромированных патрубка выхлопного тракта трехцилиндрового мотора. Но смотрится все равно классно!
Увы, всю эту красоту нередко портят повреждения лакокрасочного слоя. Он у Geely Coolray достаточно тонок и не слишком крепок. Впрочем, как и у многих современных автомобилей, причем не только китайских марок. На слабое ЛКП и мгновенно возникающие сколы на капоте и крышке багажника жалуются очень многие, хотя владельцы при этом отмечают, что сколы достаточно долго не ржавеют. И все же, по их мнению, лучше потратить немного денег и сделать защиту пленкой или керамикой: «Сколы и царапины появляются быстро, накладки лучше сделать даже на пластиковую часть порогов»; «ЛКП очень тонкое. Малейшая царапинка, и нужно красить детали». Тем более, что две детали Coolray не получили заводской оцинковки – это крыша (которая, как правило, страдает не слишком сильно) и, как ни странно, капот, который первым встречает песок и камешки, летящие из-под колес встречных и попутных автомобилей.
А еще бывает, что подводят уплотнители, причем подводят весьма капитально: «Недавно были сильные дожди. Открыл нишу багажника, где находится запаска, и был в ужасе – запаска в воде, ключи тоже. В итоге вычерпал полтора ведра».
Но внутри, под шкуркой, все очень даже неплохо. Более того, можно сказать – хорошо! Настолько хорошо, что один из восторженных владельцев даже написал: «Снаружи – Рендж Ровер, внутри – Мерседес». Ладно, с Мерседесом он, пожалуй, загнул, но факт остается фактом: дизайн салона, его архитектуру, комфорт и качество отделочных материалов хвалят буквально все владельцы. При этом вовсе не потому, что ничего слаще редьки не пробовали: среди них есть те, у кого предыдущими машинами были Хонды, БМВ, Ниссаны и даже те самые Мерседесы. «Ощущение, что попал в салон какого-то футуристического болида»; «В салоне все сделано по красоте»; «Приятно удивила продуманность интерьера, качество отделки». Мне попался только один абсолютно негативный и явно предвзятый отзыв: «Качество материалов оставляет желать лучшего, все хлипкое и дешевое… Повсюду эта бюджетность: музыка – можно слушать, если очень захочется и слуха нет, отсутствие шумоизоляции, приборная панель с Алиэкспресса». Впрочем, оказалось, что отзыв оставил не владелец, а человек, пару раз прокатившийся на каршеринге.
Особенно радует владельцев комфорт для водителя: и рулевая колонка регулируется по углу и вылету, и сиденье отлично отформовано, и диапазона перемещений хватает. Даже отсутствие регулируемого поясничного подпора не становится поводом для негативных высказываний: «Осенью съездили в Беларусь (Москва – Минск – Гродно – Брест – Москва). Обратно ехали от Бреста, и путь занял порядка 12 часов, где я был единственным водителем. Спина не болела, нашел удобную позицию»; «У меня больная спина после аварии, грыжи, протрузия. Но 7 часов проехал – вроде не сильно болела». Ну да, с регулировкой подпора было бы лучше, и подушка традиционно коротковата, и кресла не слишком широкие, так что люди в теле могут испытывать некоторый дискомфорт, но в целом все очень неплохо. В крайнем случае под спину можно и подложить что-нибудь мягкое, что некоторые владельцы и проделывали на длинных перегонах.
И электронное оборудование вполне на уровне: камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон – все это серьезно облегчает водительскую жизнь. И музыка на самом деле нормально играет: «Звук здесь реально на уровне, даже басы качают как надо». Единственное, что огорчает, так это капризная система интеграции со смартфоном, порой заставляющая перепробовать чуть ли не десяток кабелей: «Скачал на смартфон соответствующее приложение, начал пробовать, и начались танцы с бубнами. Подключиться удается только с 33-го раза, при этом все может через 5-7 минут отвалиться. Поехал к официалам, пробовали они (переустанавливали приложение, меняли соединительные кабели) – результат тот же».
Прилично чувствуют себя и задние пассажиры: «Сажаю сзади троих детей (двое в бустерах) – всем место достаточно, все рады»; «Как-то пришлось везти в аэропорт троих взрослых (не считая меня) и ребенка 12 лет, плюс багажник, битком набитый походными рюкзаками. Честно – не знаю, как, но все поместились, причем задним пассажирам было комфортно, отмечали кучу места для ног». В общем, мелочи – они и есть мелочи, а кому не нравится экокожа, так попробуйте сейчас в автомобиле такого класса найти натуральную.
Но комфорт – это ведь не только эргономика, профиль сидений и материалы салона. Есть еще и ездовой комфорт, и вот тут ситуация несколько сложней. Положим, на качественном покрытии у Coolray с плавностью хода никаких проблем нет, и это отмечают даже все владельцы. Но вот на плохих дорогах, как говорится, «мнения ученых разделились». Одни утверждают, что подвеска избыточно жесткая, и предупреждают: «Если дороги у вас так себе, то будьте готовы чувствовать каждую ямку» и «на больших ухабах она (подвеска) может показаться жесткой». А при проезде «лежачих полицейских» вы получаете жесткий удар, даже если серьезно снижаете скорость.
В общем, если там, где вы живете, дороги оставляют желать лучшего, стоит еще раз задуматься перед покупкой. Хотя при этом другие не менее уверенно пишут, что даже в таких условиях не испытывают каких-либо проблем: «Я как-то заехал на пару дорог, где асфальт явно забыли положить, и был приятно удивлен, что подвеска не убила мою спину. Проехал как по маслу, без тряски и лишнего шума»; «Я чувствую себя уверенно даже на неровных дорогах»; «Подвеска в меру жесткая, но и не зубодробительная»; «В поездках за город на дачу подвеска показала себя отлично». Что делать – тут восприятие остается делом сугубо субъективным, и планку, отделяющую «комфортно» от «некомфортно», каждый выставляет сам.
Еще один момент касается шума. Тут тоже нет единства: кто-то хвалит шумоизоляцию, кто-то поругивает, но умеренно: «Шумоизоляция, конечно же, не топ, но орать в салоне на скорости не нужно». Сводится все к тому, что на скорости машину все-таки слышно. Точнее, слышно, что происходит вокруг машины – шелест шин по асфальту, шум соседних машин. А вот звуки работающего двигателя в салон практически не проникают.
«Сверчки», которые способны довести до бешенства даже человека с устойчивой нервной системой, в салоне Geely Coolray заводятся, но достаточно редко. У кого-то и через четыре года нет ни одного, а кто-то буквально с выезда из салона с ними борется, причем зимой «сверчки» ведут себя активнее, чем летом.
Кстати, именно зимой чаще всего начинает капризничать и своевольничать еще один фактор комфорта – климатическая установка. «Из минусов могу отметить настройку климата, обдув на лобовое стекло неправильно распределен. Показания температуры климата не соответствуют действительности»; «Система управления климатом не всегда поддерживает комфортную температуру, в салоне то холодно, то жарко» – такого рода жалобы совсем нередки, хотя сталкиваются с нестабильной работой климата далеко не все. Свидетельства типа «летом ставил от 18 до 20, сейчас, осенью, при температуре от 0 до +5, просто поставил на 21 и забыл» – дело вполне обычное.
То, что Coolray – автомобиль на редкость шустрый и динамичный, признают даже самые большие скептики: 150 турбированных «лошадок» в сочетании с не склонным к задумчивости 7-ступенчатым роботом делают свое дело более чем исправно. «Давишь на газ – и ты в полете! Мне нравятся эти моменты, когда вылетаешь на трассу и ощущаешь, как турбина дает ускорение, и ты буквально прилип к сиденью. Машина при этом ведет себя очень уверенно, автомат работает мягко, но без промедлений»; «Не ожидал от "китайца" с тремя цилиндрами такой прыти. При поездках на дальние расстояния динамичность позволяет без особых проблем совершать обгоны»; «Резвая очень, чуть задумался – уже 150 и больше, при этом скорость не ощущается, как будто 90 едешь. У меня до этого много было машин, есть с чем сравнивать», – пишут владельцы в своих отзывах. Вполне объективные 8,5 секунд до 100 км/ч – это ровно такой же показатель, что и у дизельного Е-класса с существенно большим табуном под капотом, что и констатирует с некоторым удивлением бывший его владелец, по жизненным обстоятельствам пересевший на компактный кроссовер.
Есть единственное весьма серьезное обстоятельство, которое стоит учитывать, если вы нацелились на покупку Geely Coolray. Это объем багажника, который в одних документах равен 340 л, а в других – 330. На самом деле это вполне обычный показатель для хэтчбеков этого класса, но если вы планируете использовать покупку в качестве семейного автомобиля, то это обстоятельство стоит учитывать.
Потребности у всех разные, и кто-то жалуется, что «трюм» откровенно маловат: «Багажник небольшой. Детский велосипед или коляска, конечно, влезут, но места почти не останется. Зато под багажником – удобный органайзер для мелочей».
Но всегда найдутся и те, кто считает, что все отлично: «Салон вместительный, пережил и перевозку вещей при переезде, и поездки на природу с палатками»; «Все помещается – и коляска, и куча сумок, если куда-то ехать, и какая-то мелкая мебель».
Когда Geely Coolray только появился в России, а новоиспеченные владельцы, впечатленные его достоинствами, кинулись писать в различных пабликах восторженные отзывы, практически каждый такой отзыв вызывал просто водопад комментариев ехидного свойства с апокалиптическими предсказаниями: мол, кем же надо быть, чтобы купить автомобиль, в котором собраны все наихудшие решения мирового автопрома, от трехцилиндрового алюминиевого турбомотора до роботизированной трансмиссии. Мол, «запомните этот твит» – будете больше чиниться, чем ездить, в сервисах на ПМЖ пропишетесь, максимум через год от машины останется только горка ржавых хлопьев в форме прямоугольника, а поймете, что дурака сваляли, и решите продать – наплачетесь…
На четвертый год такие комментарии стали редкостью, а на пятый и вовсе пропали. А все почему? Потому что оказалось, что «кулек» – чуть ли не самая надежная модель среди одноклассников, причем не только среди моделей с китайскими корнями. Каких-либо массовых серьезных поломок у Coolray не отмечено, подвеска, как правило, спокойно выхаживает без вмешательств по 100-150 тысяч км. Людей, которые, проездив на Coolray 3-4 года, спокойно его продали, а на смену ему опять выбрали эту же модель, хватает.
Отдельные проблемы все же есть. Например, слишком мягкие тормозные диски нередко за год стираются процентов на 30, и ржавеют они быстро, если автомобиль долго стоит, но согласитесь – это мелочи.
Тут, пожалуй, лучше дать слово владельцам, причем владельцам «с историей»: «Владею уже четыре года и ни разу не пожалела, что рискнула с этим приобретением. Пробег за эти годы около 50 тысяч. Ни одной поломки (тьфу-тьфу-тьфу)»; «Я в шоке от качества и надежности первых «Кульков»! Сдал в салон с пробегом 190 000 (по большей части трассовый пробег). Но проблем ноль, не подвел за три года ни разу»; «Coolray был первым из моих автомобилей, кто столько прожил без ремонта подвески и в принципе мало-мальски значимых ремонтов»; «Удивительно, что по подвеске ноль ремонта, и масла не доливал ни разу. Тормозные диски до сих пор замены не потребовали, и сверчков и прочей живности в салоне за эти годы не появилось. За 200 тысяч км пробега колодки тормозные поменял всего один раз, передние на 100 тысячах, задние на 120 тысячах». И такого рода свидетельств – реально много, причем свидетельствуют люди, которым есть с чем сравнивать.
Если говорить серьезно, все главные проблемы Geely Coolray лежат не в технической, а в экономической плоскости. И если в начале, в 2020-2021 годах, Coolray оставался относительно выгодным приобретением (по крайней мере, в плане сравнения цены если не с китайскими, то с европейскими, японскими и корейскими одноклассниками), то уже уже в 2022 году эта модель стала чуть ли не самой дорогой среди всех переднеприводных кроссоверов сегмента В. Но ведь машины с пробегом потому и покупают, что они стоят дешевле аналогичных, но новых! И тут мы видим такую картину: цены на Coolray на вторичном рынке начинаются от миллиона рублей, но это, скорее всего, будут автомобили, отработавшие свое в такси и каршеринге со всеми вытекающими последствиями.
Цены на автомобили от одного-двух частных владельцев стартуют с отметки 1,2-1,25 миллиона, и это будут машины 2020-2021 года выпуска. За относительно свежие экземпляры с небольшими пробегами и в топовых комплектациях просят уже 2,4-2,7 миллиона. И вот тут поневоле возникает вопрос: а зачем покупать подержанный автомобиль за такие деньги, если точно такой же, только новый, продается под маркой Belgee X50? И стоят такие машины от 2,48 до 2,69 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Это ровно те же самые автомобили, собранные на том же предприятии, только без пробега и на гарантии. Кто в здравом уме и твердой памяти будет покупать подержанный автомобиль 2023 года, если за те же деньги или даже дешевле можно купить такой же, но свежий и на гарантии?
Есть и другой вопрос из области экономики: если вам критически важен расход горючего, Coolray представляется не самым оптимальным вариантом. Конечно, этот показатель очень зависит от режимов и манеры вождения, но в целом все сходятся на том, что для компактного кроссовера он все-таки высоковат и составляет в смешанном режиме порядка девяти литров сто километров. На трассе Coolray, как правило, потребляет порядка 7,5-8 литров на сотню, но это если не слишком давить на педаль газа. Однако, если валить по магистрали со скоростью порядка 150 км/ч, расход превысит 10 л/100 км, да и в условиях плотного городского трафика с пробками у водителей, как правило, не получается вписаться в 10 литров, а зимой и вовсе может получаться 13 л/100 км. Ситуацию усугубляет маленький топливный бак, объем которого составляет всего 45 литров – на бросок из Москвы в Питер по платной трассе без дозаправок рассчитывать не приходится.
Наконец, очень многие отмечают достаточно высокую стоимость обслуживания: цена ТО составляет порядка 20-22 тысяч рублей. «По затратам в копейку встает»; «Машина не для экономии, за все приходится платить»; «Обслуживаю самостоятельно (у дилера ценник космический), это один из жирных минусов»; «Дилеры за ТО очень много берут, не может, что ли, Джили умерить их аппетиты?» – такого рода жалобы встречаются постоянно.
Есть автомобили, которые привлекают своим удобством. Есть модели, для которых главное – вместимость и практичность. Есть машины из серии «сел и поехал», на которых ездишь несколько лет, не особо думая о возможных поломках. А есть автомобили, которые дарят эмоции, и Geely Coolray – как раз из этой категории. В том спектре моделей, который предлагают правящие сегодня бал на российском рынке китайские марки, не так уж много моделей, которые буквально подзуживают: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот “крузак” тащится 65, давай его обгоним?» У дорестайлинговых Coolray главным достоинством является именно эмоциональность, которая выделяет этот кроссовер из общего ряда. И тут, пожалуй, вновь пора дать слово владельцам: «Выезжаешь вечером из города, дороги пустые, и просто наслаждаешься тем, как Coolray идет по трассе – машина словно создана для таких моментов»; «Geely Coolray – это машина, которая каждый день делает мою жизнь ярче. Это не просто средство передвижения, это мой способ выразить себя»; «Не хуже Рапида или Поло, хотя эмоций дарит намного больше!!!»; «Иногда мне начинает казаться, что я практически живу в машине, и не может не радовать, что каждая минута за рулем приносит радость…». Такого сорта высказываний – масса.
