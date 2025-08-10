5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I

Geely Coolray – один из самых успешных кроссоверов последних лет на нашем рынке. При этом, правда, и один из самых спорных, потому что для одних он – обычный «китаец», для других – почти Volvo. А где же истина? Как обычно, где-то посередине. И мы ее попробуем отыскать, изучив отзывы реальных владельцев этих автомобилей и выяснив, за что их любят, а за что – не очень.

История техники

Рождение в 2018 году компактного кроссовера с заводским индексом A06 стало непосредственным результатом «сделки века», в результате которой в 2010 году году китайская марка Geely получила контрольный пакет шведской марки Volvo. Вместе с контрольным пакетом Geely получила и вице-президента по дизайну Питера Хорбери, и модульную платформу CMA. В результате под руководством Хорбери сформировался вполне узнаваемый корпоративный стиль марки Geely, а укороченная версия платформы CMA послужила основой для нескольких моделей, в том числе и для Geely Binyue. Ее производство стартовало в августе 2018 года, а со временем она превратилась в хорошо знакомый нам Geely Coolray.

Geely Binyue

Модель Binyue оказалась удачной. Ее производство, помимо завода в китайском городе Нинбо, было организовано в Малайзии (где она продавалась как Proton X50), а затем и в Беларуси, в городе Жодино, на совместном предприятии «БелДжи». Именно из Беларуси, куда марка Geely перенесла всю сборочно-производственную активность из России, кроссовер должен был начать атаку на российский рынок. Ну а поскольку название Binyue было сочтено слишком неблагозвучным для русского уха, то автомобиль был переименован в Coolray.

Из нескольких вариантов силовых агрегатов для Беларуси и России было выбрано безальтернативное сочетание 1,5-литрового турбомотора JLH-3G15T (он же – B3154T, которым ранее оснащались Volvo XC40) и 7-ступенчатой роботизированной коробки с «мокрым» двойным сцеплением 7DCT330. Конструкция подвески достаточно традиционная для кроссоверов этого класса: передняя – независимая, со стойками McPherson, задняя – полузависимая с торсионной балкой. Передние тормоза – дисковые, вентилируемые, задние – дисковые.

Стоит отметить, что дебют Coolray на российском рынке состоялся не в самых благоприятных условиях – в стране как раз началась эпидемия Covid-19, и карантинные мероприятия резко осложнили работу дилеров и дистрибьюторов. Тем не менее автомобиль нашел свою аудиторию и продавался в количестве десятков тысяч ежегодно вплоть до появления рестайлинговой версии. Однако и после этого первый вариант Coolray остался в производственной программе, сменив при этом имя на Belgee X50.

Естественно, немало первых, дорестайлинговых Geely Coolray предлагается и на вторичном рынке. Стоит ли рассматривать «кулёк», как нередко называют автомобиль владельцы, в качестве варианта для покупки? Давайте попробуем разобраться.

Ненависть №5: «фу, это Китай»

Сколько бы новоиспеченные владельцы Чери, Хавейлов, Чанганов и Джили не постили в Сети вполне положительных отзывов, все равно в рядах автомобильной общественности хватает непробиваемых ничем китаефобов. Так что если среди ваших знакомых есть люди, которые абсолютно уверены, что автомобиль может быть немецким или японским, на худой конец – американским или корейским, но китайским он быть права не имеет, потому что все китайские автомобили – это ведра с гайками, в которые воткнули «планшеты с Алиэкспресса», и мнение этих людей для вас важно – забудьте об идее приобретения Geely Coolray. А уж если такой точки зрения придерживается не просто знакомый или коллега, а супруг или супруга, то и подавно.

Любовь №5: «Красив, подлец, страстей – избыток!»

Авторы подавляющего большинства отзывов в Интернете за дизайн экстерьера ставят Coolray высшую отметку: «Как и любую девочку, меня сперва привлек внешний вид машины»; «Первое, что цепляет – это дизайн»; «Автомобиль действительно удивляет своим дизайном – он выглядит современно и стильно, с агрессивными линиями и яркими акцентами». Опять же радует некая «европейскость» внешности Coolray: «Этот "Джилик" – не как собратья, он имеет более европейские формы»; «Нравился очень внешне, прям не верилось, что "китаец". Ничего азиатского, прямо европейский паркетник». Дизайн Coolray буквально излучает веселье и уверенность: «Когда стою на светофоре, вижу, как люди оборачиваются. И я их понимаю – сам бы обернулся! Этим агрессивным передом, спортивными линиями и безумно стильными задними фонарями можно долго любоваться!»

В свое время автор внешности модели Джейми Барретт в одном из интервью рассказывал, что автомобиль предназначен для молодежи и молодых семей, а они «ценят дизайн и хотят, чтобы стиль был центром их повседневной жизни, чтобы автомобиль, на котором они ездят, был продолжением их личности». Ну и получилось, чего уж там… Ну да, есть, конечно, отдельные элементы в духе «казаться, а не быть». Например, четыре хромированных патрубка выхлопного тракта трехцилиндрового мотора. Но смотрится все равно классно!

Ненависть №4: «Моя шкурка тонка, нет брони»

Увы, всю эту красоту нередко портят повреждения лакокрасочного слоя. Он у Geely Coolray достаточно тонок и не слишком крепок. Впрочем, как и у многих современных автомобилей, причем не только китайских марок. На слабое ЛКП и мгновенно возникающие сколы на капоте и крышке багажника жалуются очень многие, хотя владельцы при этом отмечают, что сколы достаточно долго не ржавеют. И все же, по их мнению, лучше потратить немного денег и сделать защиту пленкой или керамикой: «Сколы и царапины появляются быстро, накладки лучше сделать даже на пластиковую часть порогов»; «ЛКП очень тонкое. Малейшая царапинка, и нужно красить детали». Тем более, что две детали Coolray не получили заводской оцинковки – это крыша (которая, как правило, страдает не слишком сильно) и, как ни странно, капот, который первым встречает песок и камешки, летящие из-под колес встречных и попутных автомобилей.

А еще бывает, что подводят уплотнители, причем подводят весьма капитально: «Недавно были сильные дожди. Открыл нишу багажника, где находится запаска, и был в ужасе – запаска в воде, ключи тоже. В итоге вычерпал полтора ведра».

Любовь №4: «Всем с детства известно уютное кресло…»

Но внутри, под шкуркой, все очень даже неплохо. Более того, можно сказать – хорошо! Настолько хорошо, что один из восторженных владельцев даже написал: «Снаружи – Рендж Ровер, внутри – Мерседес». Ладно, с Мерседесом он, пожалуй, загнул, но факт остается фактом: дизайн салона, его архитектуру, комфорт и качество отделочных материалов хвалят буквально все владельцы. При этом вовсе не потому, что ничего слаще редьки не пробовали: среди них есть те, у кого предыдущими машинами были Хонды, БМВ, Ниссаны и даже те самые Мерседесы. «Ощущение, что попал в салон какого-то футуристического болида»; «В салоне все сделано по красоте»; «Приятно удивила продуманность интерьера, качество отделки». Мне попался только один абсолютно негативный и явно предвзятый отзыв: «Качество материалов оставляет желать лучшего, все хлипкое и дешевое… Повсюду эта бюджетность: музыка – можно слушать, если очень захочется и слуха нет, отсутствие шумоизоляции, приборная панель с Алиэкспресса». Впрочем, оказалось, что отзыв оставил не владелец, а человек, пару раз прокатившийся на каршеринге.

Особенно радует владельцев комфорт для водителя: и рулевая колонка регулируется по углу и вылету, и сиденье отлично отформовано, и диапазона перемещений хватает. Даже отсутствие регулируемого поясничного подпора не становится поводом для негативных высказываний: «Осенью съездили в Беларусь (Москва – Минск – Гродно – Брест – Москва). Обратно ехали от Бреста, и путь занял порядка 12 часов, где я был единственным водителем. Спина не болела, нашел удобную позицию»; «У меня больная спина после аварии, грыжи, протрузия. Но 7 часов проехал – вроде не сильно болела». Ну да, с регулировкой подпора было бы лучше, и подушка традиционно коротковата, и кресла не слишком широкие, так что люди в теле могут испытывать некоторый дискомфорт, но в целом все очень неплохо. В крайнем случае под спину можно и подложить что-нибудь мягкое, что некоторые владельцы и проделывали на длинных перегонах.

1 / 2 2 / 2

И электронное оборудование вполне на уровне: камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон – все это серьезно облегчает водительскую жизнь. И музыка на самом деле нормально играет: «Звук здесь реально на уровне, даже басы качают как надо». Единственное, что огорчает, так это капризная система интеграции со смартфоном, порой заставляющая перепробовать чуть ли не десяток кабелей: «Скачал на смартфон соответствующее приложение, начал пробовать, и начались танцы с бубнами. Подключиться удается только с 33-го раза, при этом все может через 5-7 минут отвалиться. Поехал к официалам, пробовали они (переустанавливали приложение, меняли соединительные кабели) – результат тот же».

Прилично чувствуют себя и задние пассажиры: «Сажаю сзади троих детей (двое в бустерах) – всем место достаточно, все рады»; «Как-то пришлось везти в аэропорт троих взрослых (не считая меня) и ребенка 12 лет, плюс багажник, битком набитый походными рюкзаками. Честно – не знаю, как, но все поместились, причем задним пассажирам было комфортно, отмечали кучу места для ног». В общем, мелочи – они и есть мелочи, а кому не нравится экокожа, так попробуйте сейчас в автомобиле такого класса найти натуральную.

Ненависть №3: «По дороге, неровной и тряской…»

Но комфорт – это ведь не только эргономика, профиль сидений и материалы салона. Есть еще и ездовой комфорт, и вот тут ситуация несколько сложней. Положим, на качественном покрытии у Coolray с плавностью хода никаких проблем нет, и это отмечают даже все владельцы. Но вот на плохих дорогах, как говорится, «мнения ученых разделились». Одни утверждают, что подвеска избыточно жесткая, и предупреждают: «Если дороги у вас так себе, то будьте готовы чувствовать каждую ямку» и «на больших ухабах она (подвеска) может показаться жесткой». А при проезде «лежачих полицейских» вы получаете жесткий удар, даже если серьезно снижаете скорость.

В общем, если там, где вы живете, дороги оставляют желать лучшего, стоит еще раз задуматься перед покупкой. Хотя при этом другие не менее уверенно пишут, что даже в таких условиях не испытывают каких-либо проблем: «Я как-то заехал на пару дорог, где асфальт явно забыли положить, и был приятно удивлен, что подвеска не убила мою спину. Проехал как по маслу, без тряски и лишнего шума»; «Я чувствую себя уверенно даже на неровных дорогах»; «Подвеска в меру жесткая, но и не зубодробительная»; «В поездках за город на дачу подвеска показала себя отлично». Что делать – тут восприятие остается делом сугубо субъективным, и планку, отделяющую «комфортно» от «некомфортно», каждый выставляет сам.

Еще один момент касается шума. Тут тоже нет единства: кто-то хвалит шумоизоляцию, кто-то поругивает, но умеренно: «Шумоизоляция, конечно же, не топ, но орать в салоне на скорости не нужно». Сводится все к тому, что на скорости машину все-таки слышно. Точнее, слышно, что происходит вокруг машины – шелест шин по асфальту, шум соседних машин. А вот звуки работающего двигателя в салон практически не проникают.

«Сверчки», которые способны довести до бешенства даже человека с устойчивой нервной системой, в салоне Geely Coolray заводятся, но достаточно редко. У кого-то и через четыре года нет ни одного, а кто-то буквально с выезда из салона с ними борется, причем зимой «сверчки» ведут себя активнее, чем летом.

Кстати, именно зимой чаще всего начинает капризничать и своевольничать еще один фактор комфорта – климатическая установка. «Из минусов могу отметить настройку климата, обдув на лобовое стекло неправильно распределен. Показания температуры климата не соответствуют действительности»; «Система управления климатом не всегда поддерживает комфортную температуру, в салоне то холодно, то жарко» – такого рода жалобы совсем нередки, хотя сталкиваются с нестабильной работой климата далеко не все. Свидетельства типа «летом ставил от 18 до 20, сейчас, осенью, при температуре от 0 до +5, просто поставил на 21 и забыл» – дело вполне обычное.

Любовь №3: «Играет скорость в венах, и нет преград движению вперед...»

То, что Coolray – автомобиль на редкость шустрый и динамичный, признают даже самые большие скептики: 150 турбированных «лошадок» в сочетании с не склонным к задумчивости 7-ступенчатым роботом делают свое дело более чем исправно. «Давишь на газ – и ты в полете! Мне нравятся эти моменты, когда вылетаешь на трассу и ощущаешь, как турбина дает ускорение, и ты буквально прилип к сиденью. Машина при этом ведет себя очень уверенно, автомат работает мягко, но без промедлений»; «Не ожидал от "китайца" с тремя цилиндрами такой прыти. При поездках на дальние расстояния динамичность позволяет без особых проблем совершать обгоны»; «Резвая очень, чуть задумался – уже 150 и больше, при этом скорость не ощущается, как будто 90 едешь. У меня до этого много было машин, есть с чем сравнивать», – пишут владельцы в своих отзывах. Вполне объективные 8,5 секунд до 100 км/ч – это ровно такой же показатель, что и у дизельного Е-класса с существенно большим табуном под капотом, что и констатирует с некоторым удивлением бывший его владелец, по жизненным обстоятельствам пересевший на компактный кроссовер.

Ненависть №2: «Чемодан, чемодан, чемоданчик, упакую в тебя лишь купальник…»

Есть единственное весьма серьезное обстоятельство, которое стоит учитывать, если вы нацелились на покупку Geely Coolray. Это объем багажника, который в одних документах равен 340 л, а в других – 330. На самом деле это вполне обычный показатель для хэтчбеков этого класса, но если вы планируете использовать покупку в качестве семейного автомобиля, то это обстоятельство стоит учитывать.

Потребности у всех разные, и кто-то жалуется, что «трюм» откровенно маловат: «Багажник небольшой. Детский велосипед или коляска, конечно, влезут, но места почти не останется. Зато под багажником – удобный органайзер для мелочей».

Но всегда найдутся и те, кто считает, что все отлично: «Салон вместительный, пережил и перевозку вещей при переезде, и поездки на природу с палатками»; «Все помещается – и коляска, и куча сумок, если куда-то ехать, и какая-то мелкая мебель».

Любовь №2: «Он надежный, добрый, верный, никогда не треплет нервы»

Когда Geely Coolray только появился в России, а новоиспеченные владельцы, впечатленные его достоинствами, кинулись писать в различных пабликах восторженные отзывы, практически каждый такой отзыв вызывал просто водопад комментариев ехидного свойства с апокалиптическими предсказаниями: мол, кем же надо быть, чтобы купить автомобиль, в котором собраны все наихудшие решения мирового автопрома, от трехцилиндрового алюминиевого турбомотора до роботизированной трансмиссии. Мол, «запомните этот твит» – будете больше чиниться, чем ездить, в сервисах на ПМЖ пропишетесь, максимум через год от машины останется только горка ржавых хлопьев в форме прямоугольника, а поймете, что дурака сваляли, и решите продать – наплачетесь…

На четвертый год такие комментарии стали редкостью, а на пятый и вовсе пропали. А все почему? Потому что оказалось, что «кулек» – чуть ли не самая надежная модель среди одноклассников, причем не только среди моделей с китайскими корнями. Каких-либо массовых серьезных поломок у Coolray не отмечено, подвеска, как правило, спокойно выхаживает без вмешательств по 100-150 тысяч км. Людей, которые, проездив на Coolray 3-4 года, спокойно его продали, а на смену ему опять выбрали эту же модель, хватает.

Отдельные проблемы все же есть. Например, слишком мягкие тормозные диски нередко за год стираются процентов на 30, и ржавеют они быстро, если автомобиль долго стоит, но согласитесь – это мелочи.

Тут, пожалуй, лучше дать слово владельцам, причем владельцам «с историей»: «Владею уже четыре года и ни разу не пожалела, что рискнула с этим приобретением. Пробег за эти годы около 50 тысяч. Ни одной поломки (тьфу-тьфу-тьфу)»; «Я в шоке от качества и надежности первых «Кульков»! Сдал в салон с пробегом 190 000 (по большей части трассовый пробег). Но проблем ноль, не подвел за три года ни разу»; «Coolray был первым из моих автомобилей, кто столько прожил без ремонта подвески и в принципе мало-мальски значимых ремонтов»; «Удивительно, что по подвеске ноль ремонта, и масла не доливал ни разу. Тормозные диски до сих пор замены не потребовали, и сверчков и прочей живности в салоне за эти годы не появилось. За 200 тысяч км пробега колодки тормозные поменял всего один раз, передние на 100 тысячах, задние на 120 тысячах». И такого рода свидетельств – реально много, причем свидетельствуют люди, которым есть с чем сравнивать.

Ненависть №1: «Слишком высока цена за веру в эти сказки»

Если говорить серьезно, все главные проблемы Geely Coolray лежат не в технической, а в экономической плоскости. И если в начале, в 2020-2021 годах, Coolray оставался относительно выгодным приобретением (по крайней мере, в плане сравнения цены если не с китайскими, то с европейскими, японскими и корейскими одноклассниками), то уже уже в 2022 году эта модель стала чуть ли не самой дорогой среди всех переднеприводных кроссоверов сегмента В. Но ведь машины с пробегом потому и покупают, что они стоят дешевле аналогичных, но новых! И тут мы видим такую картину: цены на Coolray на вторичном рынке начинаются от миллиона рублей, но это, скорее всего, будут автомобили, отработавшие свое в такси и каршеринге со всеми вытекающими последствиями.

Цены на автомобили от одного-двух частных владельцев стартуют с отметки 1,2-1,25 миллиона, и это будут машины 2020-2021 года выпуска. За относительно свежие экземпляры с небольшими пробегами и в топовых комплектациях просят уже 2,4-2,7 миллиона. И вот тут поневоле возникает вопрос: а зачем покупать подержанный автомобиль за такие деньги, если точно такой же, только новый, продается под маркой Belgee X50? И стоят такие машины от 2,48 до 2,69 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Это ровно те же самые автомобили, собранные на том же предприятии, только без пробега и на гарантии. Кто в здравом уме и твердой памяти будет покупать подержанный автомобиль 2023 года, если за те же деньги или даже дешевле можно купить такой же, но свежий и на гарантии?

Есть и другой вопрос из области экономики: если вам критически важен расход горючего, Coolray представляется не самым оптимальным вариантом. Конечно, этот показатель очень зависит от режимов и манеры вождения, но в целом все сходятся на том, что для компактного кроссовера он все-таки высоковат и составляет в смешанном режиме порядка девяти литров сто километров. На трассе Coolray, как правило, потребляет порядка 7,5-8 литров на сотню, но это если не слишком давить на педаль газа. Однако, если валить по магистрали со скоростью порядка 150 км/ч, расход превысит 10 л/100 км, да и в условиях плотного городского трафика с пробками у водителей, как правило, не получается вписаться в 10 литров, а зимой и вовсе может получаться 13 л/100 км. Ситуацию усугубляет маленький топливный бак, объем которого составляет всего 45 литров – на бросок из Москвы в Питер по платной трассе без дозаправок рассчитывать не приходится.

Наконец, очень многие отмечают достаточно высокую стоимость обслуживания: цена ТО составляет порядка 20-22 тысяч рублей. «По затратам в копейку встает»; «Машина не для экономии, за все приходится платить»; «Обслуживаю самостоятельно (у дилера ценник космический), это один из жирных минусов»; «Дилеры за ТО очень много берут, не может, что ли, Джили умерить их аппетиты?» – такого рода жалобы встречаются постоянно.

Любовь №1: «Я люблю тебя злого, в азарте работы…»

Есть автомобили, которые привлекают своим удобством. Есть модели, для которых главное – вместимость и практичность. Есть машины из серии «сел и поехал», на которых ездишь несколько лет, не особо думая о возможных поломках. А есть автомобили, которые дарят эмоции, и Geely Coolray – как раз из этой категории. В том спектре моделей, который предлагают правящие сегодня бал на российском рынке китайские марки, не так уж много моделей, которые буквально подзуживают: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот “крузак” тащится 65, давай его обгоним?» У дорестайлинговых Coolray главным достоинством является именно эмоциональность, которая выделяет этот кроссовер из общего ряда. И тут, пожалуй, вновь пора дать слово владельцам: «Выезжаешь вечером из города, дороги пустые, и просто наслаждаешься тем, как Coolray идет по трассе – машина словно создана для таких моментов»; «Geely Coolray – это машина, которая каждый день делает мою жизнь ярче. Это не просто средство передвижения, это мой способ выразить себя»; «Не хуже Рапида или Поло, хотя эмоций дарит намного больше!!!»; «Иногда мне начинает казаться, что я практически живу в машине, и не может не радовать, что каждая минута за рулем приносит радость…». Такого сорта высказываний – масса.