Не нужно быть профессиональным механиком, чтобы понимать, насколько важно следить за системой охлаждения автомобиля. В этой связи у нас, как водится, две новости. Начнем с хорошей. Радиатор автомобиля – относительно простая деталь, а его мойка – довольно несложная операция. Плохая новость заключается в том, что и тут иногда умудряются совершать критические ошибки. О том, как правильно отмыть радиатор, мы сейчас и расскажем.

Почему чистить радиатор надо обязательно

Напомним кратко основные моменты. Радиатор автомобиля – неотъемлемая часть системы охлаждения любого транспортного средства, а принцип его работы можно объяснить в рамках школьного курса физики. Охлаждающая жидкость поглощает тепло от двигателя и поступает в радиатор, который излучает это тепло в атмосферу. Затем охлажденный антифриз возвращается обратно, чтобы забрать от мотора следующую дозу тепла, и этот круговорот идет постоянно.

С годами ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости разрушаются, что приводит к образованию ржавчины. Кроме того, образуются другие отложения (вспомните хотя бы накипь в чайнике), которые заметно снижают эффективность системы. Собственно, именно поэтому даже самые современные антифризы необходимо менять с регламентированной производителем периодичностью, а саму систему – промывать.

Фото: Колеса.ру

При всей своей внешней массивности радиаторы двигателей и конденсоры кондиционеров довольно хрупкие и подвержены повреждениям от ударов, но для лучшего охлаждения располагаются они в буквальном смысле слова на самой линии огня – сразу за декоративной решеткой. Последняя придает автомобилю стильный вид, но не обеспечивает должной защиты, отчего в радиаторы с дороги попадают песок, мелкие камни, листва, тополиный пух, насекомые и прочий мусор, который отлично застревает в его ребрах. Если этого добра накопится достаточно много, прохождение потоков воздуха через ребра значительно снизится, что опять же сократит эффективность системы – антифриз не сможет хорошо охлаждаться, а двигатель начнет перегреваться.

Для возникновения серьезных проблем радиатору совсем не обязательно быть забитым сильно. Если в ребрах накопится достаточное количество мелких камней, они уже сами по себе могут нарушить теплообмен в системе.

Все это заставляет сделать очевидный вывод: радиатор надо чистить. Регулярно, причем как снаружи, и внутри. О том, как это делать внутри, мы поговорим в другой раз, а сейчас сосредоточимся на внешней мойке.

Поскольку очень часто в современных автомобилях радиаторы установлены пакетом (радиатор системы охлаждения двигателя, конденсор кондиционера, радиатор коробки передач), то и «гигиенические процедуры» нужно проводить так же комплексно.

Фото: Колеса.ру

Про коробки, кстати, скажем пару отдельных слов. Довольно часто их радиаторы имеют слишком скромные размеры, отчего охлаждение бывает недостаточным. Часто в этом случае рекомендуют ставить дополнительные теплообменники, но первым шагом к борьбе с перегревом опять же должна стать регулярная чистка радиатора.

Симптомы и профилактика

Начнем с крайних ситуаций: когда мыть радиатор нужно безотлагательно? Сразу, как только проявится один из следующих симптомов.

Повышение температуры двигателя, регулярные перегревы. Это наиболее распространенный признак загрязнения радиатора, который уже не способен должным образом отводить тепло от охлаждающей жидкости.

Это наиболее распространенный признак загрязнения радиатора, который уже не способен должным образом отводить тепло от охлаждающей жидкости. Утечки. Из-за скопления ржавчины и отложений внутри радиатора могут возникнуть трещины, а значит, и протечки. Если своевременно их не устранить, последствия окажутся самыми неприятными. Однако обильные внешние загрязнения скрывают места повреждений, затрудняют диагностику, препятствуют надлежащему ремонту и еще больше увеличивают утечки, создавая зоны локальных перегревов.

Из-за скопления ржавчины и отложений внутри радиатора могут возникнуть трещины, а значит, и протечки. Если своевременно их не устранить, последствия окажутся самыми неприятными. Однако обильные внешние загрязнения скрывают места повреждений, затрудняют диагностику, препятствуют надлежащему ремонту и еще больше увеличивают утечки, создавая зоны локальных перегревов. Плохое отопление салона. Работа отопителя салона автомобиля напрямую зависит от температуры антифриза, проходящего через радиатор отопителя, и от температуры воздуха, который нагнетается в салон вентилятором. Засорение радиатора очень быстро приводит к ухудшению отопления.

Работа отопителя салона автомобиля напрямую зависит от температуры антифриза, проходящего через радиатор отопителя, и от температуры воздуха, который нагнетается в салон вентилятором. Засорение радиатора очень быстро приводит к ухудшению отопления. Сладковатый запах. Если вы чувствуете специфический запах, возможно, произошла утечка охлаждающей жидкости. Источником этого запаха является этиленгликоль, присутствующий в составе большинства ОЖ и издающий сладковатый запах при нагреве.

Если вы чувствуете специфический запах, возможно, произошла утечка охлаждающей жидкости. Источником этого запаха является этиленгликоль, присутствующий в составе большинства ОЖ и издающий сладковатый запах при нагреве. Снижение динамики. Тут все совсем просто: загрязненный радиатор может привести к снижению мощности двигателя, а значит, и замедлению разгона.

Все это – наиболее распространенные симптомы засорения радиатора. Менее редкие симптомы и последствия – проблемы с переключением передач АКП, изменение цвета антифриза, неисправности водяного насоса или термостата, повреждение прокладки головки блока цилиндров и некоторые другие неполадки.

Естественно, лучше не дожидаться крайностей, а мыть радиаторы превентивно. Неплохо даже взять за правило проверять их состояние хотя бы пару раз в год. Достаточно простого осмотра, позволяющего определить степень загрязнения. Ждать, пока радиатор зарастет грязью полностью, не надо. Даже наличие локальных или небольших скоплений мусора – однозначный повод взяться за работу.

Однако, прежде чем перейдем к описанию процедуры, напомним про одну деталь – про сетку, которую так любят устанавливать для защиты радиатора от мусора и насекомых. Ее плюсы никто не собирается отрицать, но также необходимо иметь в виду, что мелкие ячейки таких сеток могут легко и быстро засориться, что приведет к тому же перегреву. То есть, и ее тоже надо периодически чистить.

Фото: Колеса.ру

Водой и терпением

Первое принципиальное правило – все работы всегда надо производить только на прогретом автомобиле. Но перед началом работ надо ему дать остыть до температуры, не причиняющей вреда человеку. Ну и желательно обзавестись минимальным комплектом защитного снаряжения: перчатки, маска… Вряд ли кто-то будет делать это в жизни, но предупредить мы обязаны.

Начинать очистку лучше с продувки сжатым воздухом. Сейчас несложно найти бытовые баллоны с ним, чаще всего они продаются в компьютерных магазинах. В таких баллонах воздух находится под оптимальным давлением, которое не повредит чувствительные к нагрузке ребра, но при этом сможет выдуть даже довольно крупные загрязнения из самых укромных уголков.

Затем переходим к водным процедурам. Вопреки устоявшемуся мнению, сразу отвергаются любые, повторимся – абсолютно любые аппараты высокого давления! Конечно, с их помощью грязь очень быстро и эффектно разлетится в разные стороны, но вместе с ней туда же могут отправиться и части радиатора. Чего, естественно, не хотелось бы.

Фото: Михаил Баландин

Возьмите лучше простой домашний пульверизатор и залейте в него заранее подготовленный моющий раствор. Это должен быть специальный состав для радиатора, не абразивный и не агрессивный. Можно использовать как концентрат, разбавленный дистиллированной водой, так и готовую смесь. За таким раствором лучше отправляться в магазин автозапчастей: использовать бытовую химию не рекомендуем, поскольку совершенно непонятно, какое воздействие она окажет на материалы радиатора. Вполне возможно, что какой-нибудь кухонный «супермой» работает эффективнее автосредств, но не вызовет ли он необратимых деструктивных процессов?

О том, как применять то или иное средство, лучше всего расскажет его производитель на этикетке. Тут ни рекомендовать, ни ругать никого не будем.

Если потребуется воспользоваться щеткой для удаления стойких загрязнений, лучше использовать щетку с мягким, но упругим ворсом. Не жесткую и не металлическую! Наверное, не нужно тратить время на объяснения, почему они не подходят – помнить о хрупкости ребер надо постоянно. По этой же причине, кстати, многие профессионалы очень скептически относятся к чистке паром. Пар, чтобы он мог сотворить свое благое деяние, надо подавать под давлением. А давление – штука очень опасная. Так что, исходя из принципа «не навреди», лучше лишний раз не рисковать. Тем более работает он не намного лучше всех остальных способов.

Не лишним будет держать про запас зубочистку или пинцет – они понадобятся для удаления комков грязи, мелких камешков и прочей гадости, против которых окажутся бессильными сжатый воздух и химия. Если увидите погнутые ребра, постарайтесь их аккуратно выправить, но не пинцетом (чтобы случайно не сломать), а плоской отверткой.

После окончания процедуры смойте остатки моющего средства чистой водой. Можно из шланга, но с минимальным, близким к нулю давлением, достаточным лишь для того, чтобы вода просто лилась из него. Поскольку это крайне важно, повторимся еще раз: несмотря на то, что радиаторы изготавливаются преимущественно из металла, их ребра очень хрупкие. Повреждать их ни в коем случае нельзя. Кстати, по этой же причине не надо на мойке самообслуживания пытаться промывать радиатор струей воды или химии под высоким давлением – можно вынести его из машины по кусочкам.

Для самых дотошных

Такая мойка – самый доступный и простой способ самостоятельной чистки. Она не подразумевает демонтаж радиатора или пакета радиаторов. Наиболее педантичные и рукастые автолюбители могут произвести ее со снятием оного или оных. Технология и используемые средства полностью аналогичны.

Фото: vision.si, depositphotos.com

Однако заморачиваться с такой грандиозной процедурой имеет смысл лишь тогда, когда необходимо удалить не только внешние загрязнения, но и внутренние. Почему? Потому что результаты внешней очистки в обоих случаях будут примерно идентичными. Но демонтированный радиатор удобнее промывать внутри. А уж если вы его все равно сняли, то неплохо бы и всю системы охлаждения отдраить – отложения скапливаются не только в радиаторах, но и по всему ее контуру. Но на эту тему мы, как и обещали, поговорим в следующий раз.