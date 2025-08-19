Skoda Octavia в современном виде ведёт свою историю с 1996 года, а название было позаимствовано у модели, выпускавшейся в 1959-1971 годах. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение лифтбеков и универсалов, премьера которого состоялась в конце 2019 года. В феврале прошлого года Октавия получила рестайлинг, теперь же нас ожидает премьера концепта Vision O, который может продемонстрировать черты дизайна модели пятой генерации.

Нынешний универсал Skoda Octavia 1 / 3 Нынешний универсал Skoda Octavia 2 / 3 Нынешний универсал Skoda Octavia 3 / 3

Пока у нас в распоряжении лишь несколько тизеров будущего концепта. Дизайн будет выполнен в новом стиле компании Modern Solid. Передняя часть будет перекликаться с последними концептами марки, а также серийным первенцем нового фирменного стиля — кроссовером Elroq. При этом универсал, судя по тизеру, получит традиционные фары (не «двухэтажные») с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней. Сбоку особых откровений не ожидается, а сзади самой интересной деталью станут Т-образные фонари, аналогичные последним концептуальным кроссоверам Skoda. Также на тизерах видно, что крышка багажника станет «глухой», а ниша номерного знака переместится на задний бампер. Есть вероятность, что новинка получит контрастную чёрную крышу подобно некоторым другим свежим моделям марки.

Рендер нового универсала Skoda Octavia

Про техническую часть пока нет подтверждённой информации, ожидается лишь, что концепт будет полностью электрическим в соответствии с актуальными тенденциями. Нынешняя же Octavia сделана на модульной платформе MQB и оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов объёмом от 1,5 до 2,0 литра (от 115 до 265 л.с. в версии Octavia RS). Есть также подзаряжаемый гибрид iV с установкой на базе 1.4 TSI (совокупная отдача – 245 л.с.).

Премьера концепта Skoda Vision O состоится 8 сентября в рамках Мюнхенского автосалона. Между тем, несколько месяцев назад дебютировали топовые рестайлинговые кроссоверы Enyaq RS и Enyaq Coupe RS.