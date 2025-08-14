Универсал Skoda Vision O показали на новых кадрах

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к своей новой пятидверке. Модель дебютирует в сентябре в статусе концепта. При этом, как ожидается, впоследствии она перевоплотится в серийный автомобиль.

Концептуальный универсал Skoda Vision O впервые анонсировали в самом конце июля. Теперь же опубликованы свежие тизеры. Как сообщалось ранее, этот прототип призван продемонстрировать «будущее развитие» машин марки с таким типом кузова «под влиянием новых технологий». То есть ожидается, что концепт будет иметь полностью электрическую начинку, хотя Skoda технику пока вовсе не упоминает. Наконец, считается, что Vision O окажется предвестником либо Skoda Octavia следующего поколения, либо «зеленой» альтернативы Октавии.

Как бы то ни было, внешность концепта выполнена в фирменном стиле Modern Solid. При этом один из дизайнеров также заявил о том, что при работе над Skoda Vision O вдохновлялся Octavia первого и второго поколений. Другой стилист сообщил, что его вдохновили модели Roomster и Yeti. В итоге, получился универсал с покатой крышей и Т-образными задними фонарями. На предыдущих тизерах еще видно, что «сараю» досталась мудреная головная оптика.

Полноценную премьеру универсала Skoda Vision O проведут 8 сентября в рамках Мюнхенского автосалона. В серийный автомобиль он должен перевоплотиться в следующем году.

Что же касается нынешней «углеводородной» Октавии, то ей видимо, продлят конвейерную жизнь. «Традиционные» машины могут получить еще один рестайлинг, в этом случае их будут продавать параллельно с электрическим универсалом с дизайном по мотивам Vision O. А вот про электрический лифтбек все еще ни слова.