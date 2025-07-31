Универсал Skoda Vision O готовится к премьере: будущая Octavia?

Мировая премьера новой пятидверки Шкоды состоится в сентябре. Модель дебютирует в статусе концепта, однако уже в следующем году «сарай» должен встать на конвейер.

Компания Skoda распространила первые тизеры концептуального универсала под названием Vision O. Объявлено, что шоу-кар «продемонстрирует будущее развитие» машин с таким типом кузова «под влиянием новых технологий». В пресс-службе производителя также заявили, что мировую премьеру пятидверка справит в рамках Мюнхенского автосалона, который откроется в начале сентября. И это пока все более-менее значимые официальные подробности.

Концепт Skoda Vision O

Между тем еще в 2023 году Шкода анонсировала появление в своей гамме электрического универсала: тогда были опубликованы простенькие рендеры автомобиля с условным именем Skoda Combi. Судя по всему, Skoda Vision O – это эволюция того проекта. То есть осенью должны представить электрокар.

Концепт Skoda Vision O 1 / 6 Концепт Skoda Vision O 2 / 6 Концепт Skoda Vision O 3 / 6 Концепт Skoda Vision O 4 / 6 Концепт Skoda Vision O 5 / 6 Концепт Skoda Vision O 6 / 6

Ну а зарубежные медиа, в свою очередь, считают, что буква O в названии вовсе не случайна – мол, нам покажут предвестника либо непосредственно Skoda Octavia следующего поколения, либо ее «зеленой» альтернативы. При этом нынешней «углеводородной» Октавии, видимо, продлят конвейерную жизнь – «традиционные» машины могут получить еще один рестайлинг, их будут продавать параллельно с электрическим универсалом. Любопытно, что про электрический лифтбек пока ни слова.

Электрический универсал Skoda Combi из 2023 года 1 / 3 Электрический универсал Skoda Combi из 2023 года 2 / 3 Электрический универсал Skoda Combi из 2023 года 3 / 3

Что же касается дизайна Skoda Vision O, то он выполнен в актуальном фирменном стиле Modern Solid. Два года назад в компании также рассказали о том, что длина электрического универсала составит примерно 4,7 метра – у актуального «сарая» Octavia Combi практически такой же показатель.

Больше подробностей о концепте обещают раскрыть еще перед презентацией, то есть в ближайшие недели ждем новые тизеры. Ну а на рынок товарный электрический универсал выйдет в 2026 году.