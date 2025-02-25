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Рестайлинговая Skoda Octavia: теперь с полным приводом

25.02.2025 1278 2 1

Чешская марка расширила линейку версий модернизированного семейства Octavia. Теперь пятидверки снова доступны с полным приводом.

Рестайлинговые лифтбек и универсал Skoda Octavia дебютировали в феврале 2024-го, на европейский рынок они вышли весной. Прежде модернизированные пятидверки были доступны исключительно с передним приводом. И вот почти год спустя, как и было обещано во время презентации, клиентам снова стали доступны полноприводные машины. К слову, чешское подразделение Шкоды сообщил о старте продаж Octavia 4x4 еще в прошлом месяце, сегодня же о запуске объявил глобальный офис.

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Полный привод положен Skoda Octavia и Octavia Combi с бензиновой турбочетверкой 2.0 TSI, которая выдает 204 л.с. и 320 Нм (до рестайлинга мощность мотора составляла 190 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель работает в паре с семиступенчатой коробкой DSG. Заявлено, что полноприводный лифтбек наберет первую «сотню» за 6,6 секунды, аналогичный универсал – за 6,7 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 228 км/ч.

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Напомним, гамма переднеприводных Octavia в Европе включает бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.5 TSI (115 или 150 л.с.) и турбодизель 2.0 TDI (115 или 150 л.с.). Лифтбек и универсал с полуторалитровым двигателем также могут быть «мягкими» гибридами с 48-вольтовым довеском. Кроме того, клиентам доступна «горячая» Skoda Octavia RS с бензиновым 265-сильным 2.0 TSI. Коробки в зависимости от исполнения – шестиступенчатая механика или 7DSG.

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Обновленная Skoda Octavia 4x4 предложена в нескольких комплектациях, включая «оспортивленную» Sportline. А вот настоящей «заряженной» RS-версии полный привод все так же не положен.

В Чехии, например, полноприводный лифтбек стоит от 829 900 крон (около 3 млн рублей по актуальному курсу), универсал – от 869 900 крон (3,2 млн рублей). Поставки Skoda Octavia 4x4 первым покупателям стартуют в течение ближайших недель.

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3 комментария
25.02.2025 21:08
eeeMan.rg Rori

и где это купить в России? если негде, то зачем постить это вообще?

25.02.2025 22:03
Петя Иванов

Видимо вам ничего и не надо покупать. Остальные в РФ могут из наличия купить в Мейджоре или другом мультибренде. Там же легко убедиться, что Кодиак чуть дороже и интереснее в разы.

25.02.2025 22:07
Papirus

Aдмины, оскорбления у нас не банят?

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