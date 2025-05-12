Топовые кроссоверы: Skoda рассекретила обновлённые Enyaq RS и Enyaq Coupe RS

Марка Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, начала выпускать свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq осенью 2020 года. А в начале 2022-го появился вариант с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. Обновление эти «зелёные» паркетники пережили одновременно, Шкода рассекретила их в начале 2025 года. Напомним, их дебют компания приурочила к 130-летию чешского бренда. На конвейер основного завода в Млада-Болеславе эти кроссоверы встали в конце февраля.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq RS

Теперь рестайлинговое семейство пополнилось за счёт «заряженных» версий – Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS. В ходе обновления внешность обеих моделей была изменена в соответствии с новым фирменным стилем (первым его «примерил» Skoda Elroq, дебютировавший осенью 2024-го). «Эрэски», как и стандартные исполнения Enyaq, снабдили матричной двухэтажной головной оптикой (в верхней части располагаются ходовые огни, ниже – основные блоки фар), подсвечиваемой новой заглушкой на месте решётки радиатора, логотип в виде названия бренда выполнен в чёрном цвете и находится на кромке капота.

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В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно большой воздухозаборник с необычным рисунком, ниже можно увидеть сплиттер. На боковинах у обновлённых Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS имеется шильдик с названием версии, чёрные корпуса наружных зеркал, обычные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, оригинальные колёсные диски (стандартные 20-дюймовые, за доплату доступны 21 дюймовые). У кроссовера с традиционным кузовом на крыше можно увидеть чёрные рейлинги, у кросс-купе чёрным цветом отделан верх.

На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq RS 1 / 5 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq RS 2 / 5 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq RS 3 / 5 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq RS 4 / 5 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq RS 5 / 5

Обе модификации посвежевших «заряженных» кроссоверов получили антенну «акулий плавник», которая расположена на крыше, а также длинный светоотражатель, проходящий через всю ширину заднего бампера. Фонарям оставили прежнюю форму, но слегка изменили световой рисунок. Спойлер, установленный в верхней части багажной двери у Skoda Enyaq RS, трогать не стали.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq Coupe RS

Интерьер рестайлинговых Enyaq RS и Enyaq Coupe RS может иметь два варианта оформления – Lounge и Suite (предполагает комбинированную отделку из кожи и искусственной кожи с серой прострочкой, а также декоративные элементы «под углеволокно»). В первом ряду установлены спортивные кресла. На передней панели, как и у стандартных Enyaq, размещены пятидюймовая виртуальная приборка и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 13-дюймов.

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Обновлённым Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS положен полный привод, то есть двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 340 л.с. Максимальная скорость этих паркетников ограничена электроникой на отметке 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» они тратят 5,4 секунды (у дореформенных версий на 0,1 секунды больше).

На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq Coupe RS 1 / 3 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq Coupe RS 2 / 3 На фото: салон обновлённого Skoda Enyaq Coupe RS 3 / 3

В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 84 кВт*ч (полезная ёмкость – 79 кВт*ч), мощность зарядки постоянным током составляет 185 кВт. На пополнение аккумулятора с 10 до 80% на станции быстрой зарядки постоянным током необходимо 26 минут. Дальнобойность без подзарядки у Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS превышает 560 км (при расчёте по циклу WLTP).

«Заряженные» паркетники чешской марки доберутся до дилеров в Европе летом текущего года, цены новинок будут обнародованы позднее. На домашнем рынке, в Чехии, стоимость «обычного» обновлённого Skoda Enyaq сейчас варьируется в диапазоне от 1 015 000 до 1 190 000 чешских крон (эквивалентно примерно 3,65 – 4,29 млн рублей по текущему курсу), а покупка кросс-купе обойдётся в 1 075 000 до 1 250 000 крон (около 3,87 – 4,50 млн рублей).