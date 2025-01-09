Рестайлинговые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe оформили в новом фирменном стиле. Цены известны

Бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen, представил свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq в сентябре 2020 года. Позже, в январе 2022-го, к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. Ближайшими родственниками этих моделей являются VW ID.4 и ID.5 соответственно. Теперь, после публикации официальных эскизов и тизеров, Skoda полностью рассекретила обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. Дебют приурочен к 130-летию марки.
Моделям, пережившим плановый рестайлинг в середине жизненного цикла, изменили внешность в соответствии с новым фирменным стилем. Напомним, первым его «примерил» паркетник Skoda Elroq, который дебютировал минувшей осенью. В результате Enyaq и Enyaq Coupe получили двухэтажную светодиодную головную оптику (топовым версиям доступна матричная), иную подсвечиваемую заглушку на месте радиаторной решётки, а привычный логотип сменился названием марки на кромке капота.
В нижней части переднего бампера появился большой воздухозаборник другой формы с объёмным рисунком в виде вертикальных раздваивающихся полос. Кроссоверы получили колёсные диски нового дизайна (размер – от 19 до 21 дюйма). В оформлении кормы Enyaq и Enyaq Coupe изменений нет. В палитре цветов кузова появился новый вариант под названием Olibo Green. Для исполнения Sportline предусмотрен комплект чёрных декоративных элементов.
Ещё электромобилям сократили зазоры между деталями, что помогло повысить их обтекаемость. Итогом стал уменьшенный коэффициент аэродинамического сопротивления Cd: у обновлённого Enyaq он равен 0,245 (вместо 0,256 у дореформенной версии), у Enyaq Coupe – 0,225 (ранее – 0,234). Габаритная длина Enyaq подросла на 9 мм, а Enyaq Coupe – на 5 мм; в обоих случаях она стала равна 4658 мм.
В салоне тоже можно увидеть название бренда вместо логотипа на рулевом колесе. Помимо этого, паркетникам расширили список базового оснащения, в которое теперь входят подогрев передних кресел, обогрев руля и трёхзонный климат-контроль. Ещё владельцы получили возможность управлять автопарковщиком дистанционно (с помощью смартфона).
Батареи у Skoda Enyaq и Enyaq Coupe остались прежними, той же ёмкости – 59 и 77 кВт*ч. При этом запас хода на одной зарядке вырос: у стандартной версии в стартовом исполнении показатель теперь составляет 437 км при расчёте по циклу WLTP (у дореформенного варианта – 401 км). У наиболее дальнобойного кросс-купе он подрос на 19 км до 596 км. У обновлённых полноприводных вариантов с индексом 85x запас хода равен 549 и 558 км соответственно.
Электромоторы остались прежними. Есть пара вариантов с одним электродвигателем на задней оси, его мощность у стартовых версий равна 204 л.с., у средних вариантов – 286 л.с. Топовые исполнения оснащаются двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет те же 286 л.с. В дальнейшем чешская марка покажет ещё рестайлинговые «заряженные» версии Enyaq RS и Enyaq Coupe RS с 340-сильной установкой.
Дилеры Skoda в Европе сегодня, 9 января, начали принимать заказы на обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. На домашнем рынке стартовая версия обычного кроссовера равна 1 015 000 чешских крон (эквивалентно примерно 4,27 млн рублей по текущему курсу), а купеобразный вариант – 1 075 000 крон (около 4,52 млн рублей).
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