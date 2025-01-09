Рестайлинговые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe оформили в новом фирменном стиле. Цены известны

У посвежевших кроссоверов чешской марки подрос запас хода на одной зарядке, при этом тяговые батареи и электромоторы остались прежними.

Бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen, представил свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq в сентябре 2020 года. Позже, в январе 2022-го, к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. Ближайшими родственниками этих моделей являются VW ID.4 и ID.5 соответственно. Теперь, после публикации официальных эскизов и тизеров, Skoda полностью рассекретила обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. Дебют приурочен к 130-летию марки.

На фото: обновлённые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe

Моделям, пережившим плановый рестайлинг в середине жизненного цикла, изменили внешность в соответствии с новым фирменным стилем. Напомним, первым его «примерил» паркетник Skoda Elroq, который дебютировал минувшей осенью. В результате Enyaq и Enyaq Coupe получили двухэтажную светодиодную головную оптику (топовым версиям доступна матричная), иную подсвечиваемую заглушку на месте радиаторной решётки, а привычный логотип сменился названием марки на кромке капота.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq

В нижней части переднего бампера появился большой воздухозаборник другой формы с объёмным рисунком в виде вертикальных раздваивающихся полос. Кроссоверы получили колёсные диски нового дизайна (размер – от 19 до 21 дюйма). В оформлении кормы Enyaq и Enyaq Coupe изменений нет. В палитре цветов кузова появился новый вариант под названием Olibo Green. Для исполнения Sportline предусмотрен комплект чёрных декоративных элементов.

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Ещё электромобилям сократили зазоры между деталями, что помогло повысить их обтекаемость. Итогом стал уменьшенный коэффициент аэродинамического сопротивления Cd: у обновлённого Enyaq он равен 0,245 (вместо 0,256 у дореформенной версии), у Enyaq Coupe – 0,225 (ранее – 0,234). Габаритная длина Enyaq подросла на 9 мм, а Enyaq Coupe – на 5 мм; в обоих случаях она стала равна 4658 мм.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Enyaq

В салоне тоже можно увидеть название бренда вместо логотипа на рулевом колесе. Помимо этого, паркетникам расширили список базового оснащения, в которое теперь входят подогрев передних кресел, обогрев руля и трёхзонный климат-контроль. Ещё владельцы получили возможность управлять автопарковщиком дистанционно (с помощью смартфона).

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq Coupe

Батареи у Skoda Enyaq и Enyaq Coupe остались прежними, той же ёмкости – 59 и 77 кВт*ч. При этом запас хода на одной зарядке вырос: у стандартной версии в стартовом исполнении показатель теперь составляет 437 км при расчёте по циклу WLTP (у дореформенного варианта – 401 км). У наиболее дальнобойного кросс-купе он подрос на 19 км до 596 км. У обновлённых полноприводных вариантов с индексом 85x запас хода равен 549 и 558 км соответственно.

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Электромоторы остались прежними. Есть пара вариантов с одним электродвигателем на задней оси, его мощность у стартовых версий равна 204 л.с., у средних вариантов – 286 л.с. Топовые исполнения оснащаются двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет те же 286 л.с. В дальнейшем чешская марка покажет ещё рестайлинговые «заряженные» версии Enyaq RS и Enyaq Coupe RS с 340-сильной установкой.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Enyaq Coupe

Дилеры Skoda в Европе сегодня, 9 января, начали принимать заказы на обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. На домашнем рынке стартовая версия обычного кроссовера равна 1 015 000 чешских крон (эквивалентно примерно 4,27 млн рублей по текущему курсу), а купеобразный вариант – 1 075 000 крон (около 4,52 млн рублей).