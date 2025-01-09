Новинки ×
  • Рестайлинговые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe оформили в новом фирменном стиле. Цены известны

Рестайлинговые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe оформили в новом фирменном стиле. Цены известны

09.01.2025 216 0 1

У посвежевших кроссоверов чешской марки подрос запас хода на одной зарядке, при этом тяговые батареи и электромоторы остались прежними.

Бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen, представил свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq в сентябре 2020 года. Позже, в январе 2022-го, к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. Ближайшими родственниками этих моделей являются VW ID.4 и ID.5 соответственно. Теперь, после публикации официальных эскизов и тизеров, Skoda полностью рассекретила обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. Дебют приурочен к 130-летию марки.

На фото: обновлённые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe

Моделям, пережившим плановый рестайлинг в середине жизненного цикла, изменили внешность в соответствии с новым фирменным стилем. Напомним, первым его «примерил» паркетник Skoda Elroq, который дебютировал минувшей осенью. В результате Enyaq и Enyaq Coupe получили двухэтажную светодиодную головную оптику (топовым версиям доступна матричная), иную подсвечиваемую заглушку на месте радиаторной решётки, а привычный логотип сменился названием марки на кромке капота.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq

В нижней части переднего бампера появился большой воздухозаборник другой формы с объёмным рисунком в виде вертикальных раздваивающихся полос. Кроссоверы получили колёсные диски нового дизайна (размер – от 19 до 21 дюйма). В оформлении кормы Enyaq и Enyaq Coupe изменений нет. В палитре цветов кузова появился новый вариант под названием Olibo Green. Для исполнения Sportline предусмотрен комплект чёрных декоративных элементов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ещё электромобилям сократили зазоры между деталями, что помогло повысить их обтекаемость. Итогом стал уменьшенный коэффициент аэродинамического сопротивления Cd: у обновлённого Enyaq он равен 0,245 (вместо 0,256 у дореформенной версии), у Enyaq Coupe – 0,225 (ранее – 0,234). Габаритная длина Enyaq подросла на 9 мм, а Enyaq Coupe – на 5 мм; в обоих случаях она стала равна 4658 мм.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Enyaq

В салоне тоже можно увидеть название бренда вместо логотипа на рулевом колесе. Помимо этого, паркетникам расширили список базового оснащения, в которое теперь входят подогрев передних кресел, обогрев руля и трёхзонный климат-контроль. Ещё владельцы получили возможность управлять автопарковщиком дистанционно (с помощью смартфона).

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq Coupe

Батареи у Skoda Enyaq и Enyaq Coupe остались прежними, той же ёмкости – 59 и 77 кВт*ч. При этом запас хода на одной зарядке вырос: у стандартной версии в стартовом исполнении показатель теперь составляет 437 км при расчёте по циклу WLTP (у дореформенного варианта – 401 км). У наиболее дальнобойного кросс-купе он подрос на 19 км до 596 км. У обновлённых полноприводных вариантов с индексом 85x запас хода равен 549 и 558 км соответственно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Электромоторы остались прежними. Есть пара вариантов с одним электродвигателем на задней оси, его мощность у стартовых версий равна 204 л.с., у средних вариантов – 286 л.с. Топовые исполнения оснащаются двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет те же 286 л.с. В дальнейшем чешская марка покажет ещё рестайлинговые «заряженные» версии Enyaq RS и Enyaq Coupe RS с 340-сильной установкой.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Enyaq Coupe

Дилеры Skoda в Европе сегодня, 9 января, начали принимать заказы на обновлённые Enyaq и Enyaq Coupe. На домашнем рынке стартовая версия обычного кроссовера равна 1 015 000 чешских крон (эквивалентно примерно 4,27 млн рублей по текущему курсу), а купеобразный вариант – 1 075 000 крон (около 4,52 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Skoda Skoda Enyaq
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Пустая трата: почему зимой расход топлива выше, чем летом Иногда у автовладельцев возникает вопрос: с чего бы это зимой расход становится намного выше, чем летом? Находится и ответ, который обычно сводится к одному – долгий утренний прогрев. Отчаст... 375 1 3 09.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало Сейчас два миллиона – не настолько большие деньги, чтобы можно было с пинка открывать дверь в дилерский центр и уверенно выбирать новый автомобиль. А вот с пробегом кое-что выбрать можно, да... 1600 17 2 08.01.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Запчасти для автомобилей ушедших брендов: выбор среди подделок и ставка на потребителя С момента введения санкций ситуация на рынке автозапчастей в России стала нестабильной: многие бренды, к которым привыкли автовладельцы, ушли или значительно сократили свой ассортимент. Коне... 774 1 0 06.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66962 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53720 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14025 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
17 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
12 Купе Спорткар как первая машина: опыт владения Lexus LC 500
10 Седан ВАЗ, ГАЗ и компания друзей: самые ожидаемые новинки 2025 года на российском рынке
Новые комментарии
Change privacy settings