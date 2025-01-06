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  • Skoda готовится к скорой премьере обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe: первые тизеры

Skoda готовится к скорой премьере обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe: первые тизеры

06.01.2025 118 0 1

Премьеру рестайлинговых кроссоверов чешская марка приурочила к празднованию своего 130-летия. Новинки дебютируют в ближайшую среду, 8 января.

Skoda представила свой первый полностью электрический кроссовер, получивший название Enyaq, в сентябре 2020 года. Кросс-купе под названием Enyaq Coupe дебютировало в январе 2022-го. Напомним, их ближайшими родственниками являются Volkswagen ID.4 и ID.5 соответственно. Теперь оба кроссовера чешской марки дождались планового рестайлинга, первые официальные эскизы были опубликованы в середине прошлого месяца.

Тизер обновлённых Skoda Enyaq и Enyaq Coupe

Теперь, в преддверии скорой премьеры, производитель поделился первыми тизерами посвежевших Skoda Enyaq и Enyaq Coupe. Презентация в онлайн-формате пройдёт в середине текущей недели, 8 января. Представлены будут в том числе версии Sportline. Кроссоверам, в основе которых лежит платформа MEB, освежили внешность и улучшили аэродинамику, а также подправили салон. Официальной информации о том, затронет ли рестайлинг технику, пока нет.

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Известно, что кроссоверам в ходе обновления пересмотрели оформление передней части, так, модели часть решений позаимствовали у Elroq. Оба кроссовера получили иную подсвеченную заглушку на месте традиционной решётки радиатора, а также новую матричную головную оптику. Кроме того, иначе выглядит крупный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. При этом профиль и корма остались практически прежними.

Салон на эскизах и тизерах пока не засветился, однако в компании отметили, что для отделки интерьера посвежевших Skoda Enyaq и Enyaq Coupe использованы «более экологичные материалы и расширенное стандартное оснащение». Подробности об изменениях в салоне мы, очевидно, узнаем уже в рамках презентации.

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Подробностей о технике обновлённых «зелёных» кроссоверов пока нет, производитель лишь уточнил, что Enyaq и Enyaq Coupe будут предлагаться с «разнообразными вариантами силовых агрегатов». Отметим, актуальные версии могут иметь как задний привод, так и полный. У «обычных» паркетников отдача варьируется в диапазоне от 179 до 265 л.с., а топовые «заряженные» варианты RS (vRS на британском рынке) получили двухмоторную установку мощностью 340 л.с.

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В Skoda добавили, что у обновлённых Skoda Enyaq и Enyaq Coupe будет увеличена дальнобойность на одной зарядке по сравнению с предшественниками (для этого разработчики в том числе «оптимизировали аэродинамику»). Запас хода без подзарядки у кроссоверов в зависимости от версии варьируется от 340 до 565 км.

Тизер обновлённого Skoda Enyaq Coupe
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Тизер обновлённого Skoda Enyaq
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Напомним, минувшей осенью Skoda Enyaq Coupe примерил раллийный костюм и похудел на 316 кг – с 2262 до 1946 кг. Этого удалось добиться за счёт удаления шумоизоляции и замены части стальных деталей обшивки композитными, созданными на основе льняного волокна AmpliTex. У концепта из него сделаны бамперы, крылья, крыша, новые аэродинамические элементы (в том числе заднее антикрыло), передняя панель салона, дверные карты, элементы пола и пороги. А боковые и задние стёкла заменили лёгкими поликарбонатными аналогами.

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