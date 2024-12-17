Популярный кроссовер Skoda Enyaq готовится к рестайлингу: официальные эскизы

В ближайшие месяцы чешская компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, выведет на рынок обновлённый электрический кроссовер Enyaq и его купеобразную версию Enyaq Coupe. Свежий облик должен помочь Skoda Enyaq оторваться от родственных Volkswagen ID.4/ ID.5.

Построенный на модульной платформе MEB среднеразмерный электрический кроссовер Skoda Enyaq справил премьеру в 2020 году, купеобразный Enyaq Coupe дебютировал в 2022-м. Skoda Enyaq является техническим клоном Volkswagen ID.4, а Enyaq Coupe — это, по сути, Volkswagen ID.5 с альтернативным дизайном. Так вышло, что чешский дизайн на большой дистанции оказался более привлекательным для европейских клиентов: сейчас на фоне глобального замедления спроса на электромобили продажи Skoda Enyaq растут, а продажи Volkswagen ID.4 падают. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, за первые десять месяцев этого года Skoda Enyaq разошёлся в Европе тиражом 53 658 шт. (+4% по сравнению с АППГ), продажи Volkswagen ID.4 составили 52 517 шт. (-26%).

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Купеобразные кроссоверы продаются гораздо хуже: Skoda Enyaq Coupe за тот же период продан в количестве 8157 шт. (-13%), Vokswagen ID.5 — 9093 шт. (-56%). Впрочем, дорестайлинговый Enyaq Coupe уже не доступен для заказа, на потребительских сайтах Skoda вместо него сейчас стоит заглушка с эскизами обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe.

Обновлённый Skoda Enyaq

Как видно по этим эскизам, Enyaq и Enyaq Coupe получат передок в новом фирменном стиле Modern Solid, который уже примерил европейский компактный электрический кроссовер Skoda Elroq и индийский бюджетный субкомпактный кроссовер Skoda Kylaq, то есть будет двухэтажная передняя оптика, а имитация радиаторной решётки уступит место узкой подсвеченной полоске между верхним ярусом фар. На корме существенных изменений не ожидается. Точечные обновки в салоне наверняка будут, но о них пока ничего неизвестно — ждём новых эскизов.

Обновлённый Skoda Enyaq

Технические обновки Enyaq и Enyaq Coupe получали ещё до рестайлинга, но и вкупе с ним наверняка будут улучшены некоторые ключевые характеристики. В частности обещано, что с новым дизайном слегка уменьшится аэродинамическое сопротивление кузова, так что можно ожидать увеличения запаса хода на одной зарядке. Сейчас наиболее мощной в гамме Enyaq является двухмоторная полноприводная версия RS (vRS на британском рынке) мощностью 340 л.с., способная разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

Обновлённый Skoda Enyaq Coupe

Производятся Enyaq и Enyaq Coupe только на головном заводе Skoda в чешском городе Млада-Болеслав, в Китае эти кроссоверы не представлены, и вообще китайская карьера чешской марки на данный момент стремительно движется к закату.