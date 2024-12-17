Рестайлинг ×
  • Популярный кроссовер Skoda Enyaq готовится к рестайлингу: официальные эскизы

Популярный кроссовер Skoda Enyaq готовится к рестайлингу: официальные эскизы

17.12.2024 117 0 0

В ближайшие месяцы чешская компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, выведет на рынок обновлённый электрический кроссовер Enyaq и его купеобразную версию Enyaq Coupe. Свежий облик должен помочь Skoda Enyaq оторваться от родственных Volkswagen ID.4/ ID.5.

Построенный на модульной платформе MEB среднеразмерный электрический кроссовер Skoda Enyaq справил премьеру в 2020 году, купеобразный Enyaq Coupe дебютировал в 2022-м. Skoda Enyaq является техническим клоном Volkswagen ID.4, а Enyaq Coupe — это, по сути, Volkswagen ID.5 с альтернативным дизайном. Так вышло, что чешский дизайн на большой дистанции оказался более привлекательным для европейских клиентов: сейчас на фоне глобального замедления спроса на электромобили продажи Skoda Enyaq растут, а продажи Volkswagen ID.4 падают. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, за первые десять месяцев этого года Skoda Enyaq разошёлся в Европе тиражом 53 658 шт. (+4% по сравнению с АППГ), продажи Volkswagen ID.4 составили 52 517 шт. (-26%).

Актуальные Skoda Enyaq и Skoda Enyaq Coupe
1 / 3
Актуальные Skoda Enyaq и Skoda Enyaq Coupe
2 / 3
Актуальные Skoda Enyaq и Skoda Enyaq Coupe
3 / 3

Купеобразные кроссоверы продаются гораздо хуже: Skoda Enyaq Coupe за тот же период продан в количестве 8157 шт. (-13%), Vokswagen ID.5 — 9093 шт. (-56%). Впрочем, дорестайлинговый Enyaq Coupe уже не доступен для заказа, на потребительских сайтах Skoda вместо него сейчас стоит заглушка с эскизами обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe.

Обновлённый Skoda Enyaq

Как видно по этим эскизам, Enyaq и Enyaq Coupe получат передок в новом фирменном стиле Modern Solid, который уже примерил европейский компактный электрический кроссовер Skoda Elroq и индийский бюджетный субкомпактный кроссовер Skoda Kylaq, то есть будет двухэтажная передняя оптика, а имитация радиаторной решётки уступит место узкой подсвеченной полоске между верхним ярусом фар. На корме существенных изменений не ожидается. Точечные обновки в салоне наверняка будут, но о них пока ничего неизвестно — ждём новых эскизов.

Обновлённый Skoda Enyaq

Технические обновки Enyaq и Enyaq Coupe получали ещё до рестайлинга, но и вкупе с ним наверняка будут улучшены некоторые ключевые характеристики. В частности обещано, что с новым дизайном слегка уменьшится аэродинамическое сопротивление кузова, так что можно ожидать увеличения запаса хода на одной зарядке. Сейчас наиболее мощной в гамме Enyaq является двухмоторная полноприводная версия RS (vRS на британском рынке) мощностью 340 л.с., способная разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

Обновлённый Skoda Enyaq Coupe

Производятся Enyaq и Enyaq Coupe только на головном заводе Skoda в чешском городе Млада-Болеслав, в Китае эти кроссоверы не представлены, и вообще китайская карьера чешской марки на данный момент стремительно движется к закату.

кроссовер электромобиль новинки рестайлинг Skoda Skoda Enyaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Семь мест, две комплектации и долгожданный автомат: обзор Chery Tiggo 9 Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми жи... 5 0 0 18.12.2024
Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 3975 0 0 16.12.2024
Статьи / Коммерческий транспорт Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024 Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и о... 1042 3 3 13.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66503 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53180 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21760 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
5 США Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI
3 Кроссовер Старый знакомый и новый флагман: обзор Bestune B70 и T90
Новые комментарии
Change privacy settings