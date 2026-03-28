Лошадки из воздуха: вспоминаем европейские легковушки 80-х с бензиновыми турбомоторами

Несмотря на отдельные технические инновации вроде верхнего расположения распределительного вала, многоклапанной головки с четырьмя или даже пятью клапанами на цилиндр и гидравлических компенсаторов тепловых зазоров клапанов, конструкция бензинового ДВС оставалась достаточно консервативной до того момента, пока к атмосферному двигателю конструкторы не приладили турбину. Как оказалось, существенное «уплотнение» воздуха на впуске путем давления наддува позволило существенно увеличить удельную (литровую) мощность – с обычных 40-50 л.с. на литр до 70-100 л.с.

И если на дизеле такая мера часто была вынужденной (турбина помогала компенсировать его маломощность), то в случае с бензиновым мотором характер двигателя и автомобиля в целом становился ярким и зажигательным, что тут же нашло отклик в сердцах поклонников «горячих» модификаций. Сегодня мы будем вспоминать европейские «турбобензинки» восьмидесятых годов прошлого века – эпохи зарождения и расцвета моторов, которым даже не снились такие страшные слова, как «даунсайзинг» и «экология».

Alfa Romeo

В 1982 году на мотор-шоу в Париже Alfa Romeo представила свой вариант «заряженного» автомобиля с наддувным двигателем. Им стал седан Giulietta, подготовленный подразделением Autodelta. Впрочем, эта машина была интересна наличием не только турбины, но и рядной «четверки» с двумя распредвалами и вынесенной к задней ведущей оси коробки передач, что было сделано для улучшения развесовки.

Добавленная турбина и пара двухкамерных карбюраторов Weber подняли мощность двухлитровой «четверки» до 170 л.с., что по тем временам было достаточно впечатляющей цифрой. В итоге Джульетта с турбомотором набирала сотню всего за семь с половиной секунд, а ее максималка, невзирая на угловатый кузов, достигала 206 км/ч. Однако машина оказалась мелкосерийной: был выпущен всего 361 экземпляр. Схожие характеристики были и у наддувной версии более крупной модели Alfa Romeo 75 Turbo.

Alfa Romeo 75 Turbo (1986): 155 л.с. 7,6 с, 210 км/ч 1 / 4 Alfa Romeo 75 Turbo (1986): 155 л.с. 7,6 с, 210 км/ч 2 / 4 Alfa Romeo 75 Turbo (1986): 155 л.с. 7,6 с, 210 км/ч 3 / 4 Alfa Romeo 75 Turbo (1986): 155 л.с. 7,6 с, 210 км/ч 4 / 4

На этом турбоэксперименты восьмидесятых у Alfa Romeo не прекратились: для того, чтобы модель 75 Turbo могла принять участие в Мировом Туринге, требовалась омологационная партия 75 Turbo Evoluzione, 1,8-литровый мотор которой выдавал 177 «лошадок». Кроме того, модификация отличалась эффектным обвесом и более жесткой заниженной подвеской.

Audi

История турбомоторов, как и полного привода немецкой марки, неразрывно связана с ралли. Использовав нововведения FIA 1979 года, которые позволяли выставлять полноприводные автомобили в зачет чемпионата мира по ралли, Audi начала успешно участвовать в соревнованиях. Причем для обычных покупателей предлагалась дорожная версия под названием Audi quattro (она же Ur-quattro) на базе обычного хэтчбека под названием Coupe. Обе машины выпускались с 1980 года, но Quattro, как нетрудно догадаться, была исключительно полноприводной и оснащалась пятицилиндровым турбомотором. Именно «кваттра» оказалась настоящим долгожителем, продержавшись на конвейере с 1980 до 1991 года.

Визуально отличить ее от обычного Coupe с атмосферником можно было по выпуклым крыльям, обвесу и другой оптике. Но самое интересное, конечно же, скрывалось под капотом. Новейший пятицилиндровый 170-сильный турбомотор был представлен годом ранее на Франкфуртском автосалоне на флагманской модели Audi 200 C2, а спортивной quattro он полагался, что называется, по умолчанию.

Audi 200 5T 2,2 Turbo (1979-1982)

В отличие от массовой модели Coupe, автомобиль собирался вручную и стоил внушительные 50 тысяч дойчмарок (Coupe – около 20 тысяч).

Представленная на Женевском автосалоне в марте 1980 года машина была оснащена мотором мощностью 160 л.с., чего немцам показалось недостаточно, и уже с июля в моторном отсеке появился рядный пятицилиндровый 2,1-литровый турбодвигатель WR с впрыском топлива KE-Jetronic мощностью 200 л.с. – очень серьезной цифрой по тем временам. Полноприводный автомобиль с этим мотором и механической трансмиссией набирал 100 км/ч с места всего за семь секунд и был способен разогнаться до 220 км/ч!

За годы выпуска спорткупе претерпело несколько модернизаций экстерьера и интерьера, концептуально оставаясь все же мелкосерийным гражданским спортивным автомобилем, этаким волком в овечьей шкуре. За десятилетие было собрано всего чуть более 11 тысяч единиц (Coupe – свыше 174 тысяч).

Из интересных опций поздних экземпляров можно вспомнить цифровую комбинацию приборов, бортовой компьютер с системой контроля Auto-Check, кондиционер, подогрев сидений и ABS (с 1985 года – на всех автомобилях).

Кроме наддува еще одной важной изюминкой quattro были три дифференциала – передний, межосевой и задний, причем два последних имели принудительные блокировки.

Однако с 1987 года дифференциал заменили на Torsen с центральным самоблоком, а принудительная блокировка сохранилась только на заднем дифференциале, причем при ее активации отключалась система ABS.

В последние годы выпуска электромеханический впрыск топлива уступил место полноценному электронному, где всеми процессами смесеобразования заведовал ЭБУ.

Bentley

Моторостроительные тренды восьмидесятых не прошли незамеченными даже для аристократических марок: в 1982 году на Женевском автосалоне был представлен Bentley Mulsanne Turbo, который выпускался до 1985 года, и за это время было построено 516 экземпляров с длинной и короткой базой.

А затем его сменила модель, в которой слово «Turbo» было названием, а не приставкой к основному имени. Turbo R/RL с наддувным V8 традиционного рабочего объема в 6,75 л и мощностью свыше 300 л.с. оказался настоящим долгожителем, продержавшись на конвейере аж до 1998 года, и с показателем в почти 5000 экземпляров стал одним из самых массовых классических Bentley за всю историю.

Bentley Turbo R (1985-1998)

И очень быстрым, ведь 2,8-тонная машина была способна разогнаться до 230 км/ч, разменяв первую сотню благодаря наличию турбины всего за семь секунд.

BMW

Казалось бы, BMW восьмидесятых – это рядный шестицилиндровый атмосферник, за редким исключением вроде V12 на BMW 750 E32. Однако уже с июля 1979 года под капотом седана можно было наблюдать и 3,2-литровый двигатель М102 (M30B32LAE), который благодаря турбине выдавал внушительные 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента, а с 1983 года рабочий объем при оставшейся неизменной мощности увеличился до 3,4 л.

BMW 745i E23 (1980-1987)

Интересно, что самая мощная «семёрка» первого поколения обозначалась как 745i, нарушая принятую в BMW систему обозначения с соответствием двух последних цифр индекса рабочему объему двигателя.

В Мюнхене это объясняли тем, что мощность мотора с турбиной эквивалентна показателю 4,5-литрового атмосферника, вследствие чего модель и назвали 745i.



BMW против Ferrari? Возле «семьсот сорок пятой» стоит сам Ники Лауда

Благодаря турбине флагманский седан был достаточно быстрым: разгон до 100 км/ч занимал менее восьми секунд, а максимальная скорость в зависимости от типа трансмиссии составляла от 221 до 227 км/ч.

Ferrari

О великолепной Ferrari F40 с двойным турбонаддувом японского производителя IHI мы как-то подробно рассказывали в отдельном материале, поэтому сегодня вспомним предтечу этой модели – среднемоторный 208 GTB Turbo/GTS Turbo, вышедший в 1982 году. Нагнетатель ККК поднял мощность малолитражной V-образной «восьмерки» объемом 2,0 л до 220 л.с., что обеспечивало вполне достойные семь секунд до сотни и 220 км/ч максималки.

Конечно, для марки Ferrari эти показатели звучат не умопомрачительно, но маленький рабочий объем объяснялся особенностями итальянского законодательства. Крайне ограниченный тираж в 437 экземпляров с 1982 по 1985 год сделал модель GTB Turbo/GTS Turbo настоящим эксклюзивом с коллекционной ценностью.

Ferrari 208 GTB/ GTS Turbo (1982-1985)

Но на этом эпоха «турбоферрари до F40» не закончилась: в 1984 году вышла модель 288 GTO, которая считается не менее знаковой, чем F40. V-образную 32-клапанную «восьмерку» объемом 2,85 л снабдили парой турбокомпрессоров IHI с промежуточным охлаждением воздуха, что позволило снять с двигателя умопомрачительные 400 л.с. и 496 Нм крутящего момента.

Уменьшенный с 2,9 до 2,85 литраж мотора объясняется тем, что его подгоняли под требования гоночной омологации. Модель 288 GTO оказалась еще более штучным товаром, чем модель GTB Turbo, ведь было сделано всего 272 экземпляра, в кузове которых активно использовались стеклопластик, карбон и кевлар.

Fiat

Компактный хэтчбек Uno в Мирафиори также приобщили к прекрасному: модификация Uno Turbo в 1985 году получила бензиновый турбомотор, разработанный при поддержке самой Ferrari.

Четырехцилиндровый агрегат объемом 1,3 литра получил не только турбокомпрессор, но и промежуточное охлаждение наддува, а также масляный радиатор. В сочетании со впрыском топлива Bosch Jetronic и системой зажигания Magneti Marelli он развивал 105 «лошадок», что позволяло машинке весом менее 900 кг набирать сотню с места всего за 8,3 с.

Разумеется, не обошлось без более жесткой подвески, легкосплавных дисков и аэродинамических спойлеров.

После рестайлинга в 1989 году фары несколько «прищурились»

Ford

В 1984 году к буквам RS в обозначении «заряженной» версии хэтчбека Escort MK3 прибавилось слово Turbo, что говорило об увеличенной со 115 до 132 «лошадок» мощности 1,6-литрового двигателя. В четвертом поколении автомобиль сохранил тот же мотор, но получил изменения в экстерьере, сиденья Recaro и дифференциал повышенного трения.

А вот Sierra RS Cosworth – это совершенно другая история, которая готовилась для участия в гоночной группе А специалистами отделения Cosworth.

При указанной в техническом задании цифре 180 л.с. максимальной мощности «косвортовцы» настояли на увеличенном до 204 количестве «лошадок». И выпускали этот автомобиль как в виде заднеприводных хэтчбеков, так и полноприводных, в том числе – с четырехдверным кузовом типа седан.

Но и это еще не все: лимитированная партия в 500 штук получила название Sierra RS500 Cosworth, которая за счет более производительного турбокомпрессора, увеличенного интеркулера и модернизированных систем питания, охлаждения и смазки развивала уже 227 л.с.



Lancia

«Турбодельта» – автомобиль, который все знают по его версии HF Integrale, а также многочисленным победам и регалиям в мире автоспорта. В нашем обзоре быстрых седанов прошлого века мы вспоминали необычную модификацию Thema 8.32 с 215-сильной «восьмеркой» от Ferrari, но флагманский седан в свое время также получил приставку «turbo» – разумеется, с родным двухлитровым четырехцилиндровым мотором. Существовало несколько модификаций турбодвигателя: восьмиклапанные (от 148 до 164 л.с.) и шестнадцатиклапанные (от 178 л.с.). В самой мощной модификации 2,0 Turbo 16V мощность двигателя превысила магическую цифру в 200 л.с., а максимальная скорость в зависимости от количества клапанов составляла от 210 до 230 км/ч при ускорении до 100 км/ч за 7,2-8,0 секунд. Для большого седана бизнес-класса это было весьма неплохим показателем.

Lancia Thema i.e. turbo (1984-1994) Lotus

В 1980 году была представлена турбоверсия среднемоторного Lotus Esprit, получившая название Essex Turbo Esprit. Она выделялась ливреей Essex Overseas Petroleum Corporation, которая была спонсором команды Lotus Team Формулы 1.



Lotus Essex Turbo Esprit (1980). На заднем фоне – Марио Андретти и Элио де Анджелис Lotus Turbo Esprit, Роджер Мур. Снимался в фильме «Только для Ваших глаз» (For Your Eyes Only), 1981 1 / 2 Lotus Turbo Esprit, Роджер Мур. Снимался в фильме «Только для Ваших глаз» (For Your Eyes Only), 1981 2 / 2

Lotus Esprit Turbo (1987)

Заводская турбоверсия получила раздутый до 213 л.с. вариант четырехцилиндрового мотора, отличительной особенностью которого был так называемый сухой картер в системе смазки. По тем временам автомобиль был весьма быстрым, набирая 100 км/ч всего за 6,1 с и разгоняясь до 240 км/ч.

Следующие генерации Esprit также существовали в турбоверсиях под названием Turbo Esprit HC (High Compression, высокая степень сжатия). А в очередной генерации округлившийся «турбоэсприт» получил уже 268-сильный мотор, который в режиме овербуста кратковременно выдавал 284 «лошадки» и был способен разогнаться до сотни менее чем за пять секунд!

Opel

Седан Opel Lotus Omega с 377-сильным двигателем, невзирая на соответствие критериям нашего обзора (пара турбин Garrett) – все же отдельная история, о которой мы тоже уже рассказывали. А вот среднеразмерный седан Opel Vectra A – совсем другое дело.

В его широкой моторной гамме нашлось место для турбоверсии двухлитрового 150-сильного двигателя С20ХЕ, в варианте с наддувом получившего индекс C20LET. Двигатель мощностью 204 л.с. предлагался в комплектациях 2000 и GT и был достаточно грозным оружием ближнего боя, ведь c ним Vectra разгонялась до 100 км/ч менее чем за семь секунд, а максималка достигала 240 км/ч. Быстрее такой «супервектры» была разве что та самая Lotus Omega.

Эти же самые двигатели С20ХЕ и C20LET той же мощности предлагались и на имиджевом купе Calibra, причем 204-сильный вариант – только в сочетании с полным приводом.

Peugeot

Маленький «львенок» модели 205 существовал в подогретой версии GTI с двигателями объемом 1,6 и 1,9 л и мощностью 105-115 л.с. и 128 л.с. соответственно. Но гордый титул «двести пятого на максималках» носила модификация Peugeot 205 Turbo 16 со среднемоторной компоновкой.

Ее расположенный в базе 1,8-литровый турбодвигатель развивал 200 л.с., а кузов имел лишь внешнее сходство с обычным 205-м, отличаясь от него интегрированной трубчатой рамой. Все объяснялось просто: этот автомобиль изначально создавали для участия в чемпионате мира по ралли, а требования ФИА для участия в гонках группы В предусматривали омологацию в виде 200 гражданских экземпляров.

Дальнейшим развитием этой же темы стал полноприводный прототип Peugeot 405 Turbo 16, подготовленный для участия в ралли-рейдах. Такая же пространственная трубчатая рама, карбон-кевларовые панели и расположенный перед задней осью турбомотор, из которого выжали 400 л.с. Шасси же было не только полноприводным, но и полноуправляемым.

Этот раллийный автомобиль впервые вышел на ралли Париж-Дакар в 1988 году, и экипаж Ари Ватанена тут же выбрался в лидеры, но в Африке во время ночевки машину угнали и потребовали за нее выкуп. Позже ее вернули, но с гонок экипажу пришлось сняться.

Porsche

Несмотря на расположенный сзади «воздушник», производитель спорткаров не захотел глотать пыль на обочине и запустил в серию модель 930 Turbo. Ее 3,3-литровый шестицилиндровый «оппозит» выдавал 300 л.с. (со специальным пакетом увеличения мощности – все 330 л.с.), совладать с которыми на заднемоторном норовистом «девять-один-один» было ой как непросто.

Porsche 911 Turbo 3,3 Coupe (1977-1989)

Второй «турбопорш» может носить и вовсе звание одного из самых быстрых серийных автомобилей своего времени. Да и нашего тоже. Ведь менее четырех секунд до 100 км/ч и 320 км/ч максималки – это показатели современных суперкаров. А ведь на дворе, напомним, стоял 1985 год, когда дороги СССР потихоньку начали пополняться новейшей тольяттинской «восьмеркой», а новый переднеприводный Москвич еще даже не успел появиться на обложке журнала «За Рулем».

Porsche 959 (1987-1992)

Пара последовательно расположенных турбокомпрессоров Porsche 959 создавали избыточное давление воздуха на впуске 2,8-литрового шестицилиндрового «боксера», что позволило ему выдать умопомрачительные 450 л.с. и 500 Нм крутящего момента, которые реализовывались системой полного привода с активным распределением крутящего момента между осями.

Но если модель 959 в любое время представляла, скорее, умозрительный интерес даже для обеспеченных европейских поклонников марки, то «турбач» на базе модели 944 был гораздо доступнее, если так вообще можно сказать про Porsche.

Вышедший в 1986 году 944 Turbo мог похвастать двумя сотнями и двумя десятками «лошадей», что позволяло машине брать отметку «100» всего за шесть секунд. Модификация Turbo S была еще мощнее – ее мотор выдавал 250 л.с.

Renault

Французская марка приложилась к «улиткостроению» на базе своих моторов так, как никакая другая в Европе. Судите сами: еще в 1978 году на ралли появилась необычная «пятерка» Renault 5 Turbo со среднемоторной компоновкой, которая была подготовлена по Группе 4 и отличалась продольно расположенным турбодвигателем, а также приводом на задние колеса. Несмотря на конкуренцию со стороны Fiat и Lancia, в 1981 году Жан Раньотти на «турбопятерке» выиграл ралли Монте-Карло, а годом позже – Ралли Корсики.

В 1982 году появилась переднеприводная и переднемоторная версия Renault 5 Alpine Turbo, которую многие путают с раллийным монстром. И совершенно напрасно, ведь моторный потенциал машинки с 1,4-литровым турбомотором C3J мощностью 110 л.с. был гораздо скромнее, но с учетом небольшой снаряженной массы машинка могла разогнаться почти до 200 км/ч, разменивая первую сотню примерно за восемь секунд.

Renault 5 Turbo/ Turbo 2 (1980-1986). Произведено 4857 единиц

Турбину Garrett вскоре приделали новым моделям 9/11, а также более крупному Renault 18. У последнего в 1983 году давление наддува подняли с 0,6 до 0,85 бар, что увеличило максимальную мощность 1,6-литрового двигателя со 110 до 125 л.с.

Renault 9 Turbo (1984-1989), Renault 11 Turbo (1984-1989), Renault 18 Turbo (1984-1986), Турбо на службе: Renault 21 Turbo Quadra Gendarmerie (1989-1993)

Преемница модели 18 под индексом 21 оснащалась двухлитровым двигателем J7R Turbo, а флагманский лифтбек Renault 25 в версии V6 Turbo развивал 182 л.с. и был способен разогнаться до 225 км/ч. Не в последнюю очередь – благодаря превосходной аэродинамике с коэффициентом аэродинамического сопротивления на уровне 0,28.

Renault 25 V6 Turbo (1985-1988)

Saab

Вот уже почти полвека философия этой шведской марки звучит почти по-ленински: «Говорим Saab, подразумеваем "турбо"». Еще в 1978 году система наддува появилась на модели 99, а общемировое признание получила на «девятисотом».

Saab 99 Turbo Combi Coupe (1978-1980)

Крайне самобытный дизайн великолепно сочетался с мощным 145-сильным двигателем, а в 1984 году новый шестнадцатиклапанный мотор стал на 30 «лошадок» мощнее, выдавая уже 175 л.с. С ним Саабы низко летели по дороге, без проблем набирая скорость свыше 200 км/ч. Модель 9000, которая относилась к бизнес-классу, была создана на общей платформе с итальянцами Fiat Croma, Lancia Thema и Alfa Romeo 164. Однако шведский «самолет» получил собственное пламенное турбосердце мощностью от 160 л.с.

Saab 9000 Turbo 16 «Talladega» (1988)

Volkswagen

Казалось бы, турбоэра для народной марки из Вольфсбурга наступила только в девяностые. Это и так, и не так, ведь турбонаддув, конструктивно подобный остальным участникам нашего обзора, на бензиновых Volkswagen действительно отсутствовал в восьмидесятые. Но немцы экспериментировали с механическим наддувом, что нашло воплощение в серийной версии G60 мощностью 160 л.с. Она же существовала и в полноприводной версии G60 Syncro, а также в модификации G60 Rallye, отличавшейся выпуклыми «дутыми» крыльями.

Наконец, на вершине «компрессорно-нагнетательной» пирамиды находилась версия Golf Limited с 1,8-литровым 16-клапанным мотором, которая после доработок отделением VW Motorsport выдавала уже 210 «лошадок». Правда, ее тираж не достиг и сотни экземпляров.

Volvo

Словосочетание «быстрый Volvo» звучит примерно по меньшей мере странно. Но степенность шведских «сундуков на колесах» в восьмидесятые годы была поистине обманчивой. Ведь на седьмой серии, а мы подразумеваем как базовую 740, так и более престижную 760, а также купе 780 с дизайном от Bertone, можно было встретить 2,3-литровый 155-сильный двигатель B230 с интеркулером.

Volvo 740 Turbo/Kombi (1985-1990), Volvo 760 Turbo (1984-1988), Необычный для Volvo хэтчбек 480 также существовал в версии Turbo

Специально для Италии с ее специфичным налогообложением существовала двухлитровая версия мотора B200ET мощностью 160 л.с., что позволяло угловато-квадратному автомобилю разгоняться до 200 км/ч. В 1990 году турбокомпрессор Garrett T3 поменяли на японскую турбину Mitsubishi TD04. В середине восьмидесятых модель 740 в Германии стоила около 45 тысяч дойчмарок, а более престижная 760 оценивалась почти в 50 тысяч немецких марок.

* * *

Восьмидесятые годы действительно были эпохой расцвета турбоэры, где многоклапанные головки, распределенный впрыск и промежуточное охлаждение наддувного воздуха еще не зажимались экологическими тисками, из-за которых моторы начали постепенно «усыхать». Впрочем, как показал даунсайзинг, и в этом случае турбина становится не просто подспорьем, а настоящим спасением – отличным способом взбодрить «бустом» маленький чахлый моторчик, задушенный эконормами.

