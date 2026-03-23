Обновлённый Nissan Z: ретро-передок в «базе», версия Nismo с МКП и тормозами от GT-R

Компания Nissan представила обновлённую «зетку» для США с обещанием начать продажи ближайшим летом. Версии Sport и Performance получили новый дизайн передка в ретро-стиле, а топ-версия Nismo в дополнение к МКП получила модернизированную подвеску и более мощные тормоза.

Купе Nissan Z с заводским индексом RZ34 дебютировало в августе 2021 года, и вот пришло время для первого комплексного обновления. В Японии обновлённую «зетку» засветили ещё в начале этого года, но в продажу она пока так и не поступила, а полноценная премьера состоялась сегодня в США.

Начнём с топ-версии Nismo, поскольку ей досталось больше всего обновок. Во-первых, к ней наконец-то «прикрутили» 6-ступенчатую МКП, тогда как раньше версия Nismo предлагалась только в комплекте с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Теперь Nissan Z Nismo по умолчанию оснащается «механикой», а АКП доступна в виде опции. Сама «шестиступка» у Nismo не такая, как у младших версий Sport и Performance, а с доработанным механизмом переключения — ходы рычага стали короче, улучшена избирательность.

В привязке к МКП перенастроен и 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 с заводским индексом VR30DDTT (на версии Nismo он выдаёт 426 л.с. и 520 Нм): на трёхпедальном спорткаре он живее реагирует на нажатие педали газа и более сочно ревёт на высоких оборотах.

Подвеска у Nissan Z Nismo с МКП перенастроена с учётом более лёгкого передка, а новая рулевая рейка обеспечивает более точную управляемостью у лучшую обратную связь. Кроме того, независимо от выбора коробки передач на версию Nismo теперь устанавливаются более мощные и при этом более лёгкие передние тормоза от снятого с производства Nissan GT-R с составными дисками (алюминиевая сердцевина и чугунная рабочая часть), масса уменьшилась на 8,6 кг.

Дизайн у версии Nismo не изменился, а вот младшие версии Sport и Performance (у них V6 выдаёт 405 л.с. и 475 Нм) получили новый дизайн передка в ретро-стиле. Похожий передок на Nissan Z раньше был на лимитированных спецверсиях, а теперь внедрён на постоянной основе в оптимизированным виде, с более тщательно спрофилированным спойлером, увеличивающим прижимную нагрузку на переднюю ось, и с оптимизированными для наилучшего охлаждения двигателя воздуховодами.

В палитру цветов добавлен зелёный металлик Shinkai Green Pearl в сочетании с чёрной крышей. На версии Performance обновлён дизайн 19-дюймовых кованых колёс с чёрными спицами и установлены новые однотрубные амортизаторы увеличенного диаметра — плавность хода улучшилась, управляемость стала более понятной и предсказуемой.

Салон версии Performance теперь доступен с бежевой кожаной обивкой, а общая для всех версий интерьерная обновка — это 15-ваттный лоток беспроводной зарядки для смартфонов, снабжённый вентилятором охлаждения и магнитным креплением.

Ещё одна общая обновка — изменённая конструкция топливного бака: форма оптимизирована таким образом, чтобы топливный насос получал бензин даже при экстремальных боковых перегрузках при езде по гоночному треку.

Цены на обновлённый Nissan Z пока не объявлены, дореформенный спорткар сейчас стоит в США от 44 265 долларов с учётом доставки. В прошлом году Nissan Z разошёлся в этой стране тиражом 5487 шт., что на 73,4% больше продаж в 2024-м.