Nissan официально отправил спорткар GT-R в отставку

Дилеры бренда в Японии больше не принимают заказы на двухдверку, актуальное поколение которой продержалось на рынке 18 лет.

Японский производитель наладил производство спортивного автомобиля Nissan GT-R нынешней генерации (индекс – R35) в конце 2007 года. Первый серьёзный рестайлинг двухдверка пережила в 2016-м, затем в СМИ начали появляться разнообразные слухи о возможном преемнике, однако ни один из них компанией официально подтверждён не был. Ещё одно обновление модель пережила в начале 2023 года. А теперь японцы официально попрощались со спорткаром.

На фото: Nissan GT-R Nismo Special Edition (версия для японского рынка)

Nissan GT-R R35 продержался на рынке 18 лет, а теперь компания всё-таки решила отправить его в отставку. Так, сегодня, 28 февраля, на официальном «домашнем» сайте бренда появилось сообщение о том, что дилеры в Японии получили много заказов на спорткар, теперь приём заявок завершён: производитель попрощается с моделью после того, как выпустит и отправит клиентам все заказанные до сегодняшнего дня экземпляры.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем нашим клиентам за их поддержку с момента выпуска модели в 2007 году», – говорится в сообщении на официальном сайте Nissan в Японии. Ранее СМИ уже высказывали предположение, согласно которому 2025 модельный год должен был стать для нынешнего GT-R последним. Теперь эти предположения подтвердились.

С некоторых рынков эта модель исчезла ещё раньше из-за несоответствия нормативным требованиям безопасности, шума, уровню выбросов СО2 и т.д. Так, поставки в Австралию и Новую Зеландию были завершены в октябре 2021 года, а до стран Европы последние экземпляры Nissan GT-R добрались в марте 2022-го. Стоит отметить, что производство GT-R для Северной Америки фактически было завершено ещё в октябре 2024-го, в итоге роль «прощальных» здесь исполнили лимитированные серии T-Spec Takumi и Skyline.

Напомним, весной прошлого года Nissan представил GT-R 2025 модельного года: автомобилю достались компоненты, которые до этого являлись эксклюзивными для Nismo Special Edition и «небесный» салон (основной голубой цвет интерьера дополнен чёрными элементами, декоративными карбоновыми вставками и белой прострочкой). Двухдверка оснащается битурбомотором V6 объёмом 3,8 литра, у стандартного варианта отдача составляет 573 л.с., у флагманского Nismo – 608 л.с.

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Несмотря на то, что дилеры больше не принимают заказы на спорткар, стартовая рекомендованная розничная цена там по-прежнему указана, она составляет 14 443 000 иен (эквивалентно примерно 8,57 млн рублей по текущему курсу).

По предварительным данным, у Nissan GT-R в 2028 году может появиться преемник с мощной электрической силовой установкой и твердотельными батареями. Не исключено, что новый спорткар создадут по мотивам концепта Nissan Hyper Force, который был представлен в рамках выставки Japan Mobility Show, прошедшей в Токио в октябре 2023 года.