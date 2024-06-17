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  • Nissan Z Heritage Edition: лимитированная спецверсия в честь 55-летия Datsun 240Z

Nissan Z Heritage Edition: лимитированная спецверсия в честь 55-летия Datsun 240Z

17.06.2024 104 0 0

В этом году компания Nissan отмечает 55 лет с начала запуска в производства заднеприводного купе Datsun 240/260/280Z поколения S30, известного также как Nissan Fairlady Z. Современный Nissan Z является его идейным наследником и будет некоторое время доступен в США в специальном ретроспективном исполнении Heritage Edition.

Купе S30 — одна из главных икон компании Nissan: в своё время его доступность, неприхотливость и элегантный дизайн сильно улучшили международный имидж японского автопрома в целом и компании Nissan в частности, раритетные версии S30 — например, Nissan Fairlady Z432R — сегодня стоят целое состояние.

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Современный Nissan Z справил мировую премьеру в 2021 году и пошёл в производство в 2022-м, он был тепло встречен прессой и любителями спорткаров, но его продажи, увы, пока оставляют желать лучшего, несмотря на заметный рост в этом году. В США, по данным самой компании Nissan, за первые четыре месяца 2024 года реализовано 948 «зеток» (+43,9% по сравнению с АППГ), в Японии — 924 (+150,4%). Между тем предшественник Nissan 350Z/370Z в лучшие годы расходился тиражом 25 000 — 30 000 штук в год.

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Версия Heritage Edition — это очередная попытка привлечь к Nissan Z дополнительное внимание, равно как и заявление об ограниченном тираже — мол, спешите заказывать, на всех не хватит, но сколько именно будет выпущено ретроспективных машин, компания не уточняет.

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Главная особенность Nissan Z Heritage Edition — разделённая надвое дополнительной поперечиной радиаторная решётка, придающая современному спорткару сходство с S30. Оранжевая краска New Sight Orange и чёрные декоративные полосы на кузове тоже цитируют исторического предка. К другим оригинальным деталям относятся памятные наклейки Heritage Edition, небольшие расширители колёсных арок и 19-дюймовые колёса чёрного цвета.

Техническая начинка — совершенно стандартная: 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 выдаёт 405 л.с. и 475 Нм, он сочетается с 6-ступенчатой МКП либо с 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

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В салоне никаких отличительных признаков у версии Heritage Edition нет, а оснащение — как у средней комплектации Z Performance, что стоит в США от 52 970 долларов без учёта доставки и прочих накладных расходов. За версию Heritage Edition японский производитель просит от 59 135 долларов.

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Добавим, что в Японии Nissan Z называется Nissan Fairlady Z и там ретроспективное оформление передка с «лишней» поперечиной было предложено ещё в прошлом году в качестве главного аксессуара дополнительного комплекта Customized Edition, тоже лимитированного.

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