Полноприводный седан Geely Galaxy Starshine 7: новые фото и подробности

Первые официальные изображения гибридного седана Geely Galaxy Starshine 7 были опубликованы на прошлой неделе. Теперь марка выложила в Сеть дополнительные картинки и проморолик. Вдобавок четырехдверку уже отдали для статических обзоров некоторым китайским СМИ, так что они выяснили свежие подробности об оснащении.
Внешность Geely Galaxy Starshine 7 выполнена в стиле младшего гибрида Galaxy Starshine 6 и его чисто бензиновой версии, которая на родине Джили представлена в качестве Emgrand пятой генерации. Но при этом у «семерки» все же свой дизайн экстерьера. Модель имеет оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, в фарах – другая светодиодная начинка. Окантовка решетки может быть с подсветкой. Светящиеся синим секции в фонарях – признак автопилота, хотя лидара над лобовым стеклом нет.
Новый седан крупнее и Geely Galaxy Starshine 6, и свежего Эмгранда. Длина Starshine 7 равна 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2852 мм. Для сравнения, длина «шестерки» — 4806 мм, расстояние между осями – 2756 мм. Показатели Geely Emgrand нового поколения – 4815 и 2755 мм соответственно. Китайцы пишут, что объем багажника Geely Galaxy Starshine 7 в зависимости от модификации составляет 506 или 541 л.
В салоне – виртуальная приборка под козырьком и крупный планшет мультимедийной системы. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки, дублирующая настройки мультимедиа «хрустальная» шайба и несколько физических кнопок. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Кроме того, поверх передней панели Geely Galaxy Starshine 7 может быть установлен глазастый кубик – это ассистент, который, как утверждают местные СМИ, способен поворачиваться к водителю или пассажиру и менять «выражение лица».
В списке оборудования новинки еще заявлены: панорамный люк, встроенный в спинку переднего пассажирского сиденья столик, подогрев, вентиляция и массажер кресел, проекционный дисплей и аудиосистема с 16 динамиками.
Geely Galaxy Starshine 7 будет доступен с полным приводом e-AWD (у «шестерки» и Эмгранда полноприводных версий нет) и адаптивной подвеской. Силовая установка включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). По предварительным данным, суммарная отдача полноприводного исполнения составляет 424 л.с. и 526 Нм, первую «сотню» такая версия наберет за 5,4 секунды. Седану якобы положена батарея емкостью 18,99 или 28,3 кВт*ч.
Судя по всему, полноценную презентацию Geely Galaxy Starshine 7 проведут в ближайшее время.
Полный привод, круглый руль, кнопочки и проектор, приятная (в Китае) цена. Да, зависть плохое чувство, но как же душит жаба!