  • Седан Geely Galaxy Starshine 6 доступен к заказу, на очереди – родственный новый Emgrand

29.09.2025 353 0 0

Компания Geely опубликовала предварительный прайс-лист новой четырехдверки семейства Galaxy. Модель доступна с гибридной установкой, батарею можно выбрать. Позже на рынок выйдет и чисто бензиновый вариант, причем его позиционируют в качестве Emgrand следующего поколения.

Дизайн бензоэлектрического седана Geely Galaxy Starshine 6 сам производитель полностью рассекретил в начале сентября. А теперь в Китае провели презентацию модели, озвучили предварительные цены и открыли прием заказов. Напомним, на родине Galaxy – это отдельное электрифицированное семейство компании Geely. Starshine 6 стал пятым седаном в гамме: он присоединился к гибридным моделям L6, A7 и Starshine 8, а также электрокару E8.

Новая четырехдверка получила солидную внешность. Среди особенностей экстерьера – массивный передний бампер и гигантская радиаторная решетка с хромированными вертикальными плашками. В фарах есть выполненные в виде «штрихов» и изломанных линий диодные секции ДХО, а задние фонари объединены между собой тонкой светящейся полоской.

Длина Geely Galaxy Starshine 6 составляет 4806 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2756 мм. Новинке положены 16- или 17-дюймовые диски. Объем багажника – внушительные 609 литров.

Внутри – двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель и раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. Привычного селектора коробки тут нет, за переключение передач отвечает подрулевой рычажок.

Силовая установка Geely Galaxy Starshine 6 носит название EM-i Thunder AI Hybrid 2.0. Система включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. (в основном работает в режиме генератора, но может подключаться к колесам) и 163-сильный электродвигатель. Седан предложен в пяти комплектациях. Две из них имеют батарею емкостью 8,5 кВт*ч, у остальных аккумулятор на 17 кВт*ч. Седан с базовой батареей только на электротяге проедет 60 км по китайскому циклу CLTC, с более мощной – 125 км.

В списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся упомянутые выше экраны, климат-контроль и камера заднего вида. В «средних» версиях появляются люк, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения света фар и удержания в полосе. Ну а топовый Geely Galaxy Starshine 6 – это еще беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт (плюс функция охлаждения), подогрев и вентиляция передних сидений, продвинутый автопарковщик, системы предупреждения о боковом столкновении и столкновении сзади, помощи при смене полосы движения.

Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 оценили в 85 800 – 118 800 юаней (примерно 997 000 – 1 380 000 рублей по текущему курсу). При этом уже на старте предзаказа действуют спецпредложения. Ну и не забываем о том, что прайс-лист пока предварительный. А в Китае это означает, что после запуска «живых» продаж цены реальные окажутся ниже.

Между тем в Поднебесной у Galaxy Starshine 6 будет и чисто бензиновая версия – такой седан выйдет на рынок в качестве Geely Emgrand следующего, пятого по счету поколения. «Традиционная» модель уже анонсирована на местном потребительском сайте Джили, то есть премьера не за горами.

Чисто бензиновый новый Geely Emgrand
Чисто бензиновый новый Geely Emgrand
Чисто бензиновый новый Geely Emgrand
Чисто бензиновый новый Geely Emgrand
Бензиновый новый Emgrand слегка отличается дизайном. В частности, у него другой обвес, а в салоне оставили привычный селектор коробки. Этот седан предложат с турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. Судя по всему, Emgrand только с ДВС будет дешевле родственного гибрида.

0 комментариев

