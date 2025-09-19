Новинки ×

Седан Geely Emgrand нового поколения: показан интерьер

19.09.2025 356 0 0

Компания Geely полностью раскрыла дизайн новой чисто бензиновой четырехдверки. Модель получила солидный облик. В салоне установили уже привычные раздельные экраны. При этом седану сохранили традиционный селектор коробки, тогда как другие новинки марки имеют подрулевой рычажок.

Внешность седана, который Geely объявила Emgrand следующего, пятого по местным меркам поколения, на полноценных картинках продемонстрировали в начале этой недели. А теперь опубликованы фирменные изображения интерьера, вдобавок марка выложила в Сеть проморолик. Напомним, в качестве «пятого» Geely Emgrand производитель позиционирует чисто бензиновую версию модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. То есть в новом поколении Эмгранд превратился в автомобиль совсем другого класса. Ну и, скорее всего, такой седан станет дополнением, а не заменой.

Новый Geely Emgrand
1 / 2
Новый Geely Emgrand
2 / 2

Внутри бензиновый Geely Emgrand повторил гибрид, но не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный тоннель – все это перешло с Geely Galaxy Starshine 6. Мультимедиа работает на операционной системе Flyme Auto. А вот руль у Эмгранда – свой. Другими стали и материалы отделки, под центральным планшетом появился ряд физических клавиш.

Салон нового Geely Emgrand
1 / 5
Салон нового Geely Emgrand
2 / 5
Салон нового Geely Emgrand
3 / 5
Салон нового Geely Emgrand
4 / 5
Салон нового Geely Emgrand
5 / 5

Сам тоннель тоже перекомпонован. Кроме того, «традиционному» седану оставили привычный селектор коробки, хотя его сделали «хрустальным». У бензоэлектрического варианта, а также у многих других свежих моделей Geely за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования Emgrand еще значатся беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и обычный, а не панорамный люк.

Салон нового Geely Emgrand
1 / 6
Салон нового Geely Emgrand
2 / 6
Салон нового Geely Emgrand
3 / 6
Салон нового Geely Emgrand
4 / 6
Салон нового Geely Emgrand
5 / 6
Салон нового Geely Emgrand
6 / 6

Внешне стопроцентным клоном гибрида Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый автомобиль также не является. У «пятого» Geely Emgrand другие бамперы, изменена форма радиаторной решетки, а у задних фонарей нет светящейся перемычки.

Новый Geely Emgrand
1 / 2
Новый Geely Emgrand
2 / 2

Длина бензинового седана равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» Geely Emgrand для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, размеры Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм. «Пятому» Эмгранду положены 18-дюймовые диски, тогда как предшественник бывает с 16- или 17-дюймовыми колесами.

Новый Geely Emgrand

Новая модель сертифицирована с бензиновыми атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. Но атмосферный двигатель местные СМИ не упоминают – не исключено, что в продажу Geely Emgrand поступит только с 1.5T. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же полуторалитровым атмосферным движком, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле: система этой версии включает атмосферник 1.8.

Предыдущий Geely Emgrand
1 / 6
Предыдущий Geely Emgrand
2 / 6
Предыдущий Geely Emgrand
3 / 6
Гибридный Geely Galaxy Starshine 6
4 / 6
Гибридный Geely Galaxy Starshine 6
5 / 6
Гибридный Geely Galaxy Starshine 6
6 / 6

Премьеру седана новой генерации проведут в ближайшее время. Скорее всего, впоследствии эту модель отправят и на экспорт, но пока неизвестно, станет ли зарубежная версия следующем Эмграндом или ей придумают какое-то отдельное имя.

седан Китай авторынок новинки Geely Geely Emgrand Geely Galaxy Starshine 6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Редкие, но меткие: малотиражные советские автомобили, о которых многие забыли О Жигулях, Волгах и Москвичах написаны тысячи статей и сотни книг. А вот о малотиражных советских машинах информации не так много. Хотя среди них встречались весьма самобытные и интересные к... 326 0 1 19.09.2025
Статьи / Тест-драйв Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию... 1588 6 1 18.09.2025
Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мотор в капитальный ремонт Многие считают, что Volvo ХС90 – отличный автомобиль, которые не ржавеет и не ломается, а лучший мотор у него – атмосферный. В первой части нашего обзора мы уже часть мифов развенчали: гниё... 5333 8 2 17.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9334 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8023 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6648 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
8 Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мото...
7 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B
Новые комментарии
Change privacy settings