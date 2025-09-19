Седан Geely Emgrand нового поколения: показан интерьер

Компания Geely полностью раскрыла дизайн новой чисто бензиновой четырехдверки. Модель получила солидный облик. В салоне установили уже привычные раздельные экраны. При этом седану сохранили традиционный селектор коробки, тогда как другие новинки марки имеют подрулевой рычажок.

Внешность седана, который Geely объявила Emgrand следующего, пятого по местным меркам поколения, на полноценных картинках продемонстрировали в начале этой недели. А теперь опубликованы фирменные изображения интерьера, вдобавок марка выложила в Сеть проморолик. Напомним, в качестве «пятого» Geely Emgrand производитель позиционирует чисто бензиновую версию модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. То есть в новом поколении Эмгранд превратился в автомобиль совсем другого класса. Ну и, скорее всего, такой седан станет дополнением, а не заменой.

Новый Geely Emgrand 1 / 2 Новый Geely Emgrand 2 / 2

Внутри бензиновый Geely Emgrand повторил гибрид, но не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный тоннель – все это перешло с Geely Galaxy Starshine 6. Мультимедиа работает на операционной системе Flyme Auto. А вот руль у Эмгранда – свой. Другими стали и материалы отделки, под центральным планшетом появился ряд физических клавиш.

Салон нового Geely Emgrand 1 / 5 Салон нового Geely Emgrand 2 / 5 Салон нового Geely Emgrand 3 / 5 Салон нового Geely Emgrand 4 / 5 Салон нового Geely Emgrand 5 / 5

Сам тоннель тоже перекомпонован. Кроме того, «традиционному» седану оставили привычный селектор коробки, хотя его сделали «хрустальным». У бензоэлектрического варианта, а также у многих других свежих моделей Geely за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования Emgrand еще значатся беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и обычный, а не панорамный люк.

Салон нового Geely Emgrand 1 / 6 Салон нового Geely Emgrand 2 / 6 Салон нового Geely Emgrand 3 / 6 Салон нового Geely Emgrand 4 / 6 Салон нового Geely Emgrand 5 / 6 Салон нового Geely Emgrand 6 / 6

Внешне стопроцентным клоном гибрида Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый автомобиль также не является. У «пятого» Geely Emgrand другие бамперы, изменена форма радиаторной решетки, а у задних фонарей нет светящейся перемычки.

Новый Geely Emgrand 1 / 2 Новый Geely Emgrand 2 / 2

Длина бензинового седана равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» Geely Emgrand для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, размеры Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм. «Пятому» Эмгранду положены 18-дюймовые диски, тогда как предшественник бывает с 16- или 17-дюймовыми колесами.

Новый Geely Emgrand

Новая модель сертифицирована с бензиновыми атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. Но атмосферный двигатель местные СМИ не упоминают – не исключено, что в продажу Geely Emgrand поступит только с 1.5T. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же полуторалитровым атмосферным движком, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле: система этой версии включает атмосферник 1.8.

Предыдущий Geely Emgrand 1 / 6 Предыдущий Geely Emgrand 2 / 6 Предыдущий Geely Emgrand 3 / 6 Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 4 / 6 Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 5 / 6 Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 6 / 6

Премьеру седана новой генерации проведут в ближайшее время. Скорее всего, впоследствии эту модель отправят и на экспорт, но пока неизвестно, станет ли зарубежная версия следующем Эмграндом или ей придумают какое-то отдельное имя.