Рестайлинг ×
  • Обновлённый Geely Emgrand: свежие официальные кадры и дата премьеры

Обновлённый Geely Emgrand: свежие официальные кадры и дата премьеры

02.07.2024 46 0 0

Четырехдверке подправили дизайн экстерьера, салон же практически не изменился. По предварительным данным, техника тоже осталась прежней.

Первые официальные изображения рестайлингового седана Geely Emgrand выложили в Сеть в июне. Теперь же марка распространила свежие кадры – уже с «живой» машиной. Вдобавок китайские профильные СМИ узнали дату старта продаж – 6 июля. Напомним, в КНР модель актуального поколения на платформе BMA присутствует с 2021-го, в прошлом году предназначенный для домашнего рынка Emgrand пережил техническую модернизацию. К слову, сейчас четырехдверку продают во многих странах, включая Россию.

Обновленный Geely Emgrand
1 / 6
Обновленный Geely Emgrand
2 / 6
Обновленный Geely Emgrand
3 / 6
Обновленный Geely Emgrand
4 / 6
Обновленный Geely Emgrand
5 / 6
Обновленный Geely Emgrand
6 / 6

У Эмгранда нынешней генерации вполне гармоничная внешность, так что радикальных перемен в дизайне нет. На радиаторной решетке седана 2025 модельного года красуются более массивные вертикальные клинья, к тому же они перестали быть вогнутыми. В переднем бампере отныне новые хромированные L-образные вставки. А в фарах богатых комплектаций появились дополнительные секции. Кроме того, заменили расположенную на решетке эмблему марки – она теперь серебристая, а не черная. Габариты прежние. Длина Geely Emgrand равна 4638 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм.

Обновленный Geely Emgrand
1 / 5
Обновленный Geely Emgrand
2 / 5
Обновленный Geely Emgrand
3 / 5
Обновленный Geely Emgrand
4 / 5
Обновленный Geely Emgrand
5 / 5

Интерьер реформы практически не затронули, разве что клиенты смогут выбрать рыжевато-коричневую отделку (у дореформенной модели – черная или серо-зеленая). Ну и китайцы еще пишут, что освежили мультимедийную систему, хотя экран больше не стал (12,3 дюйма).

Обновленный Geely Emgrand
1 / 2
Обновленный Geely Emgrand
2 / 2

По предварительной информации, техника перешла с дорестайлингового седана. В Поднебесной Emgrand доступен с бензиновым атмосферником 1.5, который выдает 126 л.с. и 152 Нм (в РФ – 122 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором (российский седан вместо CVT комплектуется 6АТ).

Дореформенный Geely Emgrand
1 / 3
Дореформенный Geely Emgrand
2 / 3
Дореформенный Geely Emgrand
3 / 3

В других странах Geely Emgrand, вероятно, обновится лишь в следующем году.

седан Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Emgrand Geely Emgrand EC7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение? 450 0 0 02.07.2024
Статьи / Премьера Вырваться из сегмента: первое знакомство с Hongqi HS3 Китайская премиальная марка Hongqi пришла в Россию менее года назад. Но китайцы – люди упорные, умеющие действовать системно и последовательно. И вот на наш рынок выходит младшая модель всей... 726 1 0 01.07.2024
Статьи / Универсал Их почти не осталось: какие новые универсалы можно купить в России Автомобили с кузовом универсал вымирают не только в России, но и во всем мире. Под давлением сначала минивэнов, а затем и кроссоверов их выпуск продолжает сокращаться. Тем не менее любители... 2641 3 2 30.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99025 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13601 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Знакомая внешность, панорамная крыша и старые недостатки: тест-драйв обновленного Haval Jolion Этот автомобиль не нуждается в особом представлении: в 2023 году Haval Jolion разошелся в количестве 55 549 единиц и уверенно занял второе место в рейтинге самых востребованных легковых авто... 7757 7 4 04.03.2024
Change privacy settings