Обновлённый Geely Emgrand: свежие официальные кадры и дата премьеры

Первые официальные изображения рестайлингового седана Geely Emgrand выложили в Сеть в июне. Теперь же марка распространила свежие кадры – уже с «живой» машиной. Вдобавок китайские профильные СМИ узнали дату старта продаж – 6 июля. Напомним, в КНР модель актуального поколения на платформе BMA присутствует с 2021-го, в прошлом году предназначенный для домашнего рынка Emgrand пережил техническую модернизацию. К слову, сейчас четырехдверку продают во многих странах, включая Россию.

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У Эмгранда нынешней генерации вполне гармоничная внешность, так что радикальных перемен в дизайне нет. На радиаторной решетке седана 2025 модельного года красуются более массивные вертикальные клинья, к тому же они перестали быть вогнутыми. В переднем бампере отныне новые хромированные L-образные вставки. А в фарах богатых комплектаций появились дополнительные секции. Кроме того, заменили расположенную на решетке эмблему марки – она теперь серебристая, а не черная. Габариты прежние. Длина Geely Emgrand равна 4638 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм.



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Интерьер реформы практически не затронули, разве что клиенты смогут выбрать рыжевато-коричневую отделку (у дореформенной модели – черная или серо-зеленая). Ну и китайцы еще пишут, что освежили мультимедийную систему, хотя экран больше не стал (12,3 дюйма).



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По предварительной информации, техника перешла с дорестайлингового седана. В Поднебесной Emgrand доступен с бензиновым атмосферником 1.5, который выдает 126 л.с. и 152 Нм (в РФ – 122 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором (российский седан вместо CVT комплектуется 6АТ).



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В других странах Geely Emgrand, вероятно, обновится лишь в следующем году.

