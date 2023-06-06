Начались продажи обновлённого седана Geely Emgrand: увеличенная мощность и кое-что ещё

Нынешний седан Geely Emgrand на платформе BMA дебютировал в Поднебесной в 2021 году, сам производитель считает его четвертым поколением (в России прежние машины продавали под именами EC7 и Emgrand 7). Предыдущую «четырехдверку» компания переделывала на родине чуть ли не ежегодно, а вот дизайн актуального Эмгранда, видимо, всех устраивает (автомобиль, действительно, получился удачным), так что рестайлинг ему пока не положен. Однако кое-какие обновки Geely Emgrand все же отрядили: модернизированный седан представлен как Champion Edition, но это вовсе не спецверсия, а, скорее, обозначение следующего модельного года.

Geely Emgrand в новом цвете. Длина седана равна 4638 мм, колесная база — 2650 мм 1 / 3 Geely Emgrand в новом цвете. Длина седана равна 4638 мм, колесная база — 2650 мм 2 / 3 Geely Emgrand в новом цвете. Длина седана равна 4638 мм, колесная база — 2650 мм 3 / 3

Главное – Эмгранду достался другой двигатель, на смену «атмосфернику» 1.5 с заводским индексом JLC-4G15B пришел четырехцилиндровый же атмосферный мотор BHE15-AFD аналогичного объема. Новый движок выдает 126 л.с. и 152 Нм, тогда как отдача предшественника составляет 114 л.с. и 147 Нм. Коробки прежние: самый дешевый седан комплектуется пятиступенчатой «механикой», остальные версии оснащаются вариатором. К слову, объявлено, что новый мотор экономичнее: средний расход топлива – 5,6 или 5,8 л/100 км (в зависимости от коробки; по циклу WLTC) против 6,2-6,5 л/100 км у седана с двигателем JLC-4G15B.



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Также для Geely Emgrand предусмотрен новый цвет кузова (серо-голубой). Кроме того, заменили мультимедийную систему (она идет уже «в базе»): экран теперь диагональю 12,3 дюйма (был тачскрин на 10,25 дюйма), сама мультимедиа стала шустрее. В списке стандартного оборудования еще значатся «кожаная» обивка, цифровые приборы (они тоже нарисованы на дисплее диагональю 12,3 дюйма) и камера заднего вида. Топовому седану положены полноценная виртуальная приборка (10,25 дюйма), боковые подушки безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.



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Цены в целом мало изменились, за посвежевший Emgrand просят примерно 9800 – 12 400 долларов. Отметим, в Китае у модели есть и гибридная версия с установкой на основе мотора 1.8, но ее модернизируют позднее.



Между тем Geely Emgrand актуального поколения продают и в других странах, седан представлен, в том числе, на белорусском рынке. Однако возвращение «четырехдверки» в Россию компания официально пока так и не анонсировала.